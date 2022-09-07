Москва, 7 сентября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. К бесспорным рассуждениям Владимира Путина по поводу принципа самоопределения народов стоит сделать несколько уточнений. Главное: одобренная Генассамблеей ООН в 1970 году Декларация о принципах международного права ясно говорит, что принцип ненарушения территориальной целостности действует только в отношении государств, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Можно это сказать о нынешнем киевском режиме? Понятно, что нет!

Александр Горбаруков ИА REGNUM превыше всего

Во-вторых, важным, на мой взгляд, фактором в контексте данной проблемы является вопрос о субъектности. Кто те политические субъекты, которые намерены опираться в своей деятельности на тот или другой принцип, соответственно нарушая второй из них? Если речь идёт о сохранении территориальной целостности, то для чего она сохраняется? Для того чтобы основной этнос в полиэтнических государствах получал для себя некие дополнительные привилегии? Или для того чтобы на всей своей территории обеспечивать равноправные условия для благополучной жизни всех народов? И наоборот: для чего тот или иной народ берёт на себя осуществление своего права на самоопределение? Для того чтобы построить действительно самостоятельную страну, в которой он сам и все оказавшиеся на территории его расселения национальные меньшинства получили бы лучшие условия для жизни? Или для того чтобы, с одной стороны, самому возвыситься над иными этносами и, с другой — определить себя в подчинение некой более мощной мировой политической силе с целью некоего исторического реванша, то есть войны?

Александр Горбаруков ИА REGNUM и США

Взгляд с такого ракурса, уверен, будет полезен для разбора всех межэтнических конфликтов на территории бывшего СССР, но в Прибалтике и на территории б. УССР — особенно. Здесь мы наблюдаем осуществление именно варианта отделения от большого целого ради разрушения. Это вариант поиска сильного внешнего хозяина, которому в силу культурно-исторического и геополитического противостояния с Россией удобны фобии и реваншизм новых сателлитов и который ради задач борьбы с Россией готов закрывать глаза на их шовинизм, разжигать этот шовинизм, взращивать на его основе нацизм.

Александр Погожев ИА REGNUM Георгиевская лента в виде буквы Z возле сувенирной лавки в Донецке

Наоборот, в случае с Донецкой и Луганской Народными Республиками и новыми освобождёнными территориями юга и востока б. УССР у человека в трезвом уме не может быть сомнений в том, что речь идёт о выборе пути самоопределения не ради разрушения, не ради подавления других, а ради самосохранения и созидания.