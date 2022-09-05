Москва, 5 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Содержание последнего разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским подтверждает возрастающую степень безответственности президента Франции как политика европейского уровня. Макрон якобы печётся о «сохранении безопасности ядерных объектов», но в случае с Запорожской АЭС считает, что её безопасность можно обеспечить «только путем вывода российских войск». Хотя бы для приличия призвал Киев прекратить обстрелы!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Впрочем, он не один такой: Лондон уже давно взял курс на провоцирование в Энергодаре ядерной катастрофы. Сейчас в Запорожье и на территории бывшей УССР в целом мы имеем дело не с чем иным, как с ядерным терроризмом. Ни под какую другую категорию обстрелы ЗАЭС и предпринятая Киевом попытка её захвата спецназом не подпадают. А президент Франции в данном случае выступил в качестве пособника террористов.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Думаю, что данное заявление Макрона, как и сам факт такого разговора до обнародования заключения миссии МАГАТЭ, побывавшей на станции, отражает не силу западной позиции в поддержку террористического режима Зеленского, но её «проседание». Что же до Макрона лично, то его как пособника терроризма стоило бы как минимум исключить из числа тех, с кем президент России поддерживает прямое общение. А в будущем, особенно если Киев всё-таки повредит станцию, — судить.

Стоило бы также использовать аргумент о безответственности позиции президента Франции по ЗАЭС для подрыва позиций французской ядерной промышленности в мире.