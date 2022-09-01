Заявление Сергея Лаврова о том, что «Россия переживает сейчас эпоху, когда полагаться может только на себя», — это сильное в силу своей реалистичности заявление, хотя оно и отражает неудовлетворительную для нашей страны реальность. Вспомним Российскую империю. Она тоже могла полагаться только на себя; не было для неё в мире даже относительных опор — ну не считать же такой опорой, скажем, Антанту — союз с Англией и Францией в начале XX века! Не было на кого опереться в первые годы советской власти и у СССР, но он предпринял последовательные действия, чтобы создать такие опоры. В начале 1920-х годов опорой для выхода из международной изоляции для нашей страны послужили отношения с Веймарской республикой и странами Востока. Руководству СССР также удалось создать себе опору (из врагов, заметьте, из американцев и англичан!) и для отражения неминуемой после прихода Гитлера к власти агрессии со стороны Германии, уничтожения нацистской Германии, ликвидации военной опасности со стороны Японии.

Wanwa Флаг России

Победа 1945 года позволила Советскому Союзу перевести работу по созданию в мире точек, на которые можно опереться, на системную и долгосрочную основу. Были созданы ООН с реально работавшим правом вето у нас, СЭВ, организация Варшавского договора. В результате массированной поддержки дела освобождения колониальных стран и народов появилось Движение неприсоединения, и оно больше симпатизировало нам, а не США. На всех континентах был сколочен костяк стран, принявших социалистическую идеологию и ставших нашими союзниками. В Москве точно знали, что, например, на Кубу или ГДР Советский Союз может положиться с уверенностью.

Всегда вместе! Советский плакат

Не эти страны нас предали, а Горбачёв и Ельцин — их. Не эти опоры подкосились — мы дали их разрушить.

Мы действительно живём в эпохальное время, и наш министр иностранных дел это понимает; это чувствуется по тому, что и как он говорит. Но он, я в этом тоже уверен, понимает и то, что с уверенностью положиться на саму себя в долгосрочном противостоянии Западу современная Россия не может — сначала надо себя в порядок привести.

Главное же заключается в том, что после победы на этом первом этапе борьбы надо будет серьёзно заниматься созданием в мире реальных опор, чтобы наша страна чувствовала себя более уверенно, чем сейчас, когда вынуждена полагаться только на саму себя.