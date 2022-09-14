Нынешнее обострение азербайджано-армянского конфликта — это серьезная засада для нашей страны. Обострение угрожает нашим интересам в Закавказье и на Каспии, его развитие может иметь последствия для позиции России на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Москва, однако, находится сегодня в Закавказье уже не в положении силы, способной что-либо принципиально изменить. Инициатива в этом регионе была утрачена Россией значительное время тому назад, утрачена, прежде всего, в силу ее собственных действий, но и в результате антироссийской позиции, занятой тоже давно политическим классом как Армении, так и Азербайджана. Да, в этих странах всё еще есть деятели, относящиеся к России как к важному партнеру, с которым дела надо вести корректно, но преобладающая часть элит этих стран смотрит на нас с сугубо потребительской точки зрения. В силу своего гораздо более существенного, чем у Армении, потенциала, действуя лоббистскими и другими методами, Азербайджан сумел создать для своего «потребления» России крепкую политическую основу, чего не смогла сделать Армения. Но обманывают нас сегодня и те, и другие.

Ереван постоянно заявляет, что он наш преданный союзник, но мы знаем, насколько он подвержен британскому, американскому и французскому влиянию. Более того, Ереван ищет этого влияния, хочет его! Соответственно, это влияние усиливается, и разговоры о том, что оно не усиливалось бы, если бы Москва «полностью встала на сторону Армении», — это разговоры, как говорится, «в пользу бедных». Это влияние таково, что при нынешнем армянском политическом классе оно не усиливаться просто не может.

В случае с Азербайджаном влияние Великобритании и США тоже присутствует, но не имеет такого значения, как в случае с Арменией. Турецко-азербайджанский союз набрал в этом регионе такую силу, что может действовать самостоятельно, в своих интересах, игнорируя внешние установки. Его цели в Закавказье недружественны нашей стране, это понятно, и если при всем том укоренении русофобии, которое обозреватели отмечают в Азербайджане, мы, несмотря на противодействие англосаксов, все же смогли заинтересовать Баку участием в создании международного транспортного коридора «Север — Юг» с выходом на Иран, это уже большой для России плюс.

Официальный сайт президента Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Азербайджан, судя по всему, будет добиваться полной капитуляции Армении. Есть ли нам кого там спасать от этой капитуляции — это большой вопрос. Все мы помним отказ Еревана от полной мобилизации в защиту Степанакерта перед лицом предпринятой в Баку в 2020 году попытки решить проблему Нагорного Карабаха силовым путем. Азербайджан тогда много чего нарушил, но международное право натовцами попрано давно — значит, защищать свой народ надо всеми силами и всеми доступными средствами. Ереван этого не сделал, чем дал Баку основания полагать, что и полная капитуляция Армении не за горами. И не только не сделал, но и не делает и фактически официально констатировал свой отказ от дальнейшей защиты Нагорного Карабаха и признал Азербайджан в тех границах, в которых тот видит себя.

Спасти Армению от капитуляции могло бы новое вхождение в состав России, но время для такого решения упущено, и теперь далеко не факт, что большинство граждан России согласится с этим. В настоящий момент Россия, как я полагаю, не в состоянии освоить еще одну удаленную и, подчеркну это, преимущественно недружественную — надо смотреть правде в глаза — территорию. Добавлю к этому, что Россия сейчас и так, без всякого сомнения, второй отчий дом для гораздо большего числа армян, чем их живет в Армении.

President.kg Никол Пашинян

Известно, какие у России сейчас приоритетные задачи, и главное, о чем должна быть наша забота, — это не дать США и их союзникам отвлечь нас и политически, и по ресурсам от их решения. Решим, вернемся к делам в Закавказье.

Но, может быть, всё же сама Армения очнется от своего морока — не обращениями за помощью к Западу, то есть тем, кто и довел ее до нынешнего состояния, а готовностью защищать себя?

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