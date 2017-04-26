Новые назначения в губернаторском корпусе в предвыборный год, скорее всего, довольно незначительно повлияют на ход президентской кампании. Как показывает опыт, уровень популярности губернатора слабо влияет на результаты действующего президента на выборах, а федеральная повестка в рамках этой гонки почти полностью вытесняет региональную. Однако выбор кандидатов на пост губернаторов может указать на некоторые принципы кадровой политики Кремля после 2018 года.

В 2017 году продолжился курс на омоложение губернаторского корпуса, начавшийся в 2016 году. При этом во многие регионы назначены не просто «варяги», но политики, непосредственно не связанные с корпорациями, имеющими там интересы.

По предыдущему карьерному пути среди губернаторов, которые могут выйти на прямые выборы в сентябре 2017 года, можно выделить:

силовиков, в разное время близко взаимодействовавших с президентом (Дмитрий Миронов в Ярославской, Игорь Васильев в Кировской области),

молодых управленцев из федеральных структур (Антон Алиханов в Калининградской, Андрей Никитин в Новгородской области, Максим Решетников в Пермском крае, Дмитрий Овсянников в Севастополе, Алексей Цыденов в Бурятии),

политического менеджера (Александр Бречалов в Удмуртии),

управленца, перешедшего из одного региона в другой (Николай Любимов в Рязанской области),

выходцев из правоохранительной и судебной системы, не соотносимых с близким окружением президента (Артур Парфеничков в Карелии, Александр Евстифеев в Марий Эл),

традиционных политиков, укорененных в региональных элитах (Валерий Радаев в Саратовской, Владимир Волков в Мордовии, Евгений Савченко в Белгородской области, Сергей Жвачкин в Томской области),

управленца с опытом работы в федеральных структурах, готовящегося баллотироваться на второй срок (Евгений Куйвашев в Свердловской области).

Базовые тренды 1. Региональные элиты: уровень конфликтности

По степени внутриэлитной напряженности регионы, в которых в сентябре 2017 года пройдут губернаторские выборы, также можно разделить на несколько групп (в порядке увеличения потенциальных рисков в ходе губернаторских выборов):

Первая — территории с консолидированной элитой и минимальным вниманием к региону внешних игроков (Мордовия).

Вторая — территории с консолидированной элитой и заметным вниманием внешних игроков к региону (Белгородская область).

Третья — регионы, где губернатор может опереться на систему власти, отстроенную предшественником — с высоким уровнем политической управляемости и ослабленной оппозицией (Рязанская область, Удмуртия).

Четвертая — регионы, где давние внутриэлитные конфликты были заморожены с приходом новых губернаторов (Пермский край, Новгородская область, Марий Эл).

Пятая — регионы, к которым проявляют интерес внешние игроки и имеются влиятельные элитные группы на фоне сильных позиций губернатора (Кировская, Ярославская, Саратовская, Томская области).

Шестая — регионы, где очевидны противоречия губернаторов с частью элитных игроков, не имеющих тем не менее возможности изменить ход выборов (Калининградская область).

Седьмая — регионы с влиятельными независимыми от губернатора элитными группами и заметным уровнем протестных настроений (Свердловская область, Карелия, в несколько меньшей степени — Бурятия и Севастополь).

Как правило, перестановки в губернаторском корпусе ведут к снижению внутриэлитной напряженности в соответствующих регионах. Однако в ряде субъектов РФ, где в сентябре 2017 года пройдут выборы, до официального старта избирательной кампании интенсивность внутриэлитных конфликтов может увеличиться. К ним можно отнести Бурятию, Ярославскую и Кировскую области. Стоит отметить также Свердловскую область, где можно ожидать быстрые и неожиданные ходы представителей региональных элит — и в рамках избирательной кампании, и в процессе торга этих игроков с областной администрацией.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

1.2. Кадровая политика новых губернаторов

В сложившихся условиях можно выделить три наиболее распространенных сценария кадровой политики глав регионов, выходящих на губернаторские выборы.

Первый — осторожный подход: губернатор не спешит к масштабному обновлению команды. Самый яркий пример — Рязанская область, где врио губернатора Николай Любимов заявил, что не имеет вопросов к команде предшественника. Близкая ситуация — в Бурятии, где Алексей Цыденов отмечал, что «кардинальной замены в планах нет, у всей (старой) команды есть карт-бланш». Подобная позиция может быть связана и с незначительным личным кадровым резервом новых руководителей, и с неготовностью многих специалистов ехать на работу в проблемные и не самые богатые регионы.

Второй — масштабное кадровое обновление с привлечением кадров со стороны. Яркий пример — Карелия, где врио глааы региона Артур Парфенчиков назначил на пост и.о. премьера Александра Чепика, ранее занимавшего пост вице-премьера Бурятии. Схожая ситуация в Кировской и Ярославской областях. В Ярославской области серьезные перестановки коснулись не только регионального, но и муниципального уровня власти. Так, главой администрации областного центра стал Владимир Слепцов, пусть и связанный с регионом, но ранее работавший в Московской области. Пост и. о главы Переславля-Залесского занял Владимир Волков, карьера которого до этого также была связана с Подмосковьем.

Третий — кадровое обновление на фоне компромисса с региональными элитами. Такая ситуация сложилась, например, в Пермском крае и Севастополе, где в правительство вошли люди как принадлежащие к собственной команде врио губернатора, так и связанные с местными влиятельными игроками.

Скорее всего, интенсивность кадрового обновления в регионах, затронутых перестановками в губернаторском корпусе, в 2017 году возрастет в администрациях с наиболее возрастным составом. Вероятно, там будет происходить привлечение управленцев из бизнес-структур, имеющих интересы в регионе, а также, не исключено, из представителей местной системной оппозиции. Возможно увеличение интенсивности кадрового обновления по мере повышения интереса к таким регионам после начала реализации там крупных проектов.

1.3. Новые экономические приоритеты

Большинство новых врио губернаторов имеют серьезный опыт работы на федеральном уровне, что повышает шансы на привлечение инвестиций в их регионы. Кроме того, стоит учесть, что не все перспективные проекты могут быть презентованы публично в первые месяцы работы новых руководителей.

Первые проекты, обозначенные новыми губернаторами-технократами, как правило, связаны с привлечением средств в АПК и рекреационную сферу. Так, врио главы Бурятии Алексей Цыденов заявил о развитии туризма в особой экономической зоне «Байкальская гавань» за счет туроператоров из КНР. О необходимости развития туристического потенциала Новгородской области и превращения Валдая в спортивную столицу региона заявлял Андрей Никитин. О внимании к сельскохозяйственной отрасли говорил Александр Евстифеев в Марий Эл, о необходимости пересмотра принципов субсидирования этой отрасли — Алексей Цыденов в Бурятии. По сути это отрасли, в наибольшей степени зависимые от поддержки властей. Эти инициативы могут иметь и политическое значение — как важный инструмент диалога с местными элитами. В той же Марий Эл с АПК связаны и видные представители парламентской оппозиции, с которыми врио главе региона удалось наладить диалог на базовом уровне.

На следующем этапе, который может стать основной экономической задачей первого срока этих губернаторов, возможна реализация крупных инфраструктурных проектов с участием федеральных инвесторов. Так, через Пермский край должен пройти южный участок «Белкомура» (железнодорожной магистрали, которая соединит ряд регионов Урала и Сибири с портами Северо-Запада). Врио главы региона Максим Решетников на Красноярском экономическом форуме подтвердил, что считает проект экономически выгодным. На фоне таких крупных проектов в регион часто приходят новые кадры со стороны. В будущем возможно появление на постах в краевом правительстве новых лиц, связанных с «РЖД» (пусть и не обязательно работавших непосредственно в ее структурах). Информация о реализации важных проектов, связанных с «РЖД», появлялась также в связи с Новгородской областью и Бурятией.

Многие из вновь назначенных губернаторов (в том числе Андрей Никитин в Новгородской области и Николай Любимов в Рязанской) заявили об отказе размещать в своих регионах новые мусорные полигоны. Это не просто готовность учитывать мнение экологов, но и меры по борьбе с элементами теневой экономики на местах: процесс утилизации отходов часто включает заметную коррупционную составляющую.

Выполнение экономических задач, уже заявленных молодыми губернаторами, способно заметно изменить баланс на уроне местных элит, а проектов, которые пока обсуждаются на перспективу, — на уровне региональных.

1.4. Протестные настроения

В регионах, где врио губернаторов получили свои назначения впервые, социальная протестная активность, как правило, не была связана с претензиями к ним. При этом в некоторых случаях общавшиеся с участниками таких акций представители оппозиции пытались направить их протестую активность против губернатора (как в ходе общения представителя КПРФ Виктора Мархаева с дальнобойщиками в Улан-Удэ, выступающими против системы «Платон»). Социальные требования соседствуют с антигубернаторскими там, где позиции главы региона недостаточно прочны. Например, ряд акций в Свердловской области проходили под лозунгами отставки Евгения Куйвашева и решения локальных проблем (скажем, покрытия долгов по зарплате для транспортников в Екатеринбурге или отмены решения о строительстве сурьмяного завода в Асбесте).

Наибольшее внимание политического истеблишмента и СМИ привлекли оппозиционные акции, состоявшиеся 26 марта 2017 года, но они, как правило, не затрагивали региональных проблем. Среди регионов, где в сентябре должны состояться губернаторские выборы, крупнейшие из них прошли в Екатеринбурге и Перми. Власти регионов и проправительственные организации использовали разные сценарии реагирования на эти митинги. Во-первых, согласование акций — сразу или после решения суда. Такая ситуация наблюдалась в Перми, Ижевске, Йошкар-Оле, Петрозаводске, Ярославле. Во-вторых, проведение в тот же день акций лояльных властям организаций. Часто оппозиционеры пытались провести свои акции в том же месте, что и согласованные митинги таких движений. Так, в Екатеринбурге в это время прошел согласованный митинг казаков и НОД. В-третьих, пресечение данных акций силами правоохранительных органов. Такой подход был реализован в Калининграде.

В целом акции 26 марта были связаны не с региональной, а с федеральной повесткой. Уровень их массовости определялся не политикой властей регионов, а традициями поддержки оппозиционных сил, сложившимися там задолго до прихода действующих губернаторов. Скажем, заметные очаги поддержки несистемной оппозиции давно сложились в Перми и Екатеринбурге. Поэтому прямого влияния на позиции губернаторов эти акции не оказали.

Рембранд ван Рейн. Групповой портрет чиновников

1.5. Новые губернаторы и тактика оппозиции

Как правило, региональные отделения оппозиционных партий чаще пытаются выстраивать диалог с новыми врио губернаторов, чем вступать с ними в конфронтацию. Новый руководитель региона обладает большим кредитом доверия президента. Практика свидетельствует, что лучших результатов на выборах оппозиционные кандидаты чаще добивались, конкурируя с губернатором, уже проработавшим не менее одного срока (к подобным примерам относится и победа кандидата от КПРФ Сергея Левченко на выборах в Иркутской области в 2015 году). Одним из немногих исключений из этого правила стал достаточно скромный результат врио главы Амурской области Александра Козлова в 2015 году.

Тем не менее отношения оппозиции с впервые назначенными врио глав регионов, выходящими на выборы-2017, отличает ряд специфических черт.

В ряде регионов парламентская оппозиция действительно настроена на диалог с новым руководством. К ним можно отнести, например, Пермский край и Рязанскую область. Так, депутаты заксобрания Пермского края Дарья Эйсфельд («Справедливая Россия») и Олег Постников (ЛДПР) уже обращались к врио губернатора Максиму Решетникову с призывом пересмотреть решения, принятые ранее по инициативе предыдущего руководителя региона Виктора Басаргина. В частности, они просили увеличить число депутатов заксобрания, работающих на профессиональной основе, а также ввести должность четвертого вице-спикера, который представлял бы одну из оппозиционных партий. В Рязанской области после переговоров врио губернатора Николая Любимова с председателем совета реготделения «Справедливой России» Сергеем Пупковым, первым секретарем обкома КПРФ Владимиром Федоткиным и координатором регионального отделения ЛДПР Юрием Кравченко в прессе стали циркулировать слухи о том, что губернаторская кампания может пройти без кандидатов от части парламентских оппозиционных партий (пока лишь известно, что ЛДПР на этих выборах будет представлять Александр Шерин). Возможно, эта кампания пройдет с кандидатами от парламентской оппозиции, но без жесткой критики врио губернатора. В Марий Эл, где сильны позиции КПРФ, представители регионального отделения партии демонстрировали готовность к диалогу с Александром Евстифеевым.

Однако есть территории, где отношения оппозиции с врио губернатора остаются прохладными. Во-первых, это происходит там, где оппозиция имеет серьезную поддержку внешних игроков. Например, в Бурятии лидер отделения КПРФ Виктор Мархаев тесно связан с руководством Иркутской области, которую и представляет в Совете Федерации. Коммунисты в этой республике стали чаще подвергать критике врио главы региона Алексея Цыденова. Во-вторых, подобная тенденция прослеживается в регионах, где губернаторские выборы совмещены с важными муниципальными кампаниями и оппозиция стремится мобилизовать протестный электорат, критикуя главу субъекта РФ. Можно отметить ситуацию, например, в Кировской и Ярославской областях, где пройдут выборы представительных органов областных центров.

В регионах, где на выборы выходят губернаторы, уже отработавшие на своих постах не менее одного срока, могут реализовываться три сценария. Первый предполагает участие в выборах кандидатов от оппозиции, не настроенных на конфронтацию с главой региона. Такой сценарий вероятен там, где губернатор занимает доминирующее положение в региональной политической системе (Мордовия, Белгородская область). Второй связан с высокой вероятностью участия в гонке критиков губернатора, весьма влиятельных и популярных, но не имеющих возможности создать фатальные проблемы для его кампании (Саратовская область). Третий может быть реализован в регионах, где парламентская оппозиция имеет определенные ресурсы и может создать риски для кампании губернатора, но скорее будет настроена на торг с ним, чем на конфронтацию (как в Свердловской области).

Развитие ситуации в регионах

Белгородская область

Велики шансы на проведение достаточно спокойной предвыборной кампании в самом регионе на фоне информационных атак извне, связанных с желанием заинтересованных в области внешних игроков ослабить позиции губернатора Евгения Савченко. В этом смысле ситуация может напоминать губернаторскую кампанию Амана Тулеева в Кемеровской области в 2015 году.

Федеральные СМИ могут сделать акцент даже на локальных протестных выступлениях в области. Например, осенью 2016 года водители компании «Оскольский пассажирский транспорт» выходили на митинг, выстроив свои автобусы в надпись «Путин, помоги!». Характерно, что ряд СМИ отметили деталь: участники акции обращались за помощью к губернатору, но это, по их словам, не дало никаких результатов.

У Евгения Савченко сохраняются хорошие шансы на уверенную победу. Кампания, скорее всего, пройдет без острой конкуренции и жесткой критики действующего губернатора самими кандидатами.

Бурятия

В регионе есть большая вероятность роста политической напряженности по мере приближения предвыборной кампании. Главным оппонентом врио главы республики Алексея Цыденова, вероятно, станет представитель регионального отделения КПРФ. Уже сейчас это проявляется в усилении критики нового руководителя Бурятии со стороны этой партии.

Например, в ходе встречи с дальнобойщиками, протестующими в Улан-Удэ против внедрения «Платона», лидер бурятских коммунистов, член Совета Федерации от Иркутской области Виктор Мархаев назвал Цыденова одним из кураторов введения этой системы. Увеличилось и число негативных публикаций против врио главы Бурятии в ряде иркутских СМИ. В случае допуска к выборам Виктора Мархаева кампания может быть достаточно напряженной для врио главы региона.

В этих условиях Цыденов, вероятно, будет проводить осторожную политику для укрепления позиций в республике. Во-первых, уже предприняты шаги, чтобы успокоить старые элиты и наладить с ними конструктивное взаимодействие. В этом русле — назначение членом Совета Федерации Татьяны Мантатовой, кандидатура которой называлась на данный пост еще при предыдущем главе республики, Вячеславе Наговицыне.

Во-вторых, может быть активизировано налаживание диалога с руководством соседних регионов, в том числе Иркутской области. В-третьих, проведена работа по наиболее резонансным проблемам республики. Отметим заявление Алексея Цыденова о намерении помочь АО «Молоко Бурятии», скупающего продукцию у местных фермеров и оказавшейся под угрозой банкротства.

Калининградская область

Позиции врио главы региона Антона Алиханова за первые месяцы 2017 года в целом укрепились. Инцидентов, которые становились бы поводом для волны негативных публикаций в федеральных СМИ (вроде «курточного скандала»), пока не повторялось. В ходе одного из мероприятий на Инвестиционном форуме, проходившем в феврале 2017 года в Сочи, Алиханов сидел по правую руку от Дмитрия Медведева, что было интерпретировано областными СМИ как положительный сигнал для врио губернатора.

Губернаторская кампания сама по себе может пройти в регионе достаточно спокойно, но не исключен новый всплеск негативных публикаций о губернаторе накануне его официального выдвижения — как отражение торга региональных элит с новым руководителем.

Карелия

Врио главы региона Артур Парфенчиков проводит серьезное кадровое обновление в регионе. Так, и. о главы Правительства Карелии назначен Александр Чепик, ранее занимавший пост вице-премьера Бурятии, куратором региональной политики стал Владимир Любарский, перешедший на эту должность из Федеральной службы судебных приставов.

В республике довольно высок уровень протестных настроений. Кроме отделений парламентских партий, сильные позиции в регионе имеет «Яблоко». Предварительно заявлялось о возможности участия в этих выборах депутата заксобрания от «Справедливой России» Ирины Петеляевой и экс-мэра Петрозаводска Галины Ширшиной.

Пока Артур Парфенчиков, с одной стороны, начал работу с протестным электоратом, например, призвав разобраться с проблемой Сунского бора (компания «Сатурн Нордстрой» планировала его вырубку и разработку на его месте песочно-гравийного карьера, борьба местных жителей и экологов против этих планов приобрела широкий резонанс). С другой, возможен поиск диалога с оппозицией, чтобы снизить уровень напряженности в ходе приближающейся губернаторской кампании.

Кировская область

В Кировской области губернаторская кампания пройдет одновременно с выборами в Думу областного центра, что дополнительно заставляет оппозицию активизироваться. Против врио губернатора Игоря Васильева собираются выдвинуться опытные оппоненты — депутат заксобрания от КПРФ Сергей Мамаев (он уже обращался в прокуратуру с требованием проверить бюджетную политику главы региона) и депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл Черкасов.

Возможно и настороженное отношение к губернатору части представителей старых элит. Отметим циркулирующие в региональных СМИ слухи о планах дальнейшего переформатирования политического пространства области (например, возможном переходе председателя областного заксобрания и главы регионального отделения «Единой России» Владимира Быкова в Совет Федерации).

На стороне Игоря Васильева — репутация человека, близкого непосредственно к Владимиру Путину (по словам врио губернатора, он работал с президентом в одном управлении КГБ), а также серьезные планы по повышению инвестиционной привлекательности региона (в том числе, в фармацевтической отрасли и деревообработке).

Марий Эл

По наследству от арестованного экс-главы республики Леонида Маркелова врио главы региона Александру Евстифееву достается правительство, многие министры которого находятся в весьма солидном возрасте. Такой возрастной состав кабинета министров сам по себе является предлогом для его масштабного обновления.

Вероятно, вместе с Евстифеевым в правительство республики придут люди из самых разных групп влияния, связанные не только с врио губернатора лично. Свое влияние на формирование новой команды наверняка окажет и полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сложные отношения которого с Маркеловым обсуждались достаточно широко.

При формировании новой руководящей команды в Марий Эл могут сказать свое слово и корпорации, влиятельные за пределами республики. Тем более что интерес внешних игроков к региону уже проявлялся. Например, «Птицефабрика Акашевская», один из крупнейших производителей мяса бройлера в стране, перешла под контроль кубанского «Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева».

В регионе сильны позиции КПРФ, но сейчас ее представители демонстрируют готовность к диалогу. Отзыв депутата Госдумы от этой партии Сергея Казанкова о Евстифееве после встречи с ним был более чем комплиментарен. Поэтому пока больше вероятность не жесткой конкурентной кампании, а готовности местных представителей КПРФ к конструктивному взаимодействию с новым руководством Марий Эл. Возможно, этот фактор окажет влияние на формирование команды нового главы республики.

Мордовия

Перспективы главы Мордовии Владимира Волкова достаточно определенны — он работает только первый срок, его регион не вызывает особого интереса у внешних игроков, а местные элиты не имеют явных мотивов для выступления против руководства республики. Поэтому губернаторская кампания должна пройти максимально спокойно.

Среди задач, решение которых руководством республики может привлечь внимание СМИ в предвыборный год — подготовка к мероприятиям Чемпионата мира по футболу-2018, часть которых примет Саранск.

Возможны и дополнительные шаги по поддержке культуры коренных народов республики. Показательна уже объявленная инициатива властей Саранска по переводу меню ресторанов города на мокшанский и эрзянский языки.

Новгородская область

Политика врио главы Новгородской области Андрея Никитина накануне губернаторских выборов — шаги по прекращению внутриэлитных конфликтов, влиявших на ситуацию в регионе при его предшественнике, а также инициативы в социально-экономической сфере, которые могут быть позитивно оценены ключевыми группами избирателей («5 шагов»), и умеренный консерватизм в кадровой политике.

Позитивно прошел визит в Великий Новгород президента России, отметившего значимость региона и перспективы для его развития, появившиеся с приходом Никитина. А на встрече с Дмитрием Медведевым Никитин назвал первоочередным направлением повышение качества медицинского обслуживания, что особенно важно для пенсионеров, составляющих около трети населения области. Готовятся и проекты развития муниципальных образований региона.

Важными факторами, работающими на Андрея Никитина, являются его невовлеченность в традиционные внутриэлитные конфликты и стремление эти конфликты разрешить. Так, вскоре после своего назначения в регион Никитин встретился с мэром Новгорода Юрием Бобрышевым, считавшимся одним из главных оппонентов экс-губернатора Сергея Митина.

Все эти меры могут способствовать привлечению на сторону губернатора заметной части протестного электората. Мобилизация протестного электората оппозиционными парламентскими партиями затруднена — их текущая поддержка населением относительно невысока. Кампания, вероятнее всего, начнется с торга областных властей с важнейшими игроками по поводу муниципального фильтра (пока его может преодолеть только КПРФ — при значительной концентрации усилий) и пройдет без осложняющих положение врио губернатора факторов.

Пермский край

Стратегия врио губернатора Пермского края Максима Решетникова — консолидация элит на фоне определенного кадрового обновления и подготовки основы для реализации крупных экономических проектов в регионе.

Первое назначение в команде врио главы Прикамья было вполне ожидаемым. Пост главы аппарата и вице-премьера краевого правительства вместо давней соратницы Басаргина Елены Абузяровой заняла Елена Лопаева, работавшая заместителем Максима Решетникова в Департаменте экономической политики и развития Москвы. Назначение полпредом в краевом заксобрании экс-главы администрации губернатора Анатолия Маховикова может быть первым сигналом того, что Решетников готов работать и с теми, кто оказался в опале при его предшественнике.

Самый известный оппонент прежнего губернатора Дмитрий Скриванов уже заявил, что «хорошо знает и уважает» нового главу края. Таким образом, у выходцев из команды экс-губернатора Олега Чиркунова появились основания для сотрудничества с новым главой региона и даже надежды на приход в администрацию края некоторых знаковых фигур «добасаргинской» эпохи.

Парламентская оппозиция пока обозначила скорее готовность к диалогу с новым губернатором, чем готовность к конфронтации. Несмотря на определенные социальные проблемы (которые отражают акции протеста обманутых дольщиков), пока больше вероятность проведение в крае спокойной предвыборной кампании.

Рязанская область

Врио главы области Николай Любимов проводит весьма осторожную кадровую политику при сохранении влияния в регионе экс-губернатора Олега Ковалева, ставшего советником губернатора. Учитывая серьезное ослабление оппозиции в регионе за последние годы, у Любимова не должно быть серьезных проблем в ходе предвыборной кампании. После переговоров врио губернатора Николая Любимова с председателем совета реготделения «Справедливой России» Сергеем Пупковым, первым секретарем обкома КПРФ Владимиром Федоткиным и координатором регионального отделения ЛДПР Юрием Кравченко в прессе стали циркулировать слухи, что губернаторская кампания пройдет без кандидатов от части парламентских оппозиционных партий (пока лишь известно, что ЛДПР на этих выборах будет представлять Александр Шерин).

Вероятно проведение достаточно спокойной предвыборной кампании. В перспективе ближайших лет экономические проблемы области снижают интерес к региону со стороны внешних игроков, но это не значит, что этот интерес отсутствует. Чтобы защититься от подобных угроз, новому губернатору понадобится федеральная поддержка.

Саратовская область

Врио главы региона Валерий Радаев сохраняет федеральную поддержку, политическая ситуация в области при нем остается управляемой. Отдельные коррупционные скандалы в областном правительстве (фигурантом уголовного дела стала министр образования региона Марина Епифанова) вряд ли могут серьезно навредить позициям губернатора.

Оппозиция в регионе представлена опытными политиками (стоит выделить, например, первого секретаря обкома КПРФ Ольгу Алимову, которая собирается баллотироваться в губернаторы). Однако активность оппозиционных игроков ли может создать серьезную угрозу для переизбрания действующего руководителя области.

Севастополь

Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников смог разрешить один из старых внутриэлитных конфликтов в городе, найдя общий язык с Алексеем Чалым вскоре после назначения в регион. Однако появление критических публикаций в прессе об Овсянникове показывает, что часть местных элит продолжает работать на ослабление позиций врио губернатора.

11 оппозиционных партий, действующих в городе (включая КПРФ и «Справедливую Россию»), объявили о намерении выдвинуть единого кандидата на пост главы региона. Даже если эта задача не будет реализована, сама заявленная готовность к такому развитию событий усиливает напряженность в регионе.

Известны противоречия руководства города с правительством по поводу планов реконструкции гражданского сегмента аэропорта «Бельбек». Возможно, после официального выдвижения кандидатов в губернаторы поток негативных публикаций против Дмитрия Овсянникова ослабнет, но активность оппозиции пока осложняет его подготовку к выборам.

Свердловская область

Назначение Евгения Куйвашева врио главы региона серьезно укрепило его позиции накануне губернаторских выборов. Вероятно, подготовка к выборам пройдет на фоне торга ключевых потенциальных кандидатов (прежде всего Евгения Ройзмана и Александра Буркова) с областной администрацией по поводу формата ведения кампании.

Риск для команды Куйвашева несут протестные настроения, которыми отличается регион. Так, широкий резонанс получили итоги довыборов в Екатеринбургскую городскую Думу, прошедшие 19 марта 2017 года. В округе №8 кандидат от ЛДПР Григорий Вихарев одержал победу над выдвинутым «Единой Россией» гендиректором ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаилом Смоляковым. А в округе №14 самовыдвиженец Владимир Смирнов опередил «единоросса» Владимира Стругова.

Безусловно, эти результаты нельзя экстраполировать на будущую губернаторскую кампанию. Скорее, они показывают, что команде Куйвашева необходимо улучшить политический менеджмент. Врио губернатора нужен «быстрый старт». Надо реализовать эффективную стратегию работы с электоратом, прежде всего с населением крупнейших муниципалитетов и протестными группами, и не рассчитывать на стереотипные приемы, особенно связанные с электоральной демобилизацией.

Томская область

Прочными остаются позиции главы Томской области Сергея Жвачкина. Электорально привлекательными могут быть перестановки в его команде (например, отставка в связи с утратой доверия губернатора главы Департамента природных ресурсов области Сергея Трапезникова, обвиненного в незаконном начислении себе премий).

Кандидатом от КПРФ на выборах губернатора должен стать депутат законодательной думы региона Алексей Фёдоров, а от ЛДПР — депутат Госдумы Алексей Диденко. Но пока больше шансов, что эти политики смогут привлечь в основном своих «нишевых» избирателей, не создавая серьезных рисков для кампании главы региона.

Удмуртия

Врио главы региона Александр Бречалов — политик с серьезными федеральными контактами, при этом не связанный напрямую с корпорациями, имеющими интересы в регионе. Приход подобных управленцев в регион, как правило, связан с заметным переформатированием местных элит. Старые элиты могут сохранить свои позиции в Госсовете республики, но вот исполнительную власть региона, вероятно, ждет заметное обновление.

Так как важные активы в Удмуртии контролируют влиятельные федеральные корпорации: «Ростех» (ему принадлежит контрольный пакет акций концерна «Калашников»), «Алмаз-Антей» (владеет «Ижевским электромеханическим заводом «Купол»), «Роснефть» (вместе с китайской Sinopec является совладельцем «Удмуртнефти») — вероятно появление в областной исполнительной власти новых кадров из этих структур.

Важной задачей для команды Бречалова в сентябре 2017 года станет не только губернаторская кампания, но и выборы в Госсовет.

Ярославская область

Позиции врио главы региона Дмитрия Миронова укрепляет его репутация выходца из ФСО, имеющего серьезную федеральную поддержку. В то же время начатое им переформатирование местных элит может вызвать риск если не сопротивления, то саботажа со стороны части региональных политических игроков.

Перестановки при Миронове коснулись не только правительства региона, но и руководства муниципальных образований. Главой администрации областного центра стал Владимир Слепцов, пусть и связанный с регионом, но ранее работавший в Московской области. Пост и.о. мэра в Переславле-Залесском занял Владимир Волков, карьера которого до этого также была связана с Подмосковьем.

Пока критику руководства области со стороны местной парламентской оппозиции (например, КПРФ) можно связать со стремлением укрепить позиции накануне не столько губернаторской, сколько местных кампаний — прежде всего выборов в муниципалитет Ярославля.

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), кандидат исторических наук,

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик АПЭК