Не разделяю ту сверхвысокую нервозность, которую вызвал в нашем обществе удар по Крымскому мосту. Да, обидно. Да, стыдно. Но сравните ущерб от этого удара, с одной стороны, и от нашего бегства из Харьковской области, от сдачи Изюма и Красного Лимана, от беспомощности у Донецка, от отступления на Херсонщине! Здесь — инфраструктура и несколько погибших; там — по-настоящему большие потери и тысячи трагедий брошенных нами или подставленных под удары укронацистов мирных жителей, новых граждан России! Что же касается символизма Крымского моста, о котором сейчас тоже немало говорится, то сама неспособность нашего государства защитить тот символ, который оно «накачало», говорит и о состоятельности государства, и о значении символа.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Выдвигать в связи с подрывом Крымского моста какие-то новые обвинения против киевского режима бессмысленно: те люди, которые составили это режим, ведут с нашей страной войну давно, с начала 2000-х годов, и эти люди — террористы. Они выкормыши террористических режимов США и Великобритании, преступной организации НАТО, не раз за последние десятилетия доказавших эту свою террористическую сущность. Места, где она была проявлена, всем хорошо известны.

Наш ответ собственно на удар по Крымскому мосту должен быть жёстким, но касаться он должен только военной инфраструктуры киевского режима и натовских баз на территории бывшей УССР. Многие говорят об ударах по неким «центрам принятия решений». Но в них уже никого нет! Более того, те, кто в них находился, нужны нам живые.

Министерство обороны Российской Федерации Расчеты РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО

Итак, я бы хотел, чтобы наши Вооружённые силы сделали упор на системное уничтожение живой силы и техники противника. Всё это — тыловые и учебные базы, расположения войск, склады — должно быть, в моём понимании, подвергнуто массированному ракетно-бомбовому удару. Ну и пара-тройка высокоточных ракет, которые, как нам говорят, «могут залетать в форточку», должны залететь в ключевые железнодорожные тоннели в западных областях бывшей УССР.

Главное же, повторю это ещё раз, — последовательно и системно уничтожать живую силу и технику противника, особенно в прифронтовой полосе. Части ВСУ стоило бы разбомбить и выжечь везде, где это не связано с большими жертвами среди мирного населения.

Кто-то говорит, что «теперь у нас развязаны руки». Это заявление кажется мне странным. Кем или чем «руки» нашей страны были связаны раньше? Байденом? Си Цзиньпином? Деньгами? Всё это не про Россию. А воюет уже давно Россия. Не Путин, не Шойгу, не Суровикин, не Пригожин или Кадыров или кто-то ещё лично, а Россия.

Тот, кто сейчас не захочет воевать по-настоящему, не Россия. Ну а тот, кто не сможет, — понятно кто.