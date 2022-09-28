Патриарх Кирилл призвал верующих к духовной мобилизации, отметив, что это «поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества», а также поможет полному примирению России и б. УССР, которые являются единым пространством Русской православной церкви. При этом примирение и восстановление единства не должно основываться на «опасных компромиссах», добавил патриарх.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

К сказанному есть вопросы. Как получилось, что на «едином пространстве Русской православной церкви» появилась церковь (УПЦ МП), которая поддержала и поддерживает нацистов? Да, церковь должна жить в мире со своим государством, так учат отцы, так требует канон. Но жить в мире с фашистами, которые губят твой народ — русских? Не лучше ли было давно отпустить УПЦ в полностью самостоятельную жизнь? По-моему, тогда было бы меньше непонимания и заблуждений!

Московский патриархат сыграл важную роль в сохранении русского духа и русской традиции в отвратительные ельцинские годы; по сути дела, РПЦ стала тогда своего рода русской национальной автономией в прозападной либероидной РФ. И за вложенные в него и им самим в себя деньги Московскому патриархату проще отчитаться, чем нынешнему государству за своё устройство: восстановленные и построенные заново церкви, монастыри, приюты стоят в России, а сотням миллиардов народных денег правительство позволило утечь за рубеж. Если же сравнивать церковь как социальный институт с бизнесом, то тут вообще дистанция огромная…

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение нового храма Патриархом Кириллом

Но церковь не социальный институт, это дом Святого Духа, если он есть. Если священник говорит, что Великая Отечественная война не его война, есть в нем Святой Дух? Если в Светлую Седмицу он в проповедях не находит лучшего, как возносить хулу на коммунистов, Он есть в нём? Как с таким «наставником» укреплять себя в вере, к чему призывает патриарх? А всё это я не с чьих-то слов говорю, я слышал это своими ушами. И таких священников в РПЦ немало.

Московский патриархат справедливо осуждает киевских раскольников, выделившихся в отдельную церковь по политическим мотивам. Но не по политическим ли мотивам была в начале 1920-х годов создана Русская православная церковь за границей (почитайте материалы так называемого «Карловацкого собора»!), кстати говоря, тоже, как и УПЦ МП сегодня, поддержавшая в 1941 году большинством своего высшего клира поход Гитлера на нашу страну. Русская православная церковь Московского патриархата с ней объединилась, не потребовав покаяния за это антипатриотическое действие, за поддержку врага русского народа и России… А Бог всё видит!

Да, нам необходимо, как призывает патриарх, «обострить сознание и память»; духовная мобилизация нужна, но не в целях «полного примирения России с Киевом».

Киев теперь мы примем только с покаянием!

Духовного единства с фашистами, с теми, кто поставил себе на территории бывшей УССР задачу унизить и уничтожить русских, быть не может. Во всяком случае, для меня.