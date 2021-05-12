Марьян Сидорив
Автор
Земную жизнь давно прошел до середины. Историк, политолог, публицист. Любитель античности, средневековья и современности.
Последние публикации
Самоубийство Украины в теплой ванне «вакцинной мечты»
Украинский президент Зеленский как-то назвал себя и премьера украинского правительства Дениса Шмыгаля «мастерами спорта по борьбе с коронавирусом». Хорошо, что не «отличником», «пятерочником», как говорили в моем детстве. Потому что тогда пришлось бы задаваться вопросом: а по какой шкале оценка? По...
12 мая 2021
Надо ли было Зеленскому благодарно вспоминать историю Польши?
Во время своего краткого визита в Польшу украинский президент присоединился к совместной декларации по случаю 230-й годовщины принятия польской «Конституции 3 мая». Пять президентов стран Центральной Европы — Анджей Дуда (Польша), Керсти Кальюлайд (Эстония), Гитанас Науседа (Литва), Эгилс Левитс...
6 мая 2021
«Римская» дорога Украины всё равно пошла через Минск
Я ни на йоту не отрекаюсь от версии «католического ренессанса» в политической практике, предложенной в предыдущем сюжете. Но не могу не признать, что украинский эпизод этого спектакля, скорее всего, провалился. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает играть свою роль. «Сейчас я участвую в...
30 апреля 2021
Как для Украины все дороги ведут в Рим
Разговоры о встрече президентов России и Украины «на нейтральной территории» начинались как откровенный троллинг. Сначала 20 апреля Зеленский пригласил Путина свидеться на территории «украинского Донбасса». На что Путин через два дня ответил, что уж лучше вы к нам… В Москву. Украинские политики...
29 апреля 2021
Какое место «помощь Украине» занимает в «цивилизованных» гроссбухах?
— Мне нужно 500 тысяч, и по возможности сразу, а не частями. — Может быть, все-таки возьмете частями? — Я бы взял частями, но мне нужно сразу! — «Золотой теленок» Красной нитью всей официальной медиаинформации последних лет проходит мысль о беззаветной помощи Соединенных Штатов украинскому...
28 апреля 2021
Как Украину ведут к невежеству
Можно перелопатить определение этого понятия на самых разных языках — суть не меняется. «Ignorance», «Невігластво», «Невежество» — это «Lack of knowledge, understanding, or information about something» («Отсутствие знаний, понимания или информации о чем-либо», Кембриджский словарь), «Відсутність...
23 апреля 2021
Как хочется Киеву верить в «посредников»! Очень хочется…
Действительно, почему для визитов Зеленского ныне выбраны именно Катар и Турция? Катар последние годы с трудом выкарабкивается из дипломатического кризиса 2017 года, по итогам которого он едва не стал изгоем среди арабских стран бассейна Персидского залива. А Турция стала «занозой» в заднице...
13 апреля 2021
Украинские страсти по звонку Байдена и его цена
Офис президента Украины в экстазе осуществленного желания и обычной для себя манере превратил публикацию о звонке в шоу-программу одного актера, который рассказал американскому президенту о следующем: Украина стоит «плечом к плечу» с США в «укреплении наших демократий»; деолигархизации на Украине...
7 апреля 2021
Маневры НАТО весны 2021-го: Украину никуда не допустили и никуда не зовут
Маневры — это естественное состояние любой армии в условиях отсутствия боевых действий. Однако «сезон маневров 2020/21» демонстрирует какое-то неестественное оживление действий, связать которое проще всего с ожиданием реальных военных действий в Центральной Европе. Хотя порой простота хуже...
4 апреля 2021
О Суэцком канале, Эйфелевой башне и Украине
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, является одним из самых загруженных водных путей в мире: через него проходит около 12% мировой торговли. В том числе около 8% сжиженного природного газа и не менее миллиона баррелей нефти каждый день. Но оказалось, что достаточно пыльной бури и...
25 марта 2021
Как Украина становится «разменной монетой» в видении WaPo
Если расставить приоритеты в деятельности современной украинской властной политической элиты, то в числе лидеров, без сомнения, окажется поиск похвал со стороны США. Именно поэтому власть самозабвенно, не считаясь с потерями достоинства и денег, последние недели ищет пути контакта с демократической...
17 марта 2021
Как Киев заставляют «перепевать» Ирину Муравьеву
Там очень нервничают, поскольку до сих пор не смогли договориться о телефонном разговоре с новоизбранным президентом США Джо Байденом. Хотя с момента его инаугурации прошло уже более пятидесяти дней. Но пока вершиной прямых контактов украинской и американской администраций был телефонный разговор...
15 марта 2021
Как Украина сама себя из «женского топа» выгнала
8 марта на сайте Всемирного экономического форума была размещена статья Жозефа Ласавио, специалиста по сообществу, инфраструктуре и инициатив в области развития ВЭФ, посвященная женщинам. Женщинам, которые на протяжении всей истории «неизгладимо формировали мир». Можно бесконечно и с...
12 марта 2021
Четыре королевы внука украинского свинопаса
В Неаполе, в перерывах между пребыванием в постели королевы Марии Каролины, Андрей Кириллович Разумовский служил идее мирной торговли стран, подготавливая принятие «Трактата дружбы, мореплавания и торговли». Но XVIII век, как, впрочем, и все остальные, — это век войн. Россия вела ожесточенные и...
11 марта 2021
Как Европа Украину с вакцинами динамит
В публичном пространстве министерство охраны здоровья Украины вовсю демонстрирует активные действия. Министр Максим Степанов даже встречается с послами G7 и обсуждает ключевые вопросы, «в частности: стратегию минздрава по борьбе с COVID-19, программу вакцинации украинцев, кампанию по популяризации...
7 марта 2021
Как ухмыляется «аграрная супердержава»
Украина дисциплинированно исполняла роль планетарной зерновой житницы. Экспорт зерна последние годы не опускается ниже цифры в 40 миллионов тонн, и более 60% украинского урожая зерновых отправлялось на экспорт. Последний маркетинговый год оказался менее удачным. По состоянию на 15 февраля экспорт...
3 марта 2021
Как уж на электросковородке
Но от правды не уйдешь: война выгодна правящим режимам. Азербайджан в триумфе, Алиев — кумир нации, да и в Армении Пашинян на удивление грамотно использует военное поражение страны для укрепления своей власти. Во всяком случае, ни о каком «свержении» Никола речь уже не идет. Да и какое там...
14 февраля 2021
Как выпускник Кривого Рога выпускника Сиракуз дураком норовил сделать
И даже о нарастании вирусной опасности уже даже не для здоровья украинской экономики (которого нет), а просто для жизни украинских граждан. Это в условиях, когда весь «продвинутый» мир уже начал сплошную вакцинацию своих граждан ( начато уже в 73 странах ), а Украина все еще стоит с протянутой...
9 февраля 2021
Как украинская цензура в упаковке живет
Цензурой на Украине никого не удивишь. Хотя удивляться и стоило бы. Потому что 15-я статья Конституции гласит с безапелляционностью закона прямого действия: «Цензура в Украине запрещена». Статья, конечно, наивная, поскольку «цензура» — это «предотвращение достижения общественного сознания...
3 февраля 2021
Как политика Зеленского превратилась в ловушку для него самого и «слуг» США
Киевская власть: не реагирует на предпринимаемые попытки снятия российских санкций с украинских предприятий, предложенные по итогам московских переговоров лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а значит — фактически отказывается от возвращения украинской продукции на...
1 февраля 2021