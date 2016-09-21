



Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования

«Что нам мешало, то нам поможет». Такой девиз вполне мог бы украшать герб «Справедливой России». День выборов принес ей серьёзные потери. Но ряд обстоятельств, некогда считавшихся неблагоприятными для «эсеров», в итоге сработали на её прохождение в парламент.

Когда думские выборы перенесли с декабря на сентябрь, многие ожидали, что более низкая явка в этом месяце сработает против «Справедливой России». Все помнили, как в 2011 году эта партия серьёзно нарастила результат незадолго до выборов — за счёт неопределившегося протестного электората, который сентябрьские выборы вполне мог «прогулять». Что было бы, если бы «рассерженные горожане» образца 2011 года массово взяли в руки избирательные бюллетени, можно наблюдать на примере участка №338 в подмосковном Долгопрудном. Расположен он в фойе концертного зала знаменитого Московского физико-технического института и был зеркалом того самого протеста образованных горожан. В 2011 году КПРФ и «Яблоко» здесь уверенно опережали «партию власти». Но и «справороссы» собрали свою часть всходов с призыва «голосуй за кого угодно, кроме «Единой России». Соратники Сергея Миронова тогда получили здесь около 13% голосов. Но сегодня ситуация изменилась. При очень высокой явке (86,5%) избиратели с этого участка в физтехе отдали «эсерам» более чем в 4 раза меньше голосов, чем пять лет назад — всего около 3%. Легко догадаться, в чью пользу перераспределись симпатии местного электората — по сравнению с прошлыми выборами поддержку здесь серьезно увеличили однопартийцы Григория Явлинского (с 21,3 до 36,5%). Так что картина «Яблоко» поедает «справороссов» в прежних очагах «молодого и образованного протеста» могла стать реальностью всей кампании именно при высокой явке.

Протестный электорат в регионах при более высокой явке, скорее всего, ещё больше усилил бы «соколов Жириновского», а не соратников Миронова (вероятно, за исключением регионов-«цитаделей» этой партии, но об этом ниже).

Хотя в случае ожидания высокой явки «справороссы» и агитационную работу, скорее всего, строили бы по-другому. Посмотрите, как менялась их тактика в течение нынешней гонки. На старте — всё ещё ориентация на опыт прошлой кампании и попытка перетянуть на свою сторону тех самых молодых рассерженных горожан (отсюда мультипликационные ролики-«дебатлы» с рэп-речёвками и персонажем OxxxyMironov). Но вот ролики для телевидения на пике кампании — это уже обращение, прежде всего, к наиболее дисциплинированному электорату (в том числе, пенсионерам), который и при сниженной явке до избирательных участков дойдёт.

На старте предвыборной гонки многие критиковали решение «эсеров» оставить только одного лидера списка — Сергея Миронова. Между тем, все участники нынешних выборов в итоге оказались в условиях инертной парламентской кампании, с очень туманной федеральной повесткой. А в подобных случаях большая общероссийская кампания распадается на множество локальных. Региональная повестка перебивает федеральную. Соответственно, важнее становится не федеральная «десятка», а лидеры региональных групп.

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В ходе прошлых кампаний по ряду регионов «Справедливая Россия» могла добиваться депутатских мандатов и без харизматичных лидеров. Возьмём, например, выборы в Госдуму 2011 года по Подмосковью. Группы партсписка по региону тогда возглавили Александр Романович, Татьяна Москалькова и Наталья Кузьмина. Никто из них не являлся многолетним депутатом-одномандатником от этой области. Тем не менее партия здесь завоевала около 16% голосов и третье место. Более свежим примером являются выборы в региональные заксобрания 2015 года — тогда «эсеры» неплохо выступили и в тех регионах, где у них не было лидеров-«тяжеловесов».

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На нынешних выборах ситуация изменилась. Сегодня картина голосования за «эсеров» напоминала пейзаж в период половодья. Среди регионов, которых захлестнуло падение результатов партии, возвышаются отдельные «острова», сохранившие прежний уровень поддержки или хотя бы сопоставимый с прежним. Как правило, это территории, где лицом партии стали региональные политики-тяжеловесы — в том числе, Свердловская и Челябинская. В Астраханской области, где локомотивом кампании стал Олег Шеин, партия на парламентских выборах получила даже чуть больший процент голосов, чем в 2011 году — 17,56% против 14,56% (хотя вырос именно процент, на фоне падения абсолютного числа голосов — впрочем, это коснулось и других участников данной гонки).

Ставка на медийные фигуры, как правило, рискованный шаг. В условиях конкурентной кампании их главный актив, высокая узнаваемость, быстро перестаёт быть решающим преимуществом. И все же, в случае с «эсерами», ставка на некоторых таких персон оказалась оправданной. Например, в расположенном в столице Преображенском округе, где от «эсеров» баллотировался известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман, результат списка партии оказался близок к уровню поддержки в Ленинградском, где избиралась Галина Хованская — с 2007 года являвшаяся лицом этой партии в ходе кампаний по Москве (8,52% против 9,24% соответственно).

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Впрочем, сами «справороссы», не до конца использовали возможности, которые могли принести им образы самых популярных кандидатов в регионах. В той же столице в конце августа распространялся многополосный предвыборный материал партии, где тем же Хованской и Вассерману было посвящено лишь по 1 странице, а основная часть материалов строилась вокруг образа Сергея Миронова, обладающего в центральной России не самым большим электоральным ресурсом.

А вот другой фактор, не раз помогавший «Справедливой России», на этот раз сработал весьма слабо. Иногда можно услышать, что этой партии стоило избегать конфликтов и скандалов, чтобы сохранить важный ресурс — низкий антирейтинг. На деле, как раз скандалы ранее работали на результаты партии. Например, на выборах в Магаданскую областную Думу в 2015 году «справороссы» использовали агитматериал с лозунгом «Медведев=Единая Россия=олигархи». После этого последовали угрозы облизбиркома снять «справороссов» с выборов, вызовы кандидатов от партии в полицию и… второе место на выборах после «Единой России».

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В ходе нынешних думских выборов начатая «справороссами» Пермского края кампания «Расскажем Путину правду!», на первый взгляд, призвана лишить «партию власти» монополии на образ президента. На деле, после 2014 года намерением системной партии вести конструктивный диалог с Путиным никого не удивишь. Само по себе это партию в глазах избирателя почти не выделяло. Здесь важнее как раз серия скандальных информационных поводов, порожденных этим проектом. Эпопея с запретом соответствующей листовки пермских «эсеров» (сначала краевым избиркомом, а потом и одобрившим это решение ЦИК) привлекло внимание к региональному отделению партии на фоне относительно спокойного августа. Но вот итоговый результат партии на федеральных выборах по региону все равно оказался заметно ниже, чем в 2011 году.

Как ни странно, на руку «Справедливой России» может сыграть даже поражение ряда её кандидатов-«тяжеловесов» в одномандатных округах. Среди них, например, такие известные фигуры, как Валерий Гартунг, которому ещё на старте кампании в Коркинском округе в Челябинской области предрекали скорую победу. Однако победив, такие лица чувствовали бы себя куда более независимыми от партии. Нынешняя ситуация, когда победа кандидата системной оппозиции не в «договорном» округе становится редчайшим исключением, по сути возвращает региональную политику в эпоху до одномандатных округов. Когда региональному игроку, не попавшему в «Единую Россию», остаётся надеяться на прохождение в Госдуму по спискам парламентской оппозиции. А «Справедливая Россия» с самого основания играла роль «ковчега» для таких региональных игроков. Учитывая ослабление КПРФ, специфику ЛДПР и поражение всех прочих претендентов на роль такого «ковчега» (например, «Родины»), «эсеры» по-прежнему остаются главными исполнителями этой роли.