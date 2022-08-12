Сегодняшние поминальные собрания в разных уголках нашей страны подтвердили, что память о погибшем в 2000 году атомном подводном крейсере «Курск» и его экипаже в России хранят бережно и чутко. В последние десять лет я оказался близок к этой формально далёкой от моей сферы компетенции теме и с уверенностью могу сказать, что и сама тема гибели «Курска», и тем более день памяти об этой трагедии непременно должны быть защищены от политической конъюнктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мемориал погибшим на подлодке «Курск»

Вот, например, кто-то сегодня вновь решил поковырять сюжет о том, что причиной гибели «Курска» стала американская подлодка, то ли торпедировавшая «Курск», то ли неумышленно столкнувшаяся с ним. Зачем это именно сегодня, тем более что у вдумчивого человека сразу в этой связи возникает вопрос, как многочисленный отряд кораблей ВМФ России, находившийся тогда на учениях в Баренцевом море, мог подпустить американскую подлодку к нашему уникальному подводному крейсеру?

Вместо попыток именно в этот день усилить нашу более чем справедливую сегодня ненависть к американцам и даже указать на разбитое состояние нашего флота в 2000 году, 12 августа лучше, на мой взгляд, просто рассказать об этих людях, моряках «Курска», об их верности воинскому долгу, и поскорбеть. А все назидательно-разоблачительные разговоры — потом, в другой день.

Личный архив Демурина М.В Памяти погибшим на подлодке «Курск», 12 августа 2022 год

У Людмилы Зыкиной в песне «Растёт в Волгограде берёзка» есть такие правильные слова: «Но как это нужно солдату, чтоб кто-то над ним горевал…» Юношам, которые приходят в поминальную часовню в нашем сельце, причём приходят не только в августе, важно перед военной службой знать именно это: утверждение «смерти нет!» — это не только о православии, это о народной памяти.

Если же хочется привязать именно «Курск» к сегодняшним обстоятельствам, то лучше просто рассказать о том, как он нёс службу в предшествующие своей гибели годы. Как противостоял ВМФ США в Мировом океане. Как защищал Родину на далёких к ней подступах. А также о том, как сегодня российские моряки несут службу на воде и под водой в Мировом океане, держа на прицеле вражеские корабли и базы, напоминая натовцам, чем для них обернётся продолжение их новой попытки задавить Россию. Сегодня как-то особенно ясно ощущается то, что эти ребята, которые готовы сделать то, что уже не суждено сделать «Курску», тоже участники СВО.

Сегодня у нашей Никольской часовни памяти моряков «Курска» в сельце Герасимово Тульской области мы говорили именно об этом.