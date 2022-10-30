Михаил Васильевич Демурин

Автор

Родился в 1957 году. В 1979 году окончил переводческий факультет МГПИИЯ имени Мориса Тореза, в 1997 году - Высшие дипломатические курсы ДА МИД России. В 1982 году поступил на дипломатическую службу. До 1993 года занимался отношениями со странами Африки, 8 лет находился в одной из «горячих точек» – Мозамбике. Затем работал в Департаменте информации и печати, являлся заместителем официального представителя МИД, с февраля 1995 года - 1-м заместителем директора департамента. В 1996 году получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. В 1997-2000 годах - советник-посланник Посольства России в Латвии. С 2000 по 2005 год - заместитель директора Второго Европейского департамента, курировал отношения с Латвией, Литвой и Эстонией. 5 марта 2005 года, отказавшись принять установку на «добрососедство и сотрудничество» с русофобскими реваншистскими режимами в Риге, Вильнюсе и Таллине, ушел с государственной службы. В 2005 – 2012 годах года работал в партии «Родина»; являлся заместителем председателя РОО «Клуб “Реалисты”»; входил в экспертный совет Фонда исторической перспективы; был директором по программам Института динамического консерватизма. Автор трёх сборников публицистики и политической аналитики: «Потребен днесь и воин, и монах…» (2010) и «Стать самими собой» (2015), «Россия и мир на переломе» (2021).