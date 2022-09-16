Москва, 16 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Зачем столь активно транслировать на российскую аудиторию то, что было сказано нашим президентом на встрече с премьер-министром Индии? Разве что для того, чтобы детальнее высветить позицию Дели. Нам, однако, и так понятно, что она не является полностью дружественной нашей стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

К сожалению, на этот раз, в отличие от 1941 года, сформировать антифашистскую коалицию нашей стране не удалось — не в той форме она встретила третье тысячелетие, растеряла былые силы и дух. Отсюда непоследовательность. Надеюсь, однако, что в деле уничтожения фашистского режима на территории бывшей УССР она всё же будет последовательной. И тогда у нас будет единственный путь к тому, чтобы конфликт на территории б. УССР «прекратился как можно быстрее». И это точно не переговоры с Зеленским.

Для меня сегодня совершенно ясно, что на территории бывшей УССР столкнулись две силы, которые ужиться рядом друг с другом точно не смогут — одна должна либо уничтожить другую, либо, как минимум, полностью подавить её. Уверен, что в России это ясно не только мне. И в Киеве это тоже понимают.

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