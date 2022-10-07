Президент России Владимир Путин 7 октября поддержал предложение главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о создании при СНГ некой международной организации по продвижению русского языка.

Русский язык

Пытаться распространять любой язык, даже такой сильный, как русский, только организационными и финансовыми рычагами — пустое дело. Язык силён и привлекателен настолько, насколько силён и привлекателен его носитель — народ, созданная им страна, её народное хозяйство, политическая система и её культура. Напомню в этой связи, что Александр Сергеевич Пушкин использовал слова «народ» и «язык» как синонимы.

Русский народ последние десятилетия был в упадке, и до самого последнего времени он в своей значительной части жил чужими, западными, смыслами. Особенно плохо в ракурсе внешнего распространения русского языка было то, что этими чужими смыслами жили те, кто захватил власть в России в 1990-е годы и кого почему-то у нас стали называть «элитой».

Лучшие представители русского народа и других народов нашей страны эти чужие смыслы отвергали, но мало кто их слышал и слушал. Прежде всего, их мало слушала власть. Она дошла до того, что стала саму себя именовать «самыми большими националистами», то есть главными носителями национального самосознания. У каждого из нас — тех, кто живёт русской идеей и народным духом, — есть с десяток своих таких авторитетных имён. У многих среди них присутствует Владимир Владимирович Путин, но только он один из всей ныне правящей нами группы политиков — не мало ли?

Иначе было в советскую эпоху: тогда настоящая советская элита рождала новые, невиданные, привлекательные для огромных масс людей, интересующие всю планету идеи и смыслы, познать и понять которые можно было только на русском языке. В результате интерес к русскому языку в мире год от года рос.

После 1991 года соседние с нами народы справедливо подумали: русские легли под Запад и хотят, чтобы мы шли на Запад через них — зачем нам это, когда мы можем сами лечь под Запад напрямую? Русский язык вслед за русским народом стал уступать не только свои позиции на пространстве бывшего СССР, но и частички себя, своё собственное тело Западу, английскому языку.

Сегодня многое меняется. Хитрец Токаев решил подстроиться под эту волну и призвал создать под эгидой СНГ организацию, которая «займётся распространением русского языка». Зачем нам связывать живой русский язык с давно на деле умершим СНГ?

Официальное интернет-представительство президента России Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Если наша страна выживет в нынешней войне Запада против нас и победит, нам не понадобится никакое СНГ, мы начнём говорить с соседями честно. Будет создано не «Содружество независимых государств», а условный «Российско-Евразийский Союз» — содружество государств, ориентирующихся на Россию, признающих свою благотворную зависимость от неё. Официальным языком такого союза будет русский язык. Он не будет подавлять другие языки, как это сейчас делает английский язык, но он будет давать возможность носителю русского языка любой национальности чувствовать себя на территории союза как дома.

Если мы не победим на нынешнем этапе противостояния с Западом, и даже если мы завершим эту битву условной «ничьей», без толку будет создавать какие-то структуры «распространения русского языка» — распространяться в нашем окружении и дальше будут английский, турецкий, китайский, другие иностранные языки. А «органы по распространению» будут только конторами по «распилу» бюджетных средств и фиговыми листками, прикрывающими культурное бессилие нашего народа. Токаеву и подобным ему это, скорее всего, будет удобно. Но нам-то это зачем?