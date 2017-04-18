



Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Жесткий сценарий отставок глав Удмуртии и Марий Эл (не просто отстранение, но арест, в случае с Леонидом Маркеловым — после небольшой паузы) — еще один показатель, что Центр настроен на серьезное кадровое обновление в руководстве этих регионов и определенное переформатирование местных элит. Показательно, что по одному делу с Маркеловым задержан Николай Криваш, по данным на октябрь 2016 года — второй по размеру состояния среди депутатов Госсобрания Марий Эл, пусть и отказавшийся в итоге от одного из ключевых активов — «Птицефабрики Акашевская». Волна отставок и уголовных дел сейчас затронула эти национальные республики, скорее всего, потому, что Центр долгое время откладывал подобные шаги. Именно в подобных регионах элиты дольше могли оставаться в режиме максимально закрытого клуба, а подобрать преемников уходящим руководителям было сложнее.

Про высокую вероятность отставки Маркелова говорили очень давно. Учитывая ослабленные позиции этого экс-главы республики, его преемник вряд ли стал бы выходцем из его команды. Тем более что сейчас обозначился тренд на назначение главами регионов достаточно молодых управленцев, а многие из самых известных фигур в правительстве Маркелова — люди более старшего возраста. Скажем, первому вице-премьеру Николаю Куклину сейчас 64 года.

В то же время не всякий «варяг» отправится в сложный и далеко не богатый регион, с высоким уровнем госдолга и протестными настроениями. Хотя внешние игроки проявляли к Марий Эл определенный интерес. Например, пресса сообщала о покупке кубанским «Агрокомплексом им. Н .И. Ткачева» находящейся в республике уже упомянутой «Птицефабрики Акашевская», одного из крупнейших производителей мяса бройлера в стране. Отметим, что и недавно назначенный врио главы республики Александр Евстифеев в ходе общения с Владимиром Путиным обратил внимание, что у региона есть нереализованный потенциал в сельском хозяйстве.

Некоторые схожие тенденции можно было заметить и в случае с Удмуртией. Теперь уже бывший ее глава Александр Соловьев был одним из немногих региональных лидеров, которому еще при его назначении врио прочили отставку в лучшем случае по завершении первого срока полномочий. Свою роль здесь играл возраст — к моменту следующих очередных выборов главы республики в 2019 году Александру Васильевичу должно исполниться 69 лет. Конечно, Аман Тулеев продолжает руководить Кемеровской областью и в возрасте 72 лет, Евгению Савченко, который планирует в этом году вновь пойти на выборы в Белгородской области, сейчас 67. Но это губернаторы-«старожилы» и политики-тяжеловесы. Времени, чтобы накопить аналогичные связи и влияние, у Соловьева не было.

Лоббистские возможности Соловьева за пределами республики были достаточно ограниченными. Например, на выборах в Госдуму в 2016 году представитель Удмуртии, тогдашний глава администрации главы региона Андрей Гальцин в списках «Единой России» занял лишь пятое место в региональной группе, объединявшей данную республику и Пермский край.

Важные активы в Удмуртии контролируют влиятельные федеральные корпорации — «Ростех» (ему принадлежит контрольный пакет акций концерна «Калашников»), «Алмаз-Антей» (владеет «Ижевским электромеханическим заводом «Купол»), «Роснефть» (вместе с китайской Sinopec является совладельцем «Удмуртнефти»).

Леонид Соломаткин. Игра в карты

Тем не менее интересы в регионе федеральных корпораций не способствовали появлению в его руководстве заметного числа кадров со стороны или, по крайней мере, чиновников, успевших поработать в других регионах. Были, конечно, и исключения. Например, назначенный при Соловьеве глава правительства республики Виктор Савельев родился в Татарстане, а до своего нынешнего назначения успел поработать как в Ижевске, так и в Москве (в том числе в структурах «Газпром нефти» и «Славнефти»). Из других членов правительства региона при Соловьеве — министр промышленности и торговли республики Владимир Разумков является уроженцем Новосибирска и работал в ряде коммерческих структур в этом городе. А и.о. постпреда республики при президенте РФ Андрей Никишин ранее был заместителем Городского головы Калуги.

Но в целом костяк высших чиновников в регионе составили кадры, чья карьера проходила только в самой Удмуртии. Элиты региона представляли собой не самую открытую систему, где не так много кадров извне. Одно из распространенных решений Центра в подобных случаях — назначить врио губернатора кого-то из связанных с регионом людей, обладающих федеральным управленческим опытом. Такие кадры, в принципе, есть. Например, врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников, родившийся в Омске, окончил Удмуртский государственный университет и был федеральным инспектором по данной республике. В его команде — целый ряд выходцев из Удмуртии.

Однако Центр пошел по другому пути, имеющему ряд сильных сторон. Врио главы республики назначен Александр Бречалов — человек с серьезными федеральными контактами, при этом не связанный напрямую с корпорациями, имеющими интересы в регионе. Приход подобных управленцев в регион, как правило, связан с заметным переформатированием местных элит. Старые элиты могут сохранить свои позиции в Госсовете республики, но вот исполнительную власть региона, вероятно, ждет заметное обновление.