1. Губернаторские праймериз: политический смысл, формирование команд губернаторов, программа региональной власти

Модест Колеров ИА REGNUM

Праймериз на губернаторских выборах предполагают выдвижение кандидатов членами регионального политсовета или президиума Генсовета партии. Каждый из участников предварительного голосования должен провести встречи не менее чем с половиной секретарей местных отделений партии, а на региональной конференции «Единой России» состоится официальное выдвижение кандидата в губернаторы.

Такая модель губернаторских праймериз в некоторых регионах оказалась в центре критики оппозиции. Например, в Севастополе оппоненты «Единой России» заявили, что партия «кулуарно проводит праймериз, в которых выдвиженца определят 76 выборщиков». Тем не менее подобный аргумент используется оппозиционными партиями редко: в самих этих партиях вопрос о кандидатах на губернаторских выборах принимается максимально кулуарно, часто — без согласований с первичными организациями и местными отделениями. «Единая Россия» выбрала не самую массовую модель губернаторских праймериз, однако роль этой процедуры в согласовании внутриэлитных противоречий даже возросла.

Можно выделить несколько мотивов, делающих оправданным проведение праймериз в условиях, когда кандидатуры врио губернаторов уже назначены президентом, а в «Единой России» не намерены оспаривать его решений.

Прежде всего это расширение электоральной базы врио губернатора за счет групп избирателей, с которыми альтернативным участникам праймериз проще вести диалог. Чаще всего называют самую очевидную форму такого диалога — дополнение предвыборной программы врио главы региона тезисами, которые продвигают другие кандидаты, выходящие на предварительное голосование. Например, в Кировской области секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Быков отмечал: «Мы хотели бы создать не конкуренцию каких-то людей, а конкуренцию идей и планов».

В ряде регионов участие альтернативных кандидатов в подготовке предвыборной программы губернатора подчеркивается официально. Например, в Свердловской области секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, участвовавший в праймериз вместе с врио губернатора Евгением Куйвашевым, включен в состав рабочей группы по доработке его предвыборной программы «Пятилетка развития».

Более тонкий аспект участия в праймериз нескольких кандидатов — дополнение предвыборного образа губернатора. Например, вместе с 67-летним главой Белгородской области Евгением Савченко на предварительное голосование вышла 36-летняя Наталья Полуянова — вице-губернатор и секретарь регионального отделения «Единой России». Такой тандем должен был подчеркивать, что возраст основного кандидата — не помеха обновлению руководства области и появлению там молодых управленцев. Образ губернаторов-«варягов» оттеняют представители местных элит, идущие на праймериз вместе с ними.

Особняком стоят случаи, когда оппоненты губернатора на праймериз не только дополняют, но и усиливают образ губернатора. Например, вместе с 30-летним врио главы Калининградской области Антоном Алихановым на праймериз вышел 32-летний депутат горсовета регионального центра Алексей Сагайдак, который еще в 2006 году стал известен как самый молодой политик в городском парламенте. Критики часто указывают именно на молодость Алиханова, поэтому региональное отделение партии могло бы использовать сценарий «Савченко наоборот», сделав оппонентом врио губернатора кого-то из региональных политических тяжеловесов или даже подчеркнуто возрастных кандидатов. Региональное отделение партии пошло по другому пути, подбором кандидатов на праймериз подчеркнув, что считает молодость врио губернатора не недостатком, а достоинством, на котором надо делать акцент.

Другой вариант того же подхода — подбор участников губернаторских праймериз в Бурятии. Вместе с врио главы региона Алексеем Цыденовым, выходцем из системы РЖД, в предварительном голосовании участвовал Юрий Бавыкин — директор Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта. Возможно, такой подбор тандема должен подчеркнуть надежды жителей региона на реализацию в республике с приходом Цыденова крупных транспортных проектов.

Определенный потенциал, почти не задействованный кандидатами на этих праймериз, создает возможность другим участникам внутрипартийной процедуры делать более смелые заявления и давать более масштабные обещания, чем может себе позволить врио губернатора. Речь идет, конечно, не о скандальных оценках, а о продуманных шагах, когда другие участники праймериз запускают «пробный шар», чтобы посмотреть на реакцию населения или начать обсуждение какой-то темы. За редким исключением участники праймериз были максимально осторожны в оценках. Хотя потенциал для подобных предвыборных ходов имеется. Недаром очень многие оппоненты губернаторов на праймериз либо связаны с социальной сферой, либо делали акцент на соответствующих вопросах в своих выступлениях. Социальные гарантии — именно тот вопрос, в котором врио губернатора не может позволить себе завышенных обещаний, но другие участники праймериз могут сделать это, тем самым имея возможность частично перехватить инициативу у оппозиции.

Еще один мотив для праймериз перед выдвижением губернатора — отбор кандидатов в члены Совета Федерации, которые пойдут на выборы в связке с ним. На пути к предварительному голосованию могут проявиться сильные и слабые стороны этих потенциальных сенаторов, о которых команда губернатора могла не знать. Например, если такие претенденты на места в верхней палате парламента ранее не были публичными лицами первой величины в своих регионах. Кандидаты в Совет Федерации, которые в итоге пойдут на выборы в связке с врио губернатора, должны быть для него дополнительной опорой, а не источником проблем. Их участие в праймериз поможет избежать подобных рисков еще «на берегу».

Наконец, выход новых региональных руководителей на праймериз еще раз подчеркивает значение «Единой России» в политической системе. Назначенный президентом врио губернатора не просто автоматически утверждается региональным отделением «Единой России» — его кандидатура проходит через внутрипартийное обсуждение и голосование. Если он не был членом партии, то теперь заявляет о намерении вступить в нее (как, например, врио главы Калининградской области Антон Алиханов) . А в ряде регионов (Белгородская, Свердловская, Томская области) на праймериз вышли секретари региональных отделений партии (Наталья Полуянова, Виктор Шептий и Александр Куприянец соответственно).

Как ни парадоксально, закрытый характер встреч губернаторов с секретарями первичных отделений в ряде регионов усиливает политическое значение «Единой России». Такой подход еще раз подчеркивает, что партия является не просто «интерфейсом» исполнительной власти для формирования лояльного состава депутатского корпуса разных уровней, но важным институтом для разрешения внутриэлитных противоречий.

Участие в праймериз нескольких кандидатов не только работает на врио губернатора, но и поднимает статус его партнеров по этой внутрипартийной гонке. Такие деятели в будущем смогут отметить, что уже были кандидатами в губернаторы, затратив затем гораздо меньше ресурсов и столкнувшись с меньшими рисками, чем при участии в основной губернаторской гонке. Повышается и их узнаваемость в регионе.

Количество участников губернаторских праймериз в разных регионах колеблется от двух (Белгородская, Калининградская, Новгородская, Саратовская, Томская области, Пермский край, Бурятия) до пяти кандидатов (Кировская область). Три кандидата выходят на предварительное голосование в Ярославской области, Карелии и Мордовии, четыре — в Марий Эл, Рязанской области и Севастополе.

Хотя вариант с двумя кандидатами стал самым популярным, он же является и наиболее уязвимым. Например, в Пермском крае после заявлений второго участника праймериз, депутата краевого заксобрания Сергея Клепцина по поводу матерей-одиночек ему пришлось отказаться от активного ведения кампании. В то же время сам факт минимальной публичной активности альтернативных кандидатов на праймериз уже не позволяет задействовать их в акциях в поддержку основного кандидата. Кроме того, чем больше участников праймериз, тем больше у них возможностей работать на расширение электората основного кандидата. Возможно, этот опыт будет учтен на губернаторских праймериз 2018 года, и вариант с участием не менее трех кандидатов станет там более распространенным.

Одной из самых значительных групп среди оппонентов врио губернаторов на праймериз стали руководители вузов: ректор медакадемии Игорь Шешунов в Кировской области, ректор государственного университета имени Демидова Александр Русаков в Ярославской, ректор Поволжского государственного технологического университета Виктор Шебашев в Марий Эл, ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин в Карелии. Понятно, что ректоры крупных вузов часто являются одной из самых весомых фигур региональной политике (значимым фактором является как их электоральное влияние через студентов, семьи преподавателей и выпускников, так и экономическое значение таких вузов в региональной экономике). Однако ректоры вузов на этот раз выходят на предварительное голосование именно там, где врио губернатора являются «варягами». Ректоры, как правило, куда более укоренены в среде региональных элит и являются более стабильными участниками местной политической системы, чем многие депутаты и чиновники. Вспомним, что есть случай вхождения «варяга» в региональную политическую среду именно через пост ректора (Владимир Миклушевский, перешедший на пост главы Приморского края с должности руководителя Дальневосточного федерального университета). Мы наблюдаем еще один вариант «достройки» имиджа врио глав регионов через праймериз — выход на предварительное голосование вместе с ректорами вузов должен дополнительно работать на укоренение губернатора-«варяга» в регионе.

Кстати, способы привязки губернатора-«варяга» к местной идентичности зависят и от региональной специфики. Например, на праймериз в Рязанской области вместе с врио главы региона, выходцем из Калужской области Николаем Любимовым выходит депутат областной думы, полковник ВДВ в отставке Сергей Лукьянов. Роль ВДВ в имидже региона (отметим знаменитое Рязанское воздушно-десантное училище) широко известна.

Другая многочисленная группа участников — главы исполнительных и представительных органов муниципальных образований. Среди них: председатель совета Андреевского муниципального округа Павел Сысуев в Севастополе, глава Крестецкого района, президент Ассоциации «Совет муниципальных образований» региона Сергей Яковлев в Новгородской области, глава Чамзинского района, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований» Вячеслав Цыбаков в Мордовии, глава Ртищевского района Александр Санинский в Саратовской области. Для новых губернаторов это может быть одним из способов укрепить свои переговорные позиции в диалоге с региональными элитами, пойдя на сближение с муниципальными. Там, где руководители чувствуют себя максимально уверенно (как глава Мордовии Владимир Волков), это еще одна возможность подчеркнуть роль сельских муниципальных образований в регионе — дать понять, что их проблемы будут максимально учтены.

На предварительном голосовании были широко представлены предприниматели и бизнес-управленцы. В Кировской области — это директор агрофирмы «Среднеивкино» Николай Харькин и гендиректор завода «Сельмаш» Александр Чурин. В Ярославской — депутат областной думы, гендиректор ОАО «Ярославский шиноремонтный завод» Александр Кузьмин. В Севастополе — предприниматели Сергей Лисейцев и Александр Макушин. В Рязанской области — президент региональной Торгово-промышленной палаты, депутат облдумы Татьяна Гусева. Участие таких кандидатов в праймериз может иметь разный смысл. Зачастую это возможность врио губернатора опереться на узнаваемые в регионе фигуры, дать сигнал региональным элитам о преемственности — как в случае с Александром Кузьминым, 22 года руководившим своим предприятием, или Татьяной Гусевой, с 1993 года возглавляющей Торгово-промышленную палату. Иногда это еще и возможность расширить электоральную базу благодаря предпринимателям-общественникам (как с кандидатами в Севастополе).

Менее многочисленной, но значимой группой среди кандидатов на губернаторских праймериз остаются общественники. Здесь прежде всего стоит назвать представителей ОНФ: сопредседателя городского отделения движения Владимира Немцева в Севастополе и Анну Лопаткину, занимающую аналогичную должность в Карелии. Отметим также президента Фонда поддержки общественных инициатив «Вятская соборность» Наталью Катаеву в Кировской области. Потенциально участие подобных кандидатов может дать самый серьезный эффект для расширения электоральной базы как врио губернатора, так и «Единой России». Поэтому вполне возможно, что на губернаторских праймериз кандидатов-общественников в будущем будет больше.

Ряд кандидатов связаны с социальной и культурной сферой. Это, например, профессор-хирург Владимир Юдин в Рязанской области или главный врач Республиканской клинической больницы Андрей Глазырин и исполнительный директор Марийского республиканского театра — центра для детей и молодежи Эдуард Александров в Марий Эл. Представители социальной сферы чаще становятся участниками губернаторских праймериз в менее ресурсообеспеченных регионах. Хотя, безусловно, здесь большое значение имеет и личный фактор — узнаваемость и общественная активность конкретных лиц.

Довольно редким является участие в праймериз региональных чиновников. Среди немногих примеров — уже упомянутая вице-премьер Наталья Полуянова в Белгородской области и вице-премьер, министр экономики региона Владимир Мазов в Мордовии. Хотя Мазов занял свой пост заметно раньше, чем Полуянова (в 2010 году против 2016 года соответственно), имиджевый эффект для действующего губернатора может быть схожим. 41-летний Мазов в связке с 62-летним Волковым демонстрирует, что в республике при сохранении прежнего главы происходит обновление управленческих кадров. В данном случае участие региональных чиновников в праймериз будет иметь эффект. Но это исключения, подтверждающие правило. Утверждая партнеров врио губернатора для выхода на праймериз, региональное отделение партии вполне логично ищет кандидатов, участие которых подчеркивает, что основной кандидат опирается не только на корпорацию чиновников. Поэтому и чиновников в узком смысле (госслужащих регионального уровня, не занимающих выборные должности) среди участников губернаторских праймериз не так много.

В дальнейшем весьма вероятна более серьезная ставка «Единой России» на электоральную роль губернаторских праймериз. Значение предварительного голосования в формировании команды новых руководителей регионов, а также продвижении не только самого врио губернатора, но также перспективных молодых управленцев и политиков, участвующих в праймериз, может возрасти.

2. Предварительное голосование по выборам в представительные органы муниципалитетов: участники, характер и уровень конкуренции

Уровень конкуренции на праймериз местного уровня зависит от ряда факторов.

Во-первых, политические традиции региона, тяготеющие к публичной конкуренции или, напротив, к максимально кулуарному решению внутриэлитных конфликтов. Отметим более инертные праймериз, например, в Черкесске.

Во-вторых, политическая роль городских властей, бюджет и населенность города. Более серьезные поводы для конкуренции среди местных элит в Омске и Владивостоке привели и к более серьезной конкуренции на праймериз.

В-третьих, степень стабильности городской власти. В уже упомянутых Омске, Владивостоке, а также Барнауле главы администраций по разным причинам чувствуют себя недостаточно уверенно. Сравним с ситуацией во Пскове, где крепкие позиции занимает Иван Цецерский — находящийся на своем посту с 2009 года и пользующийся благожелательным отношением Центра (в 2017 году он вновь вошел в Совет по развитию местного самоуправления при Президенте РФ).

В-четвертых, степень обновления депутатского корпуса. Часто ротация в местных представительных органах связана с серьезными перестановками в руководстве города. Примером является Барнаул, где в праймериз принимали участие только 12 из 30 действующих депутатов от «Единой России» в городской думе. Среди отказавшихся от участия в новой предвыборной гонке — вице-спикер Андрей Солодилов. Примером стабильности в корпусе кандидатов партии является Черкесск. Здесь из действующих 26 от партии только одна (Валентина Патова) отказалась от борьбы за мандат в следующем созыве городской думы.

Отличается уровень вовлеченных в конкурентную борьбу региональных элит. Здесь можно сравнить, например, два сибирских административных центра: Омск и Барнаул. В первом случае в борьбу было вовлечено больше представителей федеральных корпораций и региональных бизнес-игроков. Среди таких игроков — «Газпромнефть-Омский НПЗ» (по округу №5 идет замгендиректора Сергей Архипов), «Омскнефтехимпроект» (по округу №15 выдвинулся директор по социальным вопросам Антон Ремнев), «Омскагрегат» (в округе №19 — директор по коммуникациям Максим Астафьев), Строительная компания «Трест №6» (по округу №6 — директор компании Наталья Чебыкина). Во втором — руководящие работники из сфер образования и здравоохранения (например, 15 директоров школ) и гораздо меньшая доля бизнес-управленцев. Представители крупных промышленных предприятий здесь будут скорее исключением (например, по территории №11 выдвинулся гендиректор АМЗ «Газэнергомаш» Дмитрий Абалымов), более явно проявляют себя руководители предприятий транспортной сферы. Отметим действующего депутата Валерия Касплера («Сибирьавтоцентр») или только собирающегося бороться за мандат Алексея Паженцева (Сибирская ассоциация грузовых автоперевозчиков).

Есть несколько сценариев конкуренции на праймериз муниципального уровня.

Первый — смена руководства регионом, при которой кадровые перестановки затрагивают и муниципальный уровень власти. Примерами являются Ярославль и Киров. В праймериз в муниципалитет Ярославля участвовали деятели, как близкие к команде нового мэра Владимира Слепцова, так и находившиеся в городской политике до его прихода в городские органы власти. Среди последних можно отметить, например, бывшего врио главы администрации города Алексея Малютина. В ярославских праймериз участвовали и политики, находящиеся в жестком конфликте с врио губернатора Дмитрием Мироновым. Пример — Павел Зарубин, в начале мая лишившийся поста главы муниципалитета. Это еще раз показывает, что предварительное голосование остается важным инструментом, позволяющим разрешать подобные конфликты в рамках партии.

Второй — сохранение влияния в городе групп, в разное время доминировавших в местных органах власти, или нескольких экономических игроков, ограничивающих влияние друг друга. Примером могут служить праймериз в Омске. Накануне отставки бывшего губернатора области Леонида Полежаева произошел его конфликт с тогдашним омским мэром Виктором Шрейдером. В регионе очевидно противостояние сторонников этого политика, ныне депутата Госдумы, с его коллегой по парламенту Андреем Голушко, считающимся близким к экс-губернатору, и другими группами. Например, за округ №6 боролся помощник Голушко Роман Лущ. Ряд кандидатов были представителями региональной общественной организации «Оплот» — элитной коалиции с медийным влиянием, близкой к команде Шрейдера. В округе №17 на праймериз шел председатель этой организации Андрей Ткачук, в округах № 6, 7, 8, 11 — ее сопредседатели Олег Афанасьев, Дмитрий Сахань, Инна Гомолко и Ринат Карымов. Консолидированный результат представителей «Оплота» на праймериз довольно убедителен, однако эффективность их участия в выборах будет зависеть от содержательной и структурной интеграции в «Единую Россию» и от способности кандидатов организации противостоять в своих округах деятелям оппозиции, прежде всего КПРФ.

Третий — борьба между региональной элитой и контрэлитой, имеющей значительные репутационные проблемы, хотя и во многом встроенной в политическую систему региона. Отметим кандидатов, связанных с фондом VPN и семьей экс-главы города Владимира Николаева, участвовавших в праймериз в гордуму Владивостока, но под давлением репутационных издержек снявшихся с них.

Задачей-максимум для партии в связи с праймериз является формирование сильной команды кандидатов, в том числе за счет привлечения к работе с «Единой Россией» серьезных игроков, ранее не сотрудничавших с ней. Уже традиционным для предварительного голосования «Единой России» становится участие в нем не только активистов и давних сторонников партии, но и выходцев из системной оппозиции. Например, среди участников предварительного голосования в Кировскую городскую думу — экс-коммунист и депутат областного заксобрания Багама Джамалутдинов. Бывший член фракции КПРФ в Псковской гордуме Дмитрий Барабанов и его коллега из «Справедливой России» Евгений Самуйлов боролись за выдвижение в парламент этого областного центра от единороссов.

Праймериз часто способствуют привлечению к кампаниям «Единой России» не только выходцев из других партий, но и представителей элит, которые раньше не участвовали в публичной политике. Например, в предварительном голосовании в Ярославле участвовал Дмитрий Волончунас, сын экс-главы города Виктора Волончунаса. Интересно, что представитель этой известной в Ярославле политической семьи связан не со старыми игроками местной политики, а с командой нового мэра города Владимира Слепцова.

Региональным отделениям в целом удалось сохранить в предвыборной коалиции «Единой России» кандидатов, которые были критиками городских и региональных властей и потому могут эффективно работать с протестным электоратом. Часто такие политики связаны с ОНФ — как депутаты Барнаульской гордумы Сергей Войтюк и Марина Ермоленко.

Эффективным ходом партии стало проведение дебатов по вопросам, связанным с конкретными проблемами местного уровня: системой ЖКХ, транспортом, образованием. В результате дебаты привлекли внимание даже СМИ, критически настроенных к «Единой России» (отметим публикации на данную тему, например, в омских СМИ).

Уровень конкуренции на праймериз в целом был достаточно высоким. Например, в Барнауле за право бороться за 40 мандатов в горсовет боролись 160 кандидатов, в Омске — 131 человек, а во Владивостоке — 153 человека на 35 мест. В каждом из городов выделяются наиболее конкурентные округа. Так, в Омске наибольшее число претендентов было зарегистрировано по территории №4 (11 участников), немногим меньше — по территории №2 (10 человек). В Барнауле среди лидеров оказались территории №12 (11 претендентов) и №11 (10 кандидатов).

Явка на праймериз часто оказывалась обратно пропорциональна населению города. Так, в самом крупном из областных центров, где в сентябре 2017 года пройдут выборы городского Совета, Омске, активность избирателей, несмотря на весьма конкурентную кампанию, составила 2,9% (при общероссийском показателе 9,22%). Зато в Барнауле на участки пришло 7,2% от общего числа избирателей города, а во Владивостоке — 5,74%. Безусловно, различалась явка между разными территориями данных городов. Например, самые высокие показатели для столицы Приморского края были отмечены в округе №12 (около 9%).

Предварительное голосование как инструмент разрешения местных внутриэлитных конфликтов приобретает дополнительное значение в преддверии президентских выборов. Понятно, что влияние подобных конфликтов муниципального уровня на президентскую гонку не стоит преувеличивать. Но все же противоречия среди элит муниципальных центров могут создавать технические осложнения для ведения президентской кампании. Преодоление этих осложнений придает праймериз-2017 года не только тактические, но и стратегические цели.

3. Предварительное голосование по выборам в региональные заксобрания: сценарии конкуренции

В пяти из шести регионов, в которых проходят праймериз «Единой России» по выборам в заксобрания, состав парламентов формировался при предшественниках нынешних губернаторов. Исключением является Саратовская область, где выборы заксобрания нынешнего созыва прошли в октябре 2012 года, то есть уже после назначения губернатором Валерия Радаева. Сегодня на праймериз в регионе вышло только 20 из 39 членов фракции «Единая Россия» в областном парламенте.

Максимально открытая модель праймериз этого уровня предполагает заметный уровень конкуренции. Таким образом, мотивы для обновления фракций «Единой России» в региональных заксобраниях присутствуют во всех шести регионах, но на практике пути этого обновления зависят от местной специфики.

Тем не менее интенсивность конкуренции снижается за счет отказа заметной части (в некоторых регионах — до половины) действующих депутатов от участия в гонке. Кроме того, в подавляющем большинстве регионов, где пройдут выборы региональных заксобраний, стартовые позиции «Единой России» весьма прочны, а значит — больше мест в списках партии являются проходными, а округов — приемлемыми для выдвижения.

Можно выделить несколько сценариев конкуренции на праймериз этого уровня.

Во-первых, конкуренция элитных групп, связанных с нынешним и действующим губернаторами региона. В Краснодарском крае совпало сразу два серьезных фактора, которые потенциально могли бы повысить конкуренцию праймериз: сокращение числа депутатов заксобрания почти на треть (со 100 до 70 человек) и соперничество между представителями элит, пришедших в краевой парламент при экс-губернаторе Александре Ткачеве, с деятелями, связанными с командой нынешнего главы региона Вениамина Кондратьева.

Отсюда — серьезный информационный резонанс вокруг кампании и появление скандальных публикаций по его поводу. Так, портал «Новая газета Кубани» опубликовал информацию о поступившем в редакцию документе, якобы устанавливающем список победителей предварительного голосования «Единой России» в краевое заксобрание ещё до его проведения. Заметным стало и обращение депутата заксобрания Владимира Верстунина к секретарю Генсовета «Единой России» Сергею Неверову с призывом взять на контроль ход предварительного голосования в крае.

При этом уровень конкуренции в разных частях края не одинаков. Например, по округу №34 выдвинут всего один кандидат (действующий депутат заксобрания Виктор Тепляков). Снижает напряженность и возможность для кандидатов бороться за выдвижение не только по округу, но и по спискам. В округах, где вероятна серьезная конкуренция, имело место соперничество представителей крупного регионального бизнеса, иногда с участием руководителей муниципалитетов. Например, в округе №27 с уже упомянутым депутатом заксобрания Владимиром Верстуниным (гендиректором строительной компании «Меркурий-2») соперничал глава администрации Анапы Сергей Сергеев. А в округе № 15 вице-президент ООО «Кубань Холдинг» Ольга Толстопятова конкурирует с председателем комитета заксобрания по вопросам местного самоуправления Александром Шустенковым.

Во-вторых, попытки старых элит зафиксировать статус-кво после недавних перестановок в региональной власти. В Удмуртии врио главы региона Александр Бречалов только осваивается в новой должности, что дает возможности старым республиканским элитам, которые попытаются закрепить свое положение на выборах в Госсовет. Из 66 депутатов фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте на праймериз заявилось 44, то есть две трети. Этот показатель выше, чем в ряде других региональных парламентов, и еще раз подчеркивает надежду старых региональных элит на сохранение статус-кво.

Тем не менее кадровая политика Александра Бречалова уже влияет на ход праймериз. В частности, представители старых элит начинают переходить в Госсовет из исполнительной власти. Например, подавший в отставку после беседы с врио губернатора глава Воткинского района Андрей Русинов шел на предварительное голосование по территориальной группе №21 (хотя в итоге и отказался от участия в гонке). В округе и по территориальной группе №29 шел министр экономики республики Михаил Зайцев, а в округе №30 — министр сельского хозяйства Александр Прохоров.

В то же время арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и смерть его предшественника Александра Волкова поменяли соотношение сил в республике. Представители самих старых элит попытаются использовать эту ситуацию для перераспределения влияния в своей среде. Например, на праймериз по округам Ижевска конкурируют кандидаты, близкие как к муниципальным властям, так и к региональным группам влияния.

В-третьих, осторожное обновление при серьезной роли муниципальных элит. В Сахалинской области на праймериз выходит основная часть действующих депутатов.

Помимо регионального депутатского корпуса на Сахалине самую заметную группу серьезных кандидатов составили руководители муниципальных органов власти. Иногда по одной территории выдвигаются руководители представительного и исполнительного местного органов власти, конкурируя с выдвинувшимися там же действующими депутатами облдумы. Например, по территории №7 — мэр Невельского городского округа Владимир Пак и глава соответствующего муниципального собрания Иван Насыпайко, по территории №8 — мэр Анивского городского округа Александр Ивашов и глава муниципального собрания Андраник Авенян.

В-четвертых, серьезное обновление облдумы при поддержке губернатора. Хотя нынешний состав законодательного собрания Саратовской области формировался в период губернаторства Валерия Радаева, а он сам перешел на пост главы региона с должности председателя облдумы, в регионе проходят одни из самых конкурентных (по числу участников) праймериз регионального уровня и должно обновиться не менее половины состава фракции «Единая Россия».

Благодаря обновлению высокие шансы быть выдвинутыми в облдуму имеют представители экономических элит области. Среди примеров — гендиректор «Саратоворгсинтеза» Вячеслав Володин, единственный участник праймериз по Заводскому округу №2. Есть случаи соперничества таких управленцев с действующими парламентариями. Например, в Волжском округе №1 выдвинулись гендиректор «Конструкторского бюро промышленной автоматики» Максим Шихалов и действующий депутат облдумы Алексей Мазепов. Заметна конкуренция представителей нескольких элитных групп. Скажем, в Ленинском округе №6 гендиректор НПП «Реф-оптоэлектроника» соперничал с главврачом больницы №8 Юрием Максимовым, сыном депутата Госдумы Валерия Максимова.

В-пятых, подготовка к выборам по итогам постепенного обновления депутатского корпуса. В Северной Осетии за последние несколько лет многие депутаты покидали региональный парламент, в том числе переходя на работу в правительство региона. В действующем его составе 40 депутатов из 70 работают в нем только первый созыв. При этом республика единственная из регионов, где в сентябре 2017 году пройдут выборы, сформирует свое заксобрание только по пропорциональной системе. Участники праймериз не разбиты на территориальные группы. То есть риск при формировании команды кандидатов здесь ниже, чем в регионах, где партии надо обеспечить победу своих выдвиженцев в одномандатных округах. По сути в Северной Осетии праймериз являются не подготовкой к обновлению депутатского корпуса, а закрепляют это обновление.

В-шестых, минимальное обновление депутатского корпуса при сохранении преемственности элит и доминировании губернатора в политической системе региона. В Пензенской области на праймериз выдвинулось 28 из 35 действующих депутатов от «Единой России». При этом даже в тех округах, где от борьбы отказались действующие депутаты, сохраняется преемственность в рамках их команд. Например, по округу №2, по которому ранее избирался директор ГК «Дионис» Дмитрий Лаврентьев, выдвигается директор по кадрам той же структуры Ольга Чистякова. А по округу №8, от которого баллотировался действующий депутат, директор Производственного объединения «Старт» Сергей Байдаров, идет заместитель гендиректора того же предприятия по экономике и финансам Евгений Баранов.

Свою роль здесь играет опыт и политический стиль действующего главы области Ивана Белозерцева. До перехода на губернаторский пост в 2015 год он сам был председателем заксобрания региона и секретарем областного Политсовета «Единой России». При нем в области установилась достаточно стабильная политическая система, и поводов для ее серьезной «перезагрузки» пока нет.

Достаточно серьезная конкуренция отмечена в Саратовской области (300 кандидатов соревновались за право бороться за 41 мандат в областной думе), Удмуртии (266 кандидатов при 60 местах в госсовете), Краснодарском крае (212 претендентов на 70 мест в заксобрании).

Явка на праймериз в региональные заксобрания во многом коррелировала с активностью избирателей на парламентских выборах 2016 года. В мае 2017 года на предварительном голосовании показатели выше общероссийских (9,22%) продемонстрировали Саратовская область (более 15% от общего числа избирателей региона), Северная Осетия (13,2%), Пензенская область (предварительно — 11,28%), Краснодарский край (свыше 10%).

Показатели ниже среднероссийских отмечены в Удмуртии (6,54%) и в Сахалинской области (около 6%). Часто это было связано с техническими накладками при подготовке праймериз. Например, по словам секретаря Удмуртского республиканского отделения «Единой России» Виктора Невоструева, на целом ряде участков гражданам не хватило бюллетеней. А представляющий регион в Госдуме РФ Валерий Бузилов в комментарии для регионального издания «День.орг» обратил внимание на неудобное расположение многих участков и проблемы с информированием избирателей: «Очень много людей не смогли участвовать — надо было из одной деревни ехать в другую… Я сегодня по городу ездил и спрашивал, где мне голосовать. Многие люди просто не знали». Безусловно, явка на праймериз зависела и от активности самих кандидатов по мобилизации сторонников. Это одна из причин, почему показатели могли серьезно отличаться внутри одного региона. Например, в Сахалинской области явка колебалась от 2,6% по Южно-Сахалинску до 18,77% в Курильске или 13,77% в Невельском округе.

4. Политическая логика обновления

В ходе предварительного голосования 2017 года закладываются пути обновления региональных политических элит, которые могут повлиять на конфигурацию парламентской кампании 2021 года. В праймериз-2017 более важное значение стала приобретать не публичная сторона (повышение узнаваемости кандидатов у избирателей, привлечение внимания к партии), а менее броская, но стратегически более значимая — роль инструмента согласования внутриэлитных противоречий.

Учитывая напряженную работу Госдумы в течение последних месяцев, у федеральных парламентариев становится меньше возможности влиять на региональную политику. Появляются возможности для роста влияния регионального и муниципального депутатского корпуса, а значит, и для усиления роли праймериз «Единой России», этот корпус формирующих. Интерес к политике подобного уровня со стороны влиятельных игроков ведет к росту политических конфликтов, а значит, дополнительно возрастает роль предварительного голосования как площадки для их урегулирования.

При этом потенциал предварительного голосования для «Единой России» также далеко не исчерпан. Например, задействована только часть возможных способов использования губернаторских праймериз для расширения базы поддержки идущих на выборы глав регионов.

Хотя праймериз в разных регионах демонстрируют различный подход к обновлению депутатского корпуса, серьезный общественный запрос на такую ротацию присутствует в большинстве из них. Это обновление может происходить за счет перехода в депутатский корпус молодых управленцев — как из числа государственных и муниципальных служащих, так и из бизнес-среды. В регионах, где такое обновление было минимальным, тактически подобный подход губернаторов может быть оправдан, но стратегически наверняка потребует коррекции. Субъекты Российской Федерации, в которых обновление политического класса проходит при поддержке главы региона, могут задать модель для других частей страны в будущем. И предварительное голосование «Единой России» оказалось эффективным инструментом реализации такой политики.

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), кандидат исторических наук,

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик АПЭК