За ключевыми информационными поводами, связанными со съездом «Единой России» (включая выступление президента), скрывается куда менее заметный аспект, на который стоит обратить внимание. Данная партия попала в самый интересный тренд нынешней президентской гонки, который многие пока не заметили. Это может сработать на усиление роли «единороссов» в предвыборной кампании Владимира Путина.

Kremin.ru Президент России Владимир Путин

Обратим внимание на тенденцию, которая отличает нынешнюю президентскую гонку от предыдущих. У нынешней президентской гонки нет глобальных тем, которые задавали бы главный тон всей кампании. Ключевыми темами президентских выборов 2000 года были операция в Чечне и надежды на усиление роли государства, в 2004 году — антиолигархическая повестка, в 2008-м — Нацпроекты, в 2012-м — доверие к выборам и антикоррупционная тематика. Для выборов 2018 года такой стержневой темы пока нет. Например, Владимир Путин выступает с весьма выигрышными предложениями (скажем, в области демографической политики). Свои инициативы есть и у оппозиции (скажем, идея с перераспределением среди граждан доходов от недропользования у КПРФ). Но пока ни один из этих сюжетов не доминирует в повестке кампании. Не исключено, что такой главной формирующей темы не появится вовсе. В таком случае это будет первая российская президентская кампания с фрагментированной повесткой.

Между тем первый этап XVII съезда «Единой России» как раз прошёл по принципу фрагментированной повестки — 22 декабря 2017 года стал днём работы дискуссионных площадок по широкому спектру тем: от «Здорового будущего» до «Быть хозяином в своём доме». Сами по себе особенности организации съезда на ход кампании, конечно, кардинально не влияют. Тем не менее работа этих площадок уже создала серию отраслевых информационных поводов — от поиска дополнительных средств на мелиорацию в регионах и строительства социальной инфраструктуры на селе до поощрения выпускников медицинских вузов. А в условиях кампании с фрагментированной повесткой узкие, отраслевые темы играют более заметную роль, чем обычно. Чем больше кандидат (или его команда) создаёт подобных информационных поводов, тем больше дополнительных очков он получает в ходе гонки.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

У кампании в таких условиях есть и другая особенность. Если в ходе уже привычных для российских условий президентских кампаний федеральная повестка почти всегда подавляет региональную, то на этот раз у локальных тем больше шансов приобрести федеральный резонанс. Это шанс для оппозиционных сил (даже не обязательно представленных в этой гонке своими кандидатами) — в том случае, если они могут опереться на широкую региональную сеть и готовы на эти локальные темы реагировать. А вот для властей это создаёт элемент риска — в федеральном информационном пространстве может «выстрелить» немало неожиданных вопросов.

Способ подстраховки для предвыборной команды Путина в таких случаях — успевать реагировать даже на локальные темы раньше, чем это сделают оппоненты властей. То есть необходим постоянный мониторинг ситуации в регионах и оперативная реакция на возникающие вызовы, причём не только силами местных чиновников (которые к тому же не всегда могут оценить, какая проблема может быстро попасть в федеральную информационную повестку).

В этих условиях вовсе не случайно на съезде «Единой России» слова мониторинг и контроль звучали неоднократно. Дмитрий Медведев, выступая во второй день съезда, заявил, что на особом контроле у «единороссов» будет выполнение «майских указов». Говорилось и о контроле за реализацией демографических инициатив Путина. А ранее на дискуссионной площадке «Быть хозяином в собственном доме» было отмечено, что рабочая группа президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков посетит в 2018 году не менее 35 регионов, дабы проследить за реализацией «дорожных карт» по решению проблем этой категории граждан. Тема дольщиков, кстати, из региональной информационной повестки никуда не уходила — их акции протеста на местах проходят то в одном, то в другом городе. Эта проблема почти наверняка заявит о себе и в первые месяцы 2018 года. «Единороссы» ранее уже обращались к этой теме и готовы работать с ней снова.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

К слову, не случайно тот же Медведев специально обратил внимание на работу общественных приемных «Единой России» — в идеале они тоже могут выполнять целый спектр функций (не только обратной связи и мониторинга, но и быстрого реагирования на значимые проблемы на местах).

Собственно, вопрос о роли любой структуры в президентской кампании Владимира Путина во многом схож с проблемой — что подарить человеку, у которого всё есть. Ресурсов для ведения кампании (включая собственный политический капитал) у действующего президента более чем достаточно, победа не вызывает сомнений.

Но федеральная предвыборная кампания (в отличие, например, от большинства местных) не «сворачивается в точку», когда главное политическое значение имеет только её итог. В центре внимания СМИ будут находиться мельчайшие элементы всей кампании. А самые агрессивные атаки могут последовать отнюдь не от других зарегистрированных кандидатов, а от субъектов, формально в гонке не участвующих. Наконец, необходимости мобилизации избирателей тоже никто не отменял (об этом неоднократно говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак). А мобилизация — это во многом тоже вопрос формирования повестки.

Флаг партии «Единая Россия»

Недавно почти все публикации о роли «единороссов» в президентской гонке сводились к одной теме — будет ли эта партия субъектом выдвижения для Владимира Путина. «Единая Россия», как видно, собирается доказать, что стоит выйти за пределы этого одномерного подхода. Сейчас эта партия проявила особое внимание именно к тем задачам президентской кампании, которые не сводятся к прямолинейному применению административного ресурса. Задачи это непростые, но их решение действительно будет востребовано, что даёт этой партии новые политические возможности.