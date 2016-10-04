Москва, 4 октября, 2016, 19:38 — ИА Регнум.



kremlin.ru Сергей Кириенко

Выбор преемника Вячеслава Володина в Администрации президента затянулся. Стиль Путина — неожиданные решения. За время его президентства очень многие слухи о грядущих назначениях так и не стали реальностью. И все же одну кандидатуру на пост нового первого замглавы АП называют чаще других. Как повел бы себя в этой роли Сергей Кириенко? Чтобы понять это, не стоит совершать одной распространенной ошибки.

Многие журналисты и эксперты исходят из того, что лицо, занявшее новый пост, будет принимать те же самые решения, что 5, 10, 15 лет назад. Однако такой подход не подтверждается практикой. Возьмем для примера знаменитого израильского политика Ариэля Шарона. Будучи министром сельского хозяйства в 1977—1981 годах, он активно продвигал программу строительства еврейских поселений на палестинских территориях. Вроде бы, став премьер-министром Израиля в 2001 году, он должен был активно защищать свое детище. Но, как известно, случилось обратное: через некоторое время Шарон объявил об одностороннем размежевании и разрушении поселений, не вписавшихся в этот план. Решения изменились, но стиль «бульдозера», упрямо продавливающего нужные решения, несмотря на ожесточенное сопротивление оппонентов, остался.

Кроме управленческого стиля, поведение политика или крупного чиновника в новой должности определяют прежние связи и конфликты. Если они актуальны на момент его назначения, конечно.

Некоторые старые контакты Сергея Кириенко могут оказаться значимыми для региональной политики в случае его нового назначения. Например, с 2005 года нынешний глава «Росатома» входит в руководство Российского союза боевых искусств. И с того же самого времени другим сопредседателем РСБИ является Юрий Трутнев, ныне вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе. У них есть все шансы хорошо сработаться и в случае, если Сергей Владиленович получит новое назначение.

Среди губернаторских кампаний, которые запланированы на 2017 год, одна из самых сложных традиционно ожидалась в Свердловской области. И столь же традиционно сложным давно считалось положение главы региона Евгения Куйвашева. Между тем, сотрудничество этого губернатора с «Росатомом» всегда было вполне продуктивным. В данной области, напомним, находятся города присутствия этой госкорпорации — Лесной, Заречный и Новоуральск. Объем финансирования «атомных» муниципалитетов из областного бюджета ранее увеличивался в течение нескольких лет подряд. В декабре 2015 года Кириенко подчеркивал: «Не со всеми регионами у нас настолько продуктивные взаимоотношения. В Свердловской области всё, о чем мы договаривались, абсолютно точно выполняется».

Совсем недавно, в сентябре 2016 года, глава «Росатома» посещал Средний Урал. Тогда по итогам переговоров Кириенко и Куйвашева было заявлено, что в рамках госпрограммы территории опережающего развития в Новоуральске предприятия города получат инвестиции в объеме около 20 млрд рублей. А после объединения трех заводов по производству газовых центрифуг головной также будет размещен в этом городе.

Еще несколько месяцев назад материалы о Свердловской области во многих СМИ строились по принципу: «Мы говорим Куйвашев, подразумеваем — отставка». Сегодня многие уже не так категоричны. Некоторые сочли хорошим знаком для свердловского губернатора его рабочую встречу с Владимиром Путиным, прошедшую в конце августа во вполне благоприятной атмосфере. Предвыборная кампания в регионе также оказалась куда менее проблемной, чем ожидалось. В случае назначения Кириенко в Администрацию президента у Куйвашева могут появиться дополнительные поводы для оптимизма.

Интересно, что оппозиционные партии критиковали «Росатом» довольно редко. Как правило, внешне такие вопросы к госкорпорации выглядели личной инициативой отдельных депутатов. Например, весной 2016 года депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обнародовал запрос, где сообщалось о возможном использовании средств данной корпорации в финансировании кампании Алдара Дамдинова в ходе праймериз «Единой России» в Бурятии.

Но куда более жесткой была критика структуры Кириенко со стороны ряда представителей «Яблока». Это и не удивительно — партия тесно связана с активистами-экологами, многие из которых скептически относятся к атомной энергетике в принципе. С достаточно жесткими заявлениями в отношении «Росатома» выступал лидер столичных «яблочников» Сергей Митрохин. Причем вопросы к госкорпорации с его стороны касались не только экологии. Предложения расформировать «Росатом», обвинения корпорации в «абсурдной политике по строительству никому не нужных (атомных) станций за рубежом» — вот лишь некоторые примеры риторики «яблочников» в отношении структуры Кириенко. Поэтому приход Сергея Владиленовича в Администрацию президента положение «Яблока» дополнительно осложнит, особенно — для нынешнего руководства его столичного отделения.

А что же с управленческим стилем Кириенко? По косвенным признакам, его стратегию можно назвать «упрямой гибкостью». Еще в бытность этого человека полпредом в Приволжском федеральном округе, смену глав ряда регионов в этой части страны связывали именно с жесткой позицией данного чиновника. По слухам, далеко не все федеральные фигуры настаивали на смене главы Марий Эл Вячеслава Кислицына, который все же в декабре 2000 года проиграл выборы Леониду Маркелову (до сих пор занимающему эту должность). Поддержку последнему тогда оказывала команда полпреда. Долгие трения между представителями полпредства и нижегородским губернатором Геннадием Ходыревым закончились уходом последнего с должности: его полномочия не были продлены в 2005 году. Хотя считалось, что поддержку руководителю данного поволжского региона были представителя ряда влиятельных федеральных корпораций.

При этом Кириенко уже демонстрировал способность заранее готовиться к потенциальным рискам. О подобных угрозах в политической сфере не забывали и в его команде в «Росатоме». Например, еще в марте 2015 года в Новоуральске проходило заседание ассоциации глав ЗАТО, где обсуждалось и влияние предвыборных кампаний на социальную стабильность в городах присутствия госкорпорации.

Впрочем, стоит повториться, что кадровая политика Путина часто приносит сюрпризы. Кто в итоге придет на место Вячеслава Володина в Администрации президента — мы скоро узнаем.