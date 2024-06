Если расставить приоритеты в деятельности современной украинской властной политической элиты, то в числе лидеров, без сомнения, окажется поиск похвал со стороны США. Именно поэтому власть самозабвенно, не считаясь с потерями достоинства и денег, последние недели ищет пути контакта с демократической администрацией в Белом доме ради демонстрации публичного заокеанского одобрения своих действий на «вверенной им территории».

Electricliterature.com Пулитцеровская премия

И публично Вашингтон неизбежно будет похлопывать по плечу действующую власть. Ведь Украина заняла в Центральной Европе позицию, соответствующую именно его планам, а похвалить — это не мешки ворочать.

Но если понаблюдать за публикациями в том же WaPo, то сложно не заметить изменения ценностной значимости действующей власти Украины для авторов американских «ПравдоИзвестий».

Апрель 2020 года. Рвущиеся в Белый дом демократы искренне жалеют Украину, пострадавшую от самодурства негодяя-республиканца Дональда Трампа:«Прошлым летом, когда Украина отчаянно нуждалась в помощи, которую Конгресс одобрил, но которую администрация Трампа заморозила…» поскольку президент рассчитывал «получить услугу, призванную помочь личным интересам президента, а не его страны». «Вашингтон Пост» весь в возмущении, и даже статья Кэтрин Рэмпелл называется We're all Zelensky now («Теперь мы все Зеленские»). М-да, не самая лучшая ассоциация, если учесть, какое событие послужило поводом появления слогана Je suis Charlie.

Gov.ua Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Но в любом случае демократическая пресса до выборов ведет себя в связи с украинским случаем аккуратно и осторожно. Оно и понятно, ведь «республиканцы все еще пытаются подставить Джо Байдена с Украиной» (статьяПола Уолдмена от 6 августа 2020 г.).

Наступил ноябрь. Редакционная коллегия WaPo убеждена, что Джо Байден «был одним из лучших американских друзей Украины, он пять раз посещал страну, будучи вице-президентом, и решительно поддерживал ее борьбу с российской агрессией и внутренней коррупцией», но «бывшему комику, избранному по антикоррупционной программе, 42-летнему президенту (Зеленскому — М.С.)… может понадобиться некоторая помощь — и будущий президент США хорошо подготовлен для ее оказания» (редакционная статья «Антикоррупционная политика Украины застопорилась. Байден может помочь возобновить ее работу» от 19 ноября 2020 года).

Март 2021 года. Выборы и инаугурация для демократов позади, и американцы перестают церемониться с украинским президентом. По мнению редколлегии, «г-н Зеленский, бывший актер и политический неофит, был избран в 2019 году по обещанию сразиться с олигархами, грязными судьями и мафиозными сетями», но «он отступил, уволив реформаторов из своего кабинета и президента Центрального банка, и затормозил судебные реформы и действия против олигархов». И теперь он ДОЛЖЕН:

именно ДОЛЖЕН «продемонстрировать большую приверженность этой борьбе» ;

; именно ДОЛЖЕН «настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро» ;

; именно ДОЛЖЕН «недвусмысленно порвать с г-ном Коломойским и поддержать уголовное дело против него» ;

; именно ДОЛЖЕН ухватиться за шанс «наладить партнерство с Байденом, которое может решительно продвинуть попытку Украины вырваться из состава России и присоединиться к демократическому Западу» .

А сама редакционная статья от 13 марта называлась «Президент Украины снова попадает под давление США — на этот раз не зря». Так вот какой ты — суверенитет Украины, по мнению ведущей американской газеты!

Владимир Зеленский

Когда я начал у своих американских знакомых выспрашивать подробнее: в чем сходство «Вашингтон Пост» и «Известий», то услышал, что любые публикации там можно рассматривать как некий месседж (сообщение, предупреждение) государства в отношении совершенно конкретных адресатов. Что же, тогда остается только решать, что означает месседж статьи обозревателя Генли Олсена от 12 марта: «Предлагаемая Китаем и Россией лунная исследовательская станция — зловещий знак для Запада».

Абсолютно грамотно трактуя недавнее объявление о намерении Китая и России сотрудничать в строительстве лунной исследовательской станции как знак альянса Москвы и Пекина против Запада, Олсен совершенно серьезно рассматривает перспективу американской попытки «разделить ось, уговорив Россию отказаться от ее склонности к Китаю, но для этого неизбежно потребовалось бы дать России то, что она ценит, например, господство над Украиной или, возможно, даже удаление сил НАТО с территории наших балтийских союзников».

Вот такая получается динамика представлений о значении Украины для Соединенных Штатов в глазах одного из столпов американской прессы. От «мы все за вас» до «разменной монеты» в геополитических расчетах. А киевская власть в это время, изнемогая, ищет вашингтонского одобрения и ждет звонков из Белого дома.