



Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги голосования

Выборы в Госдуму ещё раз показали, что результаты «Коммунистов России» (КПКР) не стоит объяснять только ошибками избирателей, перепутавших эту партию с КПРФ. Но насколько «новая» компартия опасна для «старой»?

По итогам недавних думских выборов можно выделить целый пласт регионов, где поддержка «Коммунистов России» оказалась выше общероссийской (2,27% голосов). Результаты там, конечно, не так впечатляют, как некогда в «красном поясе» у КПРФ. Но важнее другое. Костяк этого другого «красного пояса» составили регионы, где итог выборов объясняется изначальной популярностью или активной кампанией кандидатов партии, а вовсе не случайностью.

Самый высокий результат в масштабах региона эта партия получила в Карачаево-Черкесии (6,59% голосов). Характерно, что именно в этой республике имела место первая заметная победа данной партии. В октябре 2012 года в городе Карачаевск список «Коммунистов России» опередил КПРФ (8,54% против 8,08%). Многие поспешили объяснить этот казус расположением данных о партиях в избирательном бюллетене — «Коммунисты России» оказались выше, чем «старая» Компартия. На деле успех КПКР можно объяснить тем, что их список в этом городском округе возглавили представители семьи Маршанкуловых, ещё несколько лет назад очень влиятельной в этой местности, хотя и с неоднозначной судьбой некоторых её членов.

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Личным фактором можно объяснить и нынешний успех альтернативной компартии. Кандидатом в депутаты Госдумы по Карачаево-Черкескому округу №16 стал брат Марата Маршанкулова Эдуард. Он провёл довольно агрессивную кампанию. В итоге в Черкесске этот кандидат занял второе место, опередив даже выдвиженца «Единой России» Расула Боташева (по предварительным данным, за кандидата «Коммунистов России» в столице региона проголосовало 29 017, а за его соперника от «партии власти» — лишь 27 677 избирателей). Понятно, что именно кампания этого кандидата вытянула за собой и результат партии в регионе.

Ещё одна национальная республика, Татарстан, принесла списку «Коммунистов России» самый высокий результат в границах одномандатных округов. В Набережно-Челнинском округе №29 партия получила 10,10% голосов. Поддержка списка снова пересекается с поддержкой кандидата — баллотировавшаяся от КПКР Татьяна Гурьева получила здесь 9,63% голосов, заняв второе место и опередив представителя КПРФ Мансура Гарифуллина (3,74%). Интересно, что предвыборный бюджет у представительницы «новых коммунистов» был почти в два раза больше, чем у «старых» — по данным ЦИК Татарстана на 15 сентября 2016 года, на агитацию за Гарифуллина было потрачено около 298 290 рублей, а на кампанию Гурьевой было потрачено около 539 000 рублей. Понятно, что обе суммы для такого уровня выборов весьма скромные, но это ещё раз опровергает расхожий миф, что «Коммунисты России» получают результаты исключительно без ведения кампании, на одной «силе путаницы». Татьяна Гурьева — известный в Набережных Челнах человек. Ранее она была секретарём горкома КПРФ и депутатом местного Совета. Затем возглавила городское отделение «Коммунистов России». Уже на выборах в Госсовет республики эта партия набрала по Набережным Челнам около 7% голосов.

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Такое вполне логичное сочетание активной кампании кандидата «Коммунистов России» в округе и результата списка выше среднего по России встречается в целом ряде регионов. Впрочем, правило работает не везде. В Камчатском одномандатном округе №45, полностью охватывающем соответствующий регион, экс-губернатор края Михаил Машковцев, давно состоящий в рядах КПКР, набрал около 11,3% голосов, а список партии — только 2,54%. В Воронежском округе №87 хорошо известная в регионе экс-депутат гордумы Галина Кудрявцева заняла третье место с 9,64% голосов, а список выдвинувших ее «Коммунистов России» получил лишь 2,06% (при том что в целом ряде своих агитматериалов кандидат вовсе не дистанцировалась от данной партии).

И все же угроза для КПРФ со стороны «Коммунистов России» по-прежнему не так уж велика. Соратников Геннадия Зюганова уже критиковали за вялую кампанию, которая заперла эту партию в нише лево-консервативного электората и оттолкнула «рассерженных горожан» из столиц, в 2011 году охотно отдававших за нее голоса. Однако образ КПКР куда более консервативен, чем у «старых» коммунистов. Сильный, обладающий ресурсами кандидат, ведущий агрессивную кампанию, конечно, может расширить границы её электорального гетто в своём округе. Но это требует серьёзных усилий, и таких кандидатов у непарламентской партии вряд ли будет много. «Старой» КПРФ всё ещё куда проще расширить базу своей поддержки, чем её «новым» конкурентам.