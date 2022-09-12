Москва, 12 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Мне думается, что эти слова — «Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать» — наш посол в Берлине должен был бы сказать после того, как эшелон с новым немецким летальным оружием был бы разбомблен на территории б. УССР. Причём делать это стоило бы, предъявляя немецкой общественности снимки искорёженной техники, на которую ушли деньги немецких налогоплательщиков. Тогда эффект был бы. А сейчас это звук в пустоту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

И негоже нам всё защищаться тезисом о «моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны»; самим надо немцев на земле бывшего СССР по примеру отцов бить. Впрочем, чувствую, дойдёт дело и до того, что придётся это делать.

Что же касается «процесса послевоенного примирения народов России и Германии», то он уже давно был разрушен, разрушен Горбачёвым и Ельциным, когда Россия предала наших главных союзников и друзей на немецкой земле — германских коммунистов. Да и вообще — всех друзей СССР. А мы, граждане России, тогда ни с них, ни с самих себя за это не спросили. Вот и пожинаем теперь плоды «эрозии».