Могут ли протесты против реновации изменить политический ландшафт Москвы? Не просто повлиять на рейтинги партий или итоги муниципальных выборов в сентябре, а произвести сдвиги «тектонических плит» в столичной политике? Нюансов в этом вопросе куда больше, чем кажется. Скажем, старые партии здесь вновь могут оказаться куда более удачливыми игроками, чем кажется на первый взгляд.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Нет сносу конституции». Митинг против реновации жилого фонда Москвы. 14 мая 2017 года

У московской городской политики долгое время была уникальная особенность. Многие годы здесь федеральная политическая повестка почти всегда перекрывала региональную. Это хорошо видно на примере целого ряда избирательных кампаний. Например, выборы главы города в 1999 году — это борьба, по сути, не против мэра Юрия Лужкова, а против Лужкова-федерального политика. Кампания противников Юрия Михайловича была жестко привязана к федеральным темам (достаточно вспомнить: «Путина — в президенты, СПС — в Думу, Кириенко — в мэры!»). И сторонники градоначальника отвечали именно отсылками к общенациональной повестке. Отметим яркий пример агитки против другого тогдашнего кандидата в мэры, на тот момент главы Управления делами президента Павла Бородина. На цветной листовке этот чиновник был изображен рядом с Борисом Ельциным со слоганом «Пропили Россию, пропьем и Москву».

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова. Москва, 14 мая 2017 года

Почти 14 лет спустя столица изменилась, а вот городская политика — не так уж сильно. Выборы мэра-2013. Ряд оппозиционных муниципальных депутатов (отметим Елену Ткач из Пресненского района) напоминают, что Алексей Навальный «даже ни разу не высказывался ни по одному важному для жизни города вопросу». В агитматериалах известного блогера даже критика Сергея Собянина занимает второстепенное место. А тем не менее, Алексей Анатольевич занимает второе место с 27,24% поддержки. Почти все «соседи» Навального по оппозиционному флангу также фигуры, прежде всего, федеральной политики — Иван Мельников от КПРФ, Николай Левичев от «справороссов», а также функционер ЛДПР Михаил Дегтярев, за 7 лет до этого баллотировавшийся в мэры Самары. Единственный оппозиционный кандидат, тесно работавший с городскими протестными группами многие годы, «яблочник» Сергей Митрохин, получил 4 место из 6 и скромные 3,51% голосов.

Представим, что Кремлю стало абсолютно всё равно, кто возглавит Москву, а соответствующие выборы максимально конкурентны. При указанных выше закономерностях такая кампания в этой «сферической Москве в вакууме» стала бы состязанием федеральных игроков, скорее всего — «варягов». И возможно, вместо одного управленца из Ханты-Мансийского округа столица получила бы другого выходца из нефтегазового региона, примерно с таким же составом команды.

На этом фоне понятно, почему столичный митинг 14 мая мог бы означать нечто большее, чем очередной раунд боев противников реновации против защитников «большого сноса». Акция по чисто городской социальной теме собирает число участников, как минимум близкое к крупнейшим политическим оппозиционным митингам последних лет. Причем, на сцене в основном — лидеры местных протестных групп и муниципальные депутаты. Самая статусная из организаторов — депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. А фигуры с федеральной известностью (включая Явлинского и Навального) вынуждены довольствоваться ролью зрителей. Это, по сути, «взлом» московской политики. Митинг столичных протестных групп, намеченный на 27 мая, может только закрепить новые ожидания перемен на оппозиционном фланге в столице. Городская повестка бьет федеральную. Гибкие городские коалиции теснят неповоротливые партийные машины. Лидеры, начинавшие с районных протестных групп, приобретают новый политический статус. По крайней мере, на первый взгляд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова. Москва, 14 мая 2017 года

Но заглянем хотя бы за ближайший горизонт — выборы столичных муниципальных депутатов в сентябре. Кого вынесет выше волна протеста против реновации? Конечно, если нынешние лидеры смогут зарегистрироваться кандидатами в депутаты, а беспокойство из-за «большого сноса» в их районах будет серьёзным, их личные шансы на выборах повышаются. Некоторые из этих протестных лидеров выступят не только в личном зачете. Например, соорганизаторы акции 14 мая, Юлия Галямина и «яблочница» Елена Русакова, являются экспертами «Школы местного самоуправления», среди целей которой — подготовка кандидатов в депутаты к муниципальным выборам. Некоторые попытаются действовать максимально автономно от партий.

И все же, популярных протестных лидеров местного уровня не так много. Часто тот самый очаг протеста, где они авторитетны и узнаваемы, может ограничиться даже не муниципальным образованием, а микрорайоном. При этом, резонанс вокруг реновации действительно может повысить явку протестного электората в сентябре. Многие москвичи, приехавшие с садовых участков на избирательные, будут не затронуты реновацией непосредственно, но все равно окажутся «рассерженными горожанами». За кого они пойдут голосовать? Скорее всего, они просто будут искать в бюллетене узнаваемые оппозиционные бренды. Благо ведущие старые партии — от КПРФ до «Яблока» — команды кандидатов к этим выборам стали готовить загодя. И получается, что сейчас на слуху «гибкие протестные коалиции», а урожай оппозиционных голосов соберут, скорее всего, те самые «неповоротливые партийные машины».

Причем, вероятный рост явки означает, что голосовать придут не только дисциплинированные сторонники конкретных партий. Там будет немало протестных избирателей без четких пристрастий. Кандидатов какой из оппозиционных партий они выберут? Той, о которой будут слышать чаще. От тех же федеральных СМИ. И совсем не обязательно в связи с реновацией. То есть, сугубо московская проблема «большого сноса» может «сделать явку» протестных избирателей. А вот на раздел «протестного пирога» командами кандидатов от партий в Москве может повлиять уже федеральная повестка.

При этом, федеральные группы влияния, имеющие интересы в Москве (прежде всего, в сфере недвижимости и застройки), все равно будут решать важные для них вопросы на уровне мэрии или выше. Уровень внутригородских муниципальных образований им объективно не очень интересен. Еще одна причина, почему им проще выиграть аппаратную партию на «федеральной шахматной доске», чем идти на длительные союзы с местными протестными деятелями. А если и давить на мэрию (или еще кого-то) через московскую проблематику, то привлекать для этого людей им известных и понятных — которые для московской протестной среды окажутся как раз новичками. А значит, на будущих выборах мэра могут появиться и даже удачно выступить новые персонажи, которые если и «высказывались по важным для города вопросам», то эпизодически.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова. Москва, 14 мая 2017 года

Протесты против реновации воспринимаются и еще будут восприниматься как «политическое землетрясение». Но политический ландшафт они изменили не так сильно, как кажется. На самом деле, он начал меняться задолго до объявления о планах «большого сноса». Просто процесс это постепенный. И здесь городская повестка снова берет свое.

Когда раньше в столице начали называть возможных оппозиционных кандидатов в мэры более чем за год до очередных выборов? Причем, пока потенциальными кандидатами называют именно людей, которые в чисто московскую повестку погружены весьма глубоко. Сами о своих амбициях заявили коммунист Андрей Клычков и либерал Дмитрий Гудков. Главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова возможным кандидатом в мэры от «Справедливой России» назвал Сергей Миронов. О соответствующих планах заявили и узнаваемые в столичной протестной среде, но пока имеющие весьма туманные шансы на допуск к гонке муниципальный депутат Евгений Будник (известный по кампании против платных парковок) и член уходящего состава Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

Городская политическая повестка, существующая между выборами и привлекающая внимание не только протестных активистов. Круг самих социальных активистов, расширившийся за последние несколько лет и не сводящийся только к политическим оппозиционерам. Рост влияния местных политиков, поднявшихся за счет городских, а не федеральных тем. Масштаб этих явлений в столице еще несколько лет назад был куда меньше. Так что постепенные процессы повлияли на столичный политический ландшафт куда больше, чем любой «взлом».