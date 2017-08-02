Выборы регионального и муниципального уровня остаются одним из важных маркеров социально-политической ситуации в регионах. Начало нынешних предвыборных кампаний характеризуется несколькими ключевыми тенденциями:

Модест Колеров ИА REGNUM

повышением влияния федеральных структур «Единой России» на региональные и местные кампании. Это касается как финансирования этих кампаний, так и федеральных мероприятий партии, которые могут повлилять на их повестку;

на региональные и местные кампании. Это касается как финансирования этих кампаний, так и федеральных мероприятий партии, которые могут повлилять на их повестку; инерционностью кампаний оппозиционных сил в значительной части городов и регионов. Хотя есть и противоположные примеры (скажем, активность КПРФ на выборах в Саратовскую облдуму и некоторые муниципальные представительные органы);

в значительной части городов и регионов. Хотя есть и противоположные примеры (скажем, активность КПРФ на выборах в Саратовскую облдуму и некоторые муниципальные представительные органы); неравномерным обновлением состава кандидатов по сравнению с предыдущими кампаниями. На фоне притока новых лиц, ставших кандидатами от «Единой России» благодаря праймериз, а также традиционной текучести кадров в ряде региональных отделений «Справедливой России» выделяется КПРФ, сохраняющая опору на традиционные партийные элиты;

по сравнению с предыдущими кампаниями. На фоне притока новых лиц, ставших кандидатами от «Единой России» благодаря праймериз, а также традиционной текучести кадров в ряде региональных отделений «Справедливой России» выделяется КПРФ, сохраняющая опору на традиционные партийные элиты; во многих кампаниях по-прежнему принимают участие политики, работающие на более высоких уровнях власти (по сути «паровозы»). Эта традиционная технология используется как властями, так и оппозицией. Однако в ряде случае такие шаги свидетельствуют и о кадровом голоде в политической сфере, особенно на муниципальном уровне. Этот кадровый дефицит за пределами крупных городов затрагивает в той или иной мере как провластные, так и оппозиционные силы. Однако «Единая Россия» предпринимает более настойчивые шаги по преодолению проблемы. Ранее в роли такой системной меры выступали «праймериз». В будущем, возможно, свою роль сыграет внимание партии к проблемам местных сообществ (благоустройства городской среды, ситуации с группами дольщиков), отразившееся в ходе ряда федеральных акций при ее поддержке. В перспективе это может предполагать предполагает и более активное рекрутирование из этих сообществ наиболее заметных деятелей для участия в муниципальной политике.

Общероссийские тренды кампаний-2017

Выдвижение кандидатов: старые и новые игроки

При формировании списков кандидатов партии в целом руководствовались традиционными стратегиями.

Для «Единой России» на выборах заксобраний первое место в пяти регионах из шести отдано руководителям субъектов РФ. Исключением является Краснодарский край, где список партии возглавил не глава региона Вениамин Кондратьев, а председатель Заксобрания Владимир Бекетов.

В общерегиональной части списков партии почти повсеместно представлены выходцы из социальной сферы, среди которых заметную часть составили женщины (например, главврач санатория «Сосновая Роща» Лариса Ревазова директор республиканского Центра реабилитации инвалидов Жанна Цаллагова — в первой пятерке списка партии Северной Осетии; учитель истории и обществознания лицея № 1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак — в Сахалинской области; главный врач Краевой клинической больницы №1 им. профессора Очаповского Владимир Порханов в Краснодарском крае; проректор Саратовской Государственной Юридической Академии по социальным вопросам Валентина Гречушкина и вице-премьер, министр культуры правительства региона Иван Кузьмин — в Саратовской области). В Удмуртии с учетом специфики республики в первую тройку вошла руководитель заместитель министра национальной политики региона и председатель Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова.

Er.ru XVI Съезд Единой России. 21-22 января 2017

На выборах в административных центрах регионов «Единая Россия» реже делала своими кандидатами действующих глав (или руководителей администраций) этих муниципальных образований. Глава города, как правило, принимает на себя больший объем критики, чем губернаторы — а значит, у него выше и антирейтинг, который способен помешать кампании партии. В других случаях глава, которого оценивают как довольно эффективного руководителя, может не являться публичной политической фигурой, то есть его собственный электоральный ресурс не очень велик. Случаи, когда список партии возглавляет глава города, безусловно, тоже отмечаются. Например, список «Единой России» на выборах в Псковскую городскую думу возглавил глава города Иван Цецерский. Для усиления его позиций в первую тройку списка партии также вошли действующий депутат и директор школы №10 Ольга Федорова (подтверждается стратегия партии — ставка на выходцев из социальной сферы) и командир 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец.

Иные подходы «Единая Россия» продемонстрировала в ряде других городов. Одним из таких сценариев может быть выдвижение в первой тройке списка людей, напрямую не связанных с политикой. Например, список «Единой России» в ходе выборов Кировскую городскую думу возглавили Геннадий Коновалов (директор по управлению персоналом и безопасности АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»), Алексей Рябов (главный врач «Кировской областной детской клинической больницы») и Анна Лалетина (дизайнер ООО «Дюсон», член «Союза художников России»). А список партии на выборах Омский горсовет возглавил начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владимир Корбут. Другой сценарий — проведение муниципальной кампании с опорой на авторитет ключевых политических фигур регионального уровня. Например, губернатор Тверской области Игорь Руденя, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Балаян и председатель областного заксобрания Сергей Голубев возглавили список партии по выборам в Тверскую городскую думу.

КПРФ делает ставку на представителей старых партийных элит, часто участвовавших в предвыборных кампаниях еще в 1990-е годы. Одним из ярких примеров можно считать первого секретаря Краснодарского крайкома партии Николая Осадчего, возглавившего список партии на выборах в региональное Заксобрание. В ряде регионов, где одновременно с депутатами представительных органов выбирают и губернаторов, лидерами списка КПРФ стали кандидаты на пост главы субъекта РФ, — например, Ольга Алимова в Саратовской области или Владимир Бодров в Удмуртии. В ходе ряда муниципальных кампаний партия делает ставку на популярные фигуры с опытом участия в предвыборных кампаниях, в том числе федеральных. Например, на выборах в Омский горсовет список партии возглавил второй секретарь обкома партии Андрей Алехин, в 2016 году баллотировавшийся в Госдуму РФ по Омскому округе №139 и лишь незначительно уступивший победителю, кандидату «Единой России» Виктору Шрейдеру.

Ставка на проверенные партийные кадры дополнительно помогает мобилизации ядерного электората. Кроме того, такие кандидаты узнаваемы избирателем, что может сыграть дополнительную позитивную роль для партии в условиях ожидаемой низкой явки избирателей. В то же время далеко не все такие кандидаты могут привлечь голоса умеренно протестного электората и в целом колеблющихся избирателей. В ряде случаев может ощущаться усталость избирателей от кандидатов, регулярно участвующих в предвыборных кампаниях.

В ЛДПР списки партии как на региональных, так и на муниципальных выборах традиционно возглавляет лидер партии Владимир Жириновский. В выборах участвуют и другие связанные с ним лица. Например, в первую тройку партии на выборах в парламент Северной Осетии входит его сын Олег Эйдельштейн (Газдаров). Как правило, в первые тройки списков ЛДПР на выборах входят также координаторы партии соответствующего уровня. В ряде случаев кандидат в губернаторы от партии одновременно баллотируется в представительные органы. Например, кандидат в губернаторы Ярославской области от ЛДПР Андрей Ватлин баллотируется в муниципалитет областного центра по округу №5. Кандидат в главы Удмуртии от ЛДПР Тимур Ягафаров, также занимает второе место в списке партии на выборах в Госсовет республики. Изначально предполагалось выдвижение депутата Госдумы РФ, кандидата в губернаторы Кировской области Кирилла Черкасова в первой тройке списка партии на выборах в гордуму областного центра, но затем он решил сосредоточиться только на губернаторской кампании.

Среди кандидатов от «Справедливой России» традиционно высока доля выходцев из других партий либо беспартийных. Например, список «эсеров» на выборах в заксобрание Краснодарского края возглавили предприниматель Виктор Сергеев, заместитель генерального директора ОАО «Краснодарводстрой» Ахмед Бесленей и только третье место занял действующий депутат городской думы Краснодара, и.о. руководителя регионального отделения партии Денис Хмелевской.

Пример серьезной роли в кампании «эсеров» выходцев из других партий — формирование списка «СР» на выборах в Госсовет Удмуртии. Здесь в первую тройку списка вошла Ольга Черкасова — председатель постоянной комиссии Госсовета республики пятого созыва по науке, образованию, культуре и молодежной политике, ранее избранная в парламент региона от «Единой России». Вошедший в первую тройку депутат Госсовета Джабраил Гаджикурбанов ранее был избран в региональный парламент от КПРФ.

Стоит специально отметить случай депутата Госдумы РФ Елены Драпеко, возглавившей список «справороссов» на выборах в горсовет Омска, хотя ранее она не была связана с этим регионом.

Костяк опытных региональных кадров из кандидатов «Справедливой России» сформирован, как правило, там, где у нее традиционно были крепкие позиции. Например, на выборах в муниципалитет Ярославля список «справороссов» возглавил популярный депутат Госдумы РФ от региона Анатолий Грешневиков.

Формирование списков партий в региональных кампаниях-2017 показывает, что в условиях ожидаемой в сентябре во многих регионах низкой явки избирателей участвующие в гонке политические силы ориентированы прежде всего на мобилизацию базового электората. Поэтому они чаще делают ставку на хорошо узнаваемых кандидатов либо тиражирование типажей политиков, хорошо воспринимаемых их традиционными сторонниками. Активнее других работала на обновление состава своих кандидатов «Единая Россия» (что, как правило, было заметно уже в ходе проведения праймериз).

Конфликты на фоне выборов

Заметная часть открытых конфликтов в ходе данных выборов происходит вокруг непарламентских партий.

В июле 2017 года конфликтные ситуации на старте избирательных кампаний были связаны в том числе с отказами в регистрации списков непарламентских партий. Внимание федеральных СМИ привлек, например, отказ в регистрации списка «Партии дела» в Сахалинской области.

Другим важным фактором, влияющим на ход ряда региональных избирательных кампаний, стали конфликты между представителями партий, претендующих на одну электоральную нишу. Прежде всего, это конфликты между КПРФ и Коммунистической партией «Коммунисты России». Примером может быть ситуация, сложившаяся в Северной Осетии, где региональное отделение КПРФ подало в Верховный суд республики иск с требованием отстранить от участия в выборах в региональный парламент «Коммунистов России».

Скорее всего, основная часть резонансных публичных скандалов в ходе региональных и муниципальных предвыборных кампаний в течение августа будет связана с конкуренцией за одну и ту же нишу — противостоянием между партиями, ведущими борьбу за схожий электорат. Свою роль здесь могут сыграть новые конфликты между выдвиженцами КПРФ и «Коммунистов России». Напротив, в конце августа — начале сентября 2017 года могут несколько активизироваться усилия партий по привлечению колеблющихся избирателей, поэтому напряженность между силами, находящимися в разных политических нишах, увеличится.

Информационные кампании, направленные на взаимное ослабление представителей региональных и муниципальных элит, которые не смогут к концу августа-началу сентября 2017 года прийти к компромиссу, затронут прежде всего выборы в одномандатных округах.

В центре политической повестки: федеральные темы и региональные проблемы

Накануне выборов складывается традиционная, но при этом парадоксальная ситуация. Оппозиции трудно задавать собственную федеральную повестку, которая может быть использована на региональных выборах. Одной из причин этого долгое время оставались ограниченные возможности по доступу к информационным ресурсам. Однако летом 2017 года появилась и новая тенденция, которая в перспективе также действует не в пользу оппозиционных сил, — работу с социальной повесткой активизировала «Единая Россия». В ее продвижении партия опирается на программу-2016, апеллируя к ее статусу «работающего» документа, а также на тематические партийные форумы. Безусловно, «единороссы» не смогут таким образом «размыть» базовый электорат оппозиционных партий. Но они могут рассчитывать таким образом сделать более результативной работу с неопределившимися избирателями.

С другой стороны, региональные отделения оппозиционных партий до выборов не всегда уделяли достаточно плотное внимание и местной повестке. Показательны резолюции крупных митингов КПРФ в регионах (например, на майские праздники), где основное внимание, подчас, уделялось федеральным темам, а не региональным.

В этих условиях у оппозиционных сил остается несколько способов, чтобы перехватить инициативу у «Единой России».

Первый — обратиться к темам, которые уже находятся в центре внимания федеральной информационной повестки. К таким темам относится, например, дискуссия о курортном сборе. Она непосредственно затрагивает Краснодарский край, где состоятся выборы в Заксобрание. С критикой инициативы ранее выступал и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (в ходе визита на Кубань), и Геннадий Зюганов, и лидер списка КПРФ на региональных выборах Николай Осадчий. Тем не менее такой подход имеет уязвимые места. Когда к теме проявляют интерес сразу несколько оппозиционных сил, ни одна из них не может ее монополизировать или стать доминирующей силой, ассоциирующейся с ней в глазах избирателя.

Второй — попытаться вывести собственную тему, затрагивающую регионы, в федеральную повестку. Таким поводом стали проблемы, поднимавшиеся в разное время на встречах Геннадия Зюганова и Сергея Миронова с Владимиром Путиным. Лидер «Справедливой России», например, поднимал вопрос о расширении охранной зоны вокруг газопроводов, что создает проблемы для владельцев садовых участков. Тем не менее, учитывая ограниченный доступ оппозиционных сил к информационным ресурсам, эффективность такого подхода довольно ограничена.

Третий — провести собственные протестные кампании. К таким кампаниям относится, например, серия митингов «За Россию без криминальной олигархии и чиновничьего беспредела!», прошедших в середине июля 2017 года под эгидой КПРФ, в том числе в предвыборных регионах. Однако партийный характер таких акций и их размытая тематика способствует, скорее, поддержанию в мобилизованном состоянии активистов и постоянных сторонников, чем привлечению новых избирателей.

Четвертый — обратиться к темам собственно региональной повестки. Например, достаточно интересным ходом КПРФ в Алтайском крае, создающим фон для выборов в городскую думу Барнаула, является ходатайство о возбуждении процедуры «народной законодательной инициативы» (было подано 22 мая 2017 года депутатом Барнаульской городской думы Ларисой Идоловой в Алтайское краевое заксобрание). Ее инициаторы заявили о необходимости изменений в сфере социального обеспечения под лозунгом «Нет — экономии на бедных! Да — экономии на богатых!». Обсуждение инициативы создало серию информационных поводов для региональных СМИ.

Kprf.ru Открытие XVII съезда КПРФ в Москве 27 мая 2017

Однако на фоне в целом инерционного подхода оппозиции к выборам во многих субъектах РФ и муниципальных образованиях следует отметить возросшую роль федеральных мероприятий «Единой России», которые так или иначе влияют на ход предвыборных кампаний в регионах. Таковы форумы «Культура — национальный приоритет» в апреле в Омске и «Городская среда» в Краснодаре в июле 2017 года; оба прошли при участии лидера партии Дмитрия Медведева.

В рамках таких акций «единороссы» сделали акцент на проблемах, к которым обычно проявляют интерес самые активные представители местных сообществ, а также к затрагивающим протестную среду. Отметим заседание президиума Генсовета «Единой России», где обсуждалась реализация партийных проектов, часть из которых носит сугубо локальный характер, но при этом затрагивает лидеров общественного мнения на местах. Отметим партпроект «Местный дом культуры» или инициативу «Театры — детям», предполагающая плотную работу с регионами ‑ и не только с крупными городами. Сотрудники культурных учреждений на местах часто пользуются авторитетом среди жителей. Показательно, что многие из них становятся муниципальными депутатами. Делая шаг навстречу этим лидерам общественного мнения, партия укрепляет свои позиции на местах. Этот фактор может оказать свое влияние и на ход ближайших избирательных кампаний.

Среди тем региональной и местной повестки, которые в течение предвыборной кампании будут пытаться перехватить друг у друга «Единая Россия» и оппозиционные силы, можно отметить следующие.

Проблемы аварийного жилья. В случае, если местные и региональные власти демонстрируют готовность оперативно решать эту проблему, тема может работать на «Единую Россию». Отметим, например, Удмуртию, где большое внимание к теме проявляет возглавивший список партии Александр Бречалов.

В случае, если местные и региональные власти демонстрируют готовность оперативно решать эту проблему, тема может работать на «Единую Россию». Отметим, например, Удмуртию, где большое внимание к теме проявляет возглавивший список партии Александр Бречалов. Сокращение социальных льгот, рост тарифов ЖКХ. Вероятно, будет активно использоваться прежде всего КПРФ, проводившей уличные акции в предвыборных регионах по данной проблеме. Возможно, активнее к теме обратится и «Справедливая Россия».

Вероятно, будет активно использоваться прежде всего КПРФ, проводившей уличные акции в предвыборных регионах по данной проблеме. Возможно, активнее к теме обратится и «Справедливая Россия». Проблемы обманутых дольщиков . Заметная часть участников протестных групп, защищающей права этой категории, по-прежнему не доверяет властям и остается аудиторией для работы оппозиции. Однако сохраняющееся внимание к проблеме со стороны «Единой России» в случае сохранения этой тенденции в августе-сентябре 2017 года может привести к снижению протестных настроений в этой среде, в том числе в предвыборных регионах.

. Заметная часть участников протестных групп, защищающей права этой категории, по-прежнему не доверяет властям и остается аудиторией для работы оппозиции. Однако сохраняющееся внимание к проблеме со стороны «Единой России» в случае сохранения этой тенденции в августе-сентябре 2017 года может привести к снижению протестных настроений в этой среде, в том числе в предвыборных регионах. Экологические проблемы. Как правило, интерес политиков к проблеме на уровне целого города или региона ограничен. Поэтому появляются возможности перехватить тему в регионах — как для оппозиции, так и для «единороссов». Ситуация касается прежде всего индустриальных городов и регионов (отметим, например, проблемы подобного рода в Омске). Кроме того, важное значение на локальном уровне может приобрести борьба с незаконными полигонами ТБО (свалками).

По мере приближения к Единому дню голосования 2017 года наблюдается интерес оппозиционных партий к темам, которые для них традиционны (в том числе в конкретных регионах). «Единая Россия», в свою очередь, резко расширила список тем, к которым проявляет активное внимание. Оппозиционные силы, как правило, действуют в логике сохранения своих электоральных ниш, а «единороссы» пытаются расширить электоральную базу. Вероятно, недоверие протестной среды, к которой начинает апеллировать «Единая Россия», вряд ли удастся преодолеть в короткие сроки. Однако подобные усилия «Единой России» может принести партии результаты и в краткосрочной перспективе, работая на ограничение мобилизации протестного электората оппозицией.

Развитие ситуации в регионах и возможные сценарии кампаний

Региональные кампании

Можно выделить несколько ожидаемых сценариев региональных предвыборных кампаний 2017 года.

Доминирование «Единой России» при ограниченных возможностях оппозиции. Ярким примером является Пензенская область. Здесь свою роль играют прочные позиции губернатора Ивана Белозерцева, возглавившего список партии, а также заметный уровень консолидации элит. В первую тройку списка партии, кроме губернатора, также входят секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Мельниченко, что демонстрирует уровень доверия к команде губернатора со стороны Центра.

Доминирование «Единой России» и ограниченные возможности оппозиции при сохранении определенного уровня внутриэлитных противоречий. Примером является Краснодарский край. Противоречия между элитами, находившимися на пике влияния при экс-губернаторе Александре Ткачеве и усилившимися при действующем губернаторе Вениамине Кондратьеве, могут проявиться на выборах. Но пока список «Единой России» демонстрирует именно компромисс между этими элитными группами.

Карт-бланш со стороны элит для губернатора, возглавившего список «Единой России», — на фоне готовности по крайней мере части оппозиционных сил к сотрудничеству с новыми региональными властями. Такая ситуация сложилась в Удмуртии. Отметим, например, высказывания о таком сотрудничестве со стороны лидера «Справедливой России» Сергея Миронова в ходе его визита в регион. Представители КПРФ также основную часть критики направляют не на руководство региона, а на глав ряда муниципальных образований (в том числе Ижевска, Глазова) и региональных чиновников, занявших свои посты еще при предыдущих главах республики. Эта ситуация как минимум снизит масштаб критики и в отношении «Единой России» в ходе кампании, что работает на усиление позиций партии.

Активная кампания оппозиционных сил, не подрывающая устойчивых позиций «Единой России». Такой сценарий характерен для Саратовской области. Попытки консолидировать и мобилизовать протестные силы, готовые выступить против региональных властей, давно предпринимаются региональным отделением КПРФ. Кампания партии на выборах в облдуму привязана и к губернаторской гонке. Оппозиция уделяет внимание широкому кругу тем — от ситуации с социальными льготами до экологии. Однако позиции возглавляющего список «Единой России» губернатора Валерия Радаева в регионе прочны, что отражалось на результатах партии и в ходе предыдущих кампаний.

Отдельные риски для «Единой России» на фоне ослабленной оппозиции — в Сахалинской области. Здесь присутствуют протестные настроения, ранее отражавшиеся на ходе ряда муниципальных избирательных кампаний в регионе. Однако чувствуется усталость избирателя и от старых оппозиционных политиков региона — отметим скандалы вокруг мэра Охи Сергея Гусева, победившего на выборах как кандидат от КПРФ. Достаточно активен глава региона Олег Кожемяко, возглавивший список партии на выборах. У команды «Единой России» в области есть шанс добиться некоторого снижения протестных настроений по мере подготовке к выборам.

Хорошие стартовые возможности оппозиции при наличии внутриэлитных договоренностей, которые могут снизить накал борьбы — в Северной Осетии. Здесь есть влиятельные элитные группы, действующие вне рамок «Единой России». Отметим «Патриотов России» во главе с Арсеном Фадзаевым, в списках которых в частности идет на выборы главный тренер сборной России по вольной борьбе, рассматривавшийся как возможный претендент на пост лидера Южной Осетии в 2011 году — Джамболат Тедеев. Тем не менее опыт показывает: накал конкурентной борьбы в республике может быть снижен в результате внутриэлитных договоренностей, что с высокой вероятностью может отразиться и на ходе нынешней кампании.

Таким образом, вероятность выхода оппозиционных сил за пределы своих электоральных ниш в ходе большинства кампаний по выборам в заксобрания не очень велика. Это будет подталкивать оппозиционные партии к инерционному характеру кампаний и большему вниманию к региональным, а к муниципальным выборам. «Единая Россия» в этих условиях получает возможность не только удержать базовый электорат, но и вести более эффективную работу по диалогу с новыми группами избирателей.

Муниципальные кампании

На муниципальных выборах оппозиция чаще может рассчитывать на более благоприятные стартовые возможности. Прежде всего, это касается выборов в административных центрах регионов, в которых уровень протестных настроений, как правило, выше, чем в среднем по соответствующему субъекту РФ. Часто фоном для выборов в областных центрах служат давние внутриэлитные конфликты — как связанные с противостоянием давно действующих в регионе групп влияния, так и усугубившиеся после назначения врио губернатора.

Такой фон, безусловно, создает дополнительные возможности для оппозиции. Однако усилия «Единой России» помогли снизить ряд связанных с внутриэлитными конфликтами рисков уже на старте кампании. В частности, инструментом для поиска компромисса между разными элитными группами послужили праймериз партии, прошедшие в мае 2017 года.

На муниципальных выборах можно выделить несколько основных сценариев, по которыми могут развиваться кампании по выборам представительных органов власти в крупных городах.

Неплохие стартовые возможности оппозиционных сил при сохранении серьезных конкурентных преимуществ «Единой России». Подобная ситуация сложилась, например, в Омске. Высокие результаты КПРФ в городе на выборах различных уровней известны (например, во время думских выборов 2016 года КПРФ на 1−3% опередила «Единую Россию» по списку во всех частях города, кроме Ленинского округа). Однако в результате праймериз удалось объединить вокруг «Единой России» ключевые действующие в городе элитные группы, выдвинув по округам кандидатов, обладающих серьезными ресурсами для борьбы. «Единая Россия» предприняла серьезные усилия, чтобы дистанцироваться от ряда непопулярных в городе и регионе фигур. В связи с этим ее шансы на уверенное выступление в ходе этих выборов возрастают.

Активная кампания оппозиции при заметных протестных настроениях — при сохранении поля для маневра «Единой России». Такими особенностями характеризуется начало кампании по выборам в муниципалитет Ярославля. Оппозиция в городе активна, рано начав кампанию по борьбе за узнаваемость (отметим историю с имиджевой рекламой Компартии), может опереться на известных в регионе политиков-«тяжеловесов» (как «справороссы», рассчитывающие на популярность лидера своего списка Анатолия Грешневикова), но не консолидирована. Есть разница интересов между более жесткими критиками муниципальных и региональных властей (КПРФ) и умеренной оппозицией («Справедливая Россия»). Возможны различные формы поддержки «Единой России» в ходе кампании со стороны лидеров партии и других федеральных политиков.

Прочные позиции «Единой России», несмотря на активность оппозиции. В качестве примера можно отметить Псков. Здесь достаточно активны КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко». Среди лидеров списков оппозиции — серьезные политики регионального уровня (как, например, возглавивший список «Справедливой России» на этих выборах Олег Брячак). Однако позиции главы города Ивана Цецерского, ведущего на выборы «Единую Россию», остаются сильными.

Серьезные конкурентные преимущества «Единой России», несмотря на наличие протестных настроений. Такова ситуация в Барнауле: при активности КПРФ в регионе кадровый потенциал Компартии при формировании команды на выборах в городскую думу остался ограниченным. Напротив, «Единой России» благодаря проведению праймериз удалось сформировать достаточно представительную команду кандидатов, обладающую необходимыми ресурсами для ведения кампании на уровне города.

Важным преимуществом «Единой России» в ходе муниципальных выборов в административных центрах регионов остается формирование широких коалиций элитных групп, объединяющих ключевых экономических и политических игроков. Это дает дополнительные ресурсы для более детальной работы с местной повесткой, что на муниципальных выборах имеет куда большее значение, чем сформировавшиеся партийные предпочтения избирателей. Как правило, более широкая «скамейка запасных», на которую может опереться «Единая Россия», дает и больше возможностей для отбора более конкурентоспособных кандидатов. Это также важно, учитывая большую роль голосования за конкретных личностей на выборах не только по одномандатным округам, но и по партийным спискам. Таким образом, муниципальные кампании для «Единой России» могут пройти сложнее, чем региональные, но очевидных конкурентных преимуществ партии это не отменяет.

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), кандидат исторических наук;

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик АПЭК