8 марта на сайте Всемирного экономического форума была размещена статья Жозефа Ласавио, специалиста по сообществу, инфраструктуре и инициатив в области развития ВЭФ, посвященная женщинам. Женщинам, которые на протяжении всей истории «неизгладимо формировали мир».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Нестеров. Святая равноапостольная княгиня Ольга. Эскиз образа иконостаса южного придела на хорах Владимирского собора в Киеве. 1892

Можно бесконечно и с интеллектуальным наслаждением дискутировать и по списку, и по персонам этого списка. У Ласавио таких женщин пять: императрица Византии Феодора (VII век новой эры), гавайская королева Лилиуокалани (XIX век), китайский император (именно «император» У Цзэтянь (VII век), регент Ганы Яа Асантева (XIX век), сестры-воительницы Чунг Трак и Чунг Нхи (I век).

Дамы, конечно, серьезные и даже страшные. Как та же У Цзетянь: своих соперниц по власти, гарему и телу императора Гаоцзуна — императрицу Вэй и наложницу Сяо — она приказала подвергнуть ста ударам плетью, отрубить кисти и стопы, а что осталось — бросить в большие кувшины с вином, где те и умерли через несколько дней. Правда, стоит учитывать, что история казни дожила до нас в изложении Цзыжи Тунцзянь, монументальной хроники XI века, написанной консерватором Сыма Гуаном.

Так что, возможны преувеличения. Но в основном У Цзетянь как император была практически безупречна. Только «безналоговый год» (695 — для всей страны) чего стоит!

Так что топ-6, предложенный Ласавио, производит впечатление и находиться в нем лестно для самолюбия и престижа страны. И в этом топе, действительно, было шестое имя — киевской княгини Ольги. В соответствующем фрагменте Ольга была названа «Русским монархом» и «прародителем (progenitor) современной России».

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В этом коротком сюжете две грубые ошибки. Во-первых, Ольга никогда не была «монархом»: князем Киевским с момента гибели своего то ли отца, то ли деда был малолетний князь Святослав. Ольга была тем, что обычно называют «регент». Как и У Цзетянь в 683−690 годах до момента свержения своего второго сына Жуйцзуна и принятия титула «хуанди», «император». Во-вторых, убитого древлянами мужа Ольги звали, все-таки, не Иван, а Игорь.

Но основным поводом для ярости украинских комментаторов послужило другое: формулировка «прародитель» (progenitor) современной России». И эти, простите, «комментаторы» резвятся от души: невежественно и злобно.

Алексей Гончаренко, нардеп от «Европейской Солидарности»: «Надеюсь, тому кто писал эту статью проведут соответствующий урок истории и расскажут, что во времена княгини Ольги до основания города Москва оставалось еще две сотни лет». А я надеюсь, что нардепу расскажут, что у начал современной России стояла не Москва, а Ростов и Суздаль. И Ростов был под властью Рюрика уже в 862 году, за два десятка лет до того, как Киев стал «мати городов русских». И этот регион (Северо-Восточная Русь) управлялся Рюриковичами до начала XVII века, в отличие от территории современной Украины, где уже в XIV—XV веках Рюриковичей сменили литовские Гедеминовичи.

Или, вот, некая Оксана Колесник, в комментариях на сайте ВЭФ: «Киевская Русь расположена на территории Украины, Белоруссии. Лишь несколько регионов, которые сейчас принадлежат России, были частью Киевской Руси». Я уже даже не говорю о бездумном использовании хронологического термина «Киевская Русь» как политонима: ну, нет ни одного аутентичного артефакта или письменного свидетельства о таком государстве. Я о географии: если Оксана посмотрит на карту, то увидит, что из полутора миллионов кв. км территории Древней Руси на «долю» Украины приходится не более четверти. Остальное — кочевники, волнами накатывавшие на Европу: болгары, венгры, печенеги, половцы. В полном размере в состав Руси входила территория современной Белоруссии, а самая большая часть Древней Руси — территория современной России: Новгород Великий, Ростово-Суздальское, Смоленское, Рязанское, курское и иные княжества. И с середины XI века Киев уже не столько контролировал их, сколько был престижным призом в княжеских междоусобицах.

Иван Акимов. Крещение княгини Ольги. 1792

Не обошлось, конечно, без уже привычного на украинских «интеллектуальных форумах» хамства («Интересно, сколько автор получил от россиян за искажение исторических фактов об Ольге», — Антон Козловский) и злобы («Если бы Ольга была жива сегодня, она точно сожгла дотла Всемирный экономический форум, прочитав эту «статью», — Ольга Хаврусо-Назарко). Без комментариев…

И даже пятый президент Украины включился в гневный хор с просьбой-требованием: «Прошу команду World Economic Forum немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории и тщательно проверять свои источники». Но беда в том, что «команда», скорее всего, эти источники знает. И знает, что территория Рюриковичей начиналась с Новгорода и называлась «Русией» (Ρωσία): «[Да будет известно], что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии». И далее вниз, до «крепости Киоава, называемой Самватас». Похоже. Они склонны верить современнику событий, византийскому императору Константину Багрянородному и его «Об управлении империей», а не украинским комментаторам-экспертам.

Причиной форум-гнева в связи с Ольгой Святой является параноидальная москвофобия. Потому что большинство «опровергателей», включая экс-президента, ссылаются на то, что «Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после его смерти». Но помилуйте, «прародители» — это не есть «папа» и «мама». Наиболее значительные города Северо-Восточной Руси — Суздаль и Владимир — были основаны прямыми потомками Ольги. Москва уже в домонгольское время была центром княжества (с 1236 года), но минуло два года — и юный московский князь Владимир закончил свои дни на изгаженном бревне татарского тарана у владимирских стен. А Москве, наряду с рядом других городов (Городец, Кострома, Переяслав, Тверь, Суздаль, Нижний Новгород) выпал шанс «собрать Русь» и вернуть «отчину предков.

Лучше всего это получилось у Москвы, хотя не с первого раза. Сначала была неудача: в 1248 году московский удельный князь Михаил Ярославович Хоробрит изгнал своего дядю Святослава и сам стал Великим князем Владимирским, «старейшим в роду Рюриковичей». Но через несколько недель 19-летний Михаил был убит литовцами на реке Протве и Москва «затаилась» на 70 лет, пока Иван Калита не вымолил у хана узбека владимирский ярлык. И с этого времени московские князья уже практически не выпускали ярлык из своих рук.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Суздаль

Когда речь идет о кровной преемственности власти в течение 12 поколений (от Ольги к Ивану Калите), то иного названия, чем «предшественник» и «наследник» для персонажей такой линии придумать сложно. А предшественник — это тоже «progenitor».

Украинское обсуждение статьи в ВЭФ производит очень неприятное впечатление — и невежеством, и злобой. Очевидно, на сотрудников сайта тоже. Поэтому они послушали, послушали — да и вытолкали Ольгу Святую из топ-шестерки. В тексте публикации на сайте появился эпиграф: «В предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили этот отпечаток из-за конфликтующих исторических записей». В переводе на общепонятный это означает: «Да бултыхайтесь вы сами в своем болоте!».

Ну и как, легче стало? Гречанка, ганийка, гаитянка, китаянка и вьетнамки остались, и теперь о них и этих странах будут знать немного больше. Хотя по качеству своей деятельности на территории Украины Ольга, как по мне, была бы достойна возглавить этот список.