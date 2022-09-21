Несколько замечаний к сегодняшнему обращению президента России к гражданам нашей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В части, касающейся оценок положения в мире, политики Запада, целей и методов действий США и их союзников на территории бывш. УССР, мои оценки близки к тому, что было сказано Владимиром Путиным. Главное для России заключается сегодня в том, чтобы обеспечить себе утерянную при Горбачёве возможность самим определять своё будущее, не дать Западу возможности навязывать нам роль колонии, живущей в мерзости «цивилизованного рынка» и содома.

Далее. Правильно говорит президент: разобщение сейчас равно самоуничтожению. Мы видим, однако, что подрывная работа, которую западники и их наймиты в России уже долгие годы ведут здесь, сейчас приобретает особенный раж. Самое время эту публику вычищать! Мы не позволим врагам работать на деградацию России, на то, чтобы наша страна распалась на куски! Тем более на враждующие между собой куски. Да и почему, зачем ей распадаться? Мы же видим, как с фашистами на территории бывш. УССР воюют сыны России из самых разных её земель, воюют героически!

Угроза, исходящая для нашей страны, для народов России от киевского террористического режима, очевидна. Её необходимо снять. И вместе с ней — снять угрозу от западной «пятой колонны» в самой России.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г.

Этого, однако, мало. Президент делает акцент на освобождении всей территории Донбасса, но начинали мы СВО с установкой на денацификацию бывш. УССР. В постановке этой задачи было немало противоречивого: то говорили, что с киевским режимом не воюем, то говорили о том, что с фашистами в Киеве нам не ужиться, и это было странно, вселяло сомнения. Сейчас тезис о денацификации опять не звучит, но сомнений нет: фашистская гадина будет добита, обратной дороги нет! Обеспечить безопасность нашей страны переговорами не удастся. Это надо сделать силой оружия, сопроводив её мудрой политической волей, проецируемой на всю нашу планету.

Приёмом освобождённых территорий под крыло России (в результатах референдумов я не сомневаюсь) наша страна усилит политическое давление на Европу, больно ударит по брюссельской бюрократии и правительствам поддерживающих Киев стран. Мне уже приходилось писать о том, что в этой ситуации простые европейцы закономерно поставят вопрос ребром. Они спросят: вы поддерживаете тех, от кого люди уходят в Россию; вы пытались за наш счёт задавить Россию, но она ещё твёрже стоит на своём, так зачем нам политики, которые не просто впустую, но во вред Европе тратят её ресурсы и наши личные деньги? Это звёздный час для оппозиции и внутри, собственно, ЕС как организации (обратили внимание, что венгерский мининдел на открытии сессии Генассамблеи ООН выступал частично на русском языке?), и внутри отдельных европейских стран! Не наша страна выступила инициатором торгово-экономической войны, она лишь отвечает на атаки с Запада. Как вернуть положение со снабжением Европы энергоносителями к норме, хорошо известно.

Gazprom.ru Северный поток

Ну и, наконец, о сказанном Владимиром Путиным по поводу намерения США и их союзников разгромить нашу страну на поле боя с последующим, как он правильно подчёркивает, лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. Это действительно так, об этом говорят не только события и сведения последнего времени, но весь мой опыт работы на внешнеполитическом направлении — с конца 1970-х годов. Особенно мои африканские наблюдения и впечатления, выводы из борьбы с империалистами, включая южноафриканский режим апартеида (близкий союзник США!) в зоне «прифронтовых государств» на Юге Африки. Мобилизация во всех смыслах тут неизбежна. Как и, повторю это ещё раз, внутреннее очищение.

У меня отец похоронен на Троекуровском кладбище. По пути на его и матери могилу прохожу несколько могил генералов советского и последующего времени. На многих памятниках рядом с отцами и дедами — фамилии погибших в середине 1990-х и 2000–2001 годах детей и внуков. А подлецы из либеральной тусовки твердили тогда тем, кто развешивал уши, что «генералы своих сынков на войну не отправляют». Отправляли, вернее, они сами шли, потому что выбрали путь воина, защитника Родины. Вечная им слава и память!

Так и сегодня прозападная мразь заверещала, что депутаты и высшие чиновники своих детей и внуков в зону боевых действий не отправят. Они, эти дети и внуки, что, безмозглые бараны, за которых всё решают их папочки? Есть и такие, не спорю. Но большинство — нормальные люди, и если кто-то и давал какую-то слабину в прежних условиях, то сейчас, после того, что происходило в последние месяцы, и особенно после сегодняшнего выступления президента России, слабины, уверен, не дадут. Или перейдут в категорию предателей. Впрочем, из Государственной думы и других значимых мест на разных уровнях уже прозвучали нужные слова, снимающие здесь остававшиеся у кого-то сомнения. Добавлю, что и в нашей редакции молодёжь, дети старших сотрудников, уже поработали в Донбассе в разных качествах, а теперь уже есть желающие взять в руки оружие.

Министерство обороны Российской Федерации Армия

Тезис президента о намерении использовать все имеющиеся в распоряжении нашей армии средства, включая ядерные, чтобы защитить страну и народ и не допустить осуществления планов нового мирового господства шайтанов, как сказали бы наши чеченские братья, полностью поддерживаю.

Напомню, что Владимир Путин сказал то, что он сегодня сказал, в 1160-ю годовщину возникновения русской государственности и в день битвы на Куликовом поле. Такие исторические взаимосвязи человек в здравом уме конъюнктурно использовать не будет. А президент у нас — человек в здравом уме. Добавлю к этому ссылку на сказанное им всего две недели тому назад по поводу открытия мемориала «Саур-Могила», на то его обращение к памяти наших предков, воевавших в Великую Отечественную и начавших с этого рубежа окончательное освобождение родины от немецко-фашистских захватчиков, а также к памяти новых героев обороны Донбасса. Это был коренной перелом тогда, в 1943-м, и сегодня обращение Владимира Путина к соотечественникам должно обозначить коренной перелом и в освобождении территории бывш. УССР и всего мира от новой-старой нацистской нечисти.

Верю, что враг будет разбит и что победа будет за Россией!