МИД России выступил с заявлением «в связи с русофобскими действиями прибалтийских режимов». Речь идёт об очередной инвентаризации преступных и враждебных нашей стране действий нынешних правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Перечислены и главные международные документы, которые они на этом пути попирают. В очередной раз сказано, что происходящее для России «неприемлемо», «скажется на состоянии двусторонних отношений» и что «ответственность за происходящее лежит на прибалтийских властях».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

Читайте также: МИД России пообещал Прибалтике ассиметричные меры на снос памятников

С этим документом можно ознакомиться на сайте МИДа; я же выскажусь по поводу его главной, или наиболее показательной, на мой взгляд, мысли, с которой полностью не согласен. МИД пишет, что нынешние власти Латвии, Литвы и Эстонии «отказываются понимать, что они делают». Нет, они как раз прекрасно отдают себе отчёт в том, что они делают: они своими методами воюют с нашей страной. Воюют уже не первый год. Воюют не только на своей территории, но на всём пространстве бывшего СССР, в Европе, в ООН, в ОБСЕ, в рядах НАТО и в составе ЕС… На территории б. УССР Рига, Вильнюс и Таллин и русофобские законы о языке и образовании помогали сделать, и кровавую бойню по типу провокации 1991 года у Вильнюсской телебашни организовывали на Майдане, и разного рода вооружения и наёмников туда сейчас посылают…

Откуда, казалось бы, эта оголтелость, эта ненависть к нам и нашей стране, обеспечившей им возможность и уйти раньше всех из СССР, и продолжить вместе с нашими нуворишами грабить его наследие? Её причина в том (и в ситуации с памятниками это проявляется особенно зримо), что в лице современной России прибалты от лица гитлеровцев «перевоёвывают» с Советским Союзом. И русофобскими их действия можно и стоит назвать именно в той степени, в которой они являются антисоветскими.

Эстонские добровольцы СС на улице горящей деревни в Псковской области во время операции против партизан. Февраль 1943 года

Таким образом, массовый снос памятников воинам Красной армии и не только этих, но и других памятников советского времени — это не «близкая к фашистской», как заявляет МИД РФ, а самая что ни на есть фашистско-реваншистская кампания. Условные и конкретные Левитс в Латвии, Каллас в Эстонии и Ландсбергис в Литве — это неонацисты, это враги, в первую очередь СССР. Да, они русофобы, как и Гитлер, но формально памятники российскому воинству времён Первой мировой войны они не трогают. Кто-то скажет, что пока не трогают, но, думаю, что нет, их сносить они не будут. Они хотят отменить именно советский период нашей истории, его достижения, его победы. В том числе — и его победу (хотя и, как мы видим, не полную) над радикальным национализмом, над шовинизмом, над фашизмом.

Здесь, однако, мы должны задать себе вопрос: а у нас, в России, разве мало их помощников в этом «перевоёвывании»? Мало тех, кто и в России хотел бы считать советскую эпоху дурным отклонением, порочит её, уже в значительной мере отменил и продолжает отменять её достижения? Не будем наводить тень на плетень: те и другие — это две стороны одной реваншистской медали.

Одним словом, нельзя защитить доброе имя главного достижения советского строя, Победы 1945 года, не защитив правды об СССР в целом, не отстояв доброе имя наших построивших Советский Союз предков.

Предложив нам, как я уже сказал, очередной перечень преступных деяний правительств Латвии, Литвы и Эстонии, а также игнорируемых ими международных документов, наш МИД подтвердил очевидное: многочисленные договоры, конвенции и пакты ничего не значат, если заинтересованное в них государство не способно принудить тех, кто поставил под ними свою подпись, их выполнять. Нужно сделать хотя бы малый шаг на этом пути. Так, уверен, что ситуация с памятниками в Прибалтике и Польше начнёт меняться только после того, как в Россию по её запросу из связанной с ней соответствующим договором страны будет передан первый из преступников, объявленных в международный розыск за покушение на нашу историческую память (статья 243.4 УК РФ).

Ну и, наконец, об «асимметричных мерах», объявленных в мидовском документе. Они действительно «асимметричные». Это я в том смысле, что о «мерах» наш МИД говорит не в первый раз, а памятники в Прибалтике и Польше всё рушат и рушат, солдатские могилы раскапывают, их русских защитников противоправно преследуют, права наших соотечественников продолжают попирать. И на фоне всего этого, а также прямой враждебной России деятельности по тем направлениям, о которых я сказал выше, транзит российских грузов через Прибалтику растёт. Так, грузооборот Рижского порта, ориентированный главным образом на Россию, за 7 месяцев этого года вырос больше чем на 13 процентов. Грузооборот Вентспилса — на 25 процентов. А вот данные по контейнерам: за семь месяцев 2022 года в Клайпеде перевалено 559 тысяч единиц, или на 60% больше, в Риге — 278 тысяч (+15%), в Таллине — 147 тысяч (+34%), в Калининграде — 95 тысяч (-61%), в Санкт-Петербурге — 717 тысяч (-41%)…

ИА REGNUM Порт Клайпеда

Что же до мер в политической «плоскости», то да, в части, касающейся могил победителей во Второй мировой войне и поставленных им памятников, можно сделать ещё некоторые шаги. Так, например, прозвучали голоса в пользу объявления их объектами Всемирного наследия по линии ЮНЕСКО — и это было бы правильно: в конце концов, сама ЮНЕСКО, как и ООН, возникли благодаря их жертве, их подвигу. Жаль, что такая мысль не пришла ранее в голову нашим дипломатам, работающим в Российской комиссии по делам ЮНЕСКО и в соответствующем территориальном департаменте МИД, но, думаю, заняться этим и сейчас не поздно.

Общую ситуацию, однако, изменит только поражение НАТО и ЕС, главных покровителей прибалтийских фашистов, в войне, развязанной ими против нашей страны на территории б. УССР. Только эта победа оправдает и руководство нашей страны, долго и упорно пытавшееся сделать из России часть «цивилизованного Запада» и на этом пути позволившее, в частности, прибалтийским фашистам взять силу, и всех нас — и дезориентированных этим курсом, и всё понимавших, перед нашими героическими предками, перед нашей великой историей!