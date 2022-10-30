Главное, что вспоминается в связи с годами, проведёнными мною в комсомоле, — это ощущение причастности к большому, светлому, героическому, очень нужному твоей стране и народу. Великому делу. Неповторимой общности.

(! c) ВЛКСМ

Было и второе важное чувство, возникшее через несколько лет после моего вступления в Комсомол: чувство понимания несоответствия между тем, что собой Комсомол представлял в конце 1970-х — начале 1980-х годов, и тем, чем он был для страны раньше. Это понимание несоответствия и вытекающее из него желание тянуться к более высокому и совершенному очень важно и для отдельного человека, и для народа в целом. Для этого великое в своей истории надо бережно хранить. Включая и память о Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодежи — ВЛКСМ.

У меня это чувство причастности осталось, и оно мне помогает в жизни. Многие мои одногодки его потеряли. Сохранили бы, и тогда не потерялись бы в происходящих сегодня событиях, тогда их отношение к ним было бы другим.

Плакат СССР. ВЛКСМ

Из всех комсомольских напутствий, дополняющих конкретные примеры взаимопомощи, любви к Родине, сострадания обездоленным людям всего мира, героизма и жертвенности комсомольцев в истории нашей и не только нашей страны, осталось ленинское напутствие: коммунистом (то есть, в нашем понимании тех лет, самым передовым и нужным стране человеком) «стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

В этой связи всегда с презрением воспринимал навет, который с перестроечных лет пытались и всё ещё пытаются навести на большевиков современные антикоммунисты: мол, они хотели разрушить ВЕСЬ предыдущий мир. «Весь мир НАСИЛЬЯ мы разрушим…» — клялись наши отцы, деды и прадеды. Этот мир насилия над низами импортированного из Западной Европы капиталистического мира, над рабочими и крестьянами и не только над ними и надо было разрушить; надо было вывести низы из состояния низов, сделать их мир лучше. Его таким и сделали, и низы перестали быть низами.

Сегодня наша страна вновь берётся за это дело: разрушение мира насилия, прекращения эксплуатации тех, кого глобалистская верхушка определила в состояние низов. На всей планете это наша страна и все другие страны незападного мира. Внутри России это те, кого сделал объектом эксплуатации наш внутренний Запад — возвратившийся в нашу страну капитализм.

Надо вновь сделать всё, что в наших силах, чтобы новые-старые низы взяли верх. И вновь в первых рядах сражающихся за правое дело лучшая часть нашей молодёжи. Только единой сплочённой организации у них нет.