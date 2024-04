Можно перелопатить определение этого понятия на самых разных языках — суть не меняется. «Ignorance», «Невігластво», «Невежество» — это «Lack of knowledge, understanding, or information about something» («Отсутствие знаний, понимания или информации о чем-либо», Кембриджский словарь), «Відсутність знань, неосвіченість у якій-небудь галузі» (Словник української мови у 11 томах), «Отсутствие познаний, некультурность, отсталость» (словарь Ожегова).

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

И не следует думать, что невежество — это характеристика нынешней правящей верхушки. А после этого с трагичным осознанием исполненного долга опять прилипать к дивану. Нет, наши «слуги народа» и книжку прочитают, и детей в Англию учиться отправят. А «невежество» — это то, что суждено «і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні» (Т. Г. Шевченко). То есть нам и нашим детям. Потому что такими нами легче править. Позволю себе вспомнить слова одного великого француза, Наполеона Бонапарта: «Невежда имеет большое преимущество перед человеком образованным: он всегда доволен собой». А значит — доволен тем, что его окружает. Даже тиранией с хаосом и коррупцией с терроризмом.

Жан Огюст Доминик Энгр. Наполеон на императорском троне 1806

Катастрофа с качеством образования на Украине была ярко видна уже в эпоху «позднего Порошенко». В конце 2018 года Владимир Бахрушин, главный эксперт группы «Освіта» Реанимационного пакета реформ, с откровенным ужасом писал о необходимости срочных комплексных мер по обеспечению качества образования. Потому что по результатам внешнего независимого оценивания:

более 65% участников тестирования по украинскому языку и литературе не увидели лексическую ошибку в словосочетании «на следующей воскресенья»;

48% участников тестирования по математике не смогли сократить дробь (2а + 2) / 2;

56% участников не знают, что сила ветра зависит от разницы атмосферного давления, а не от других указанных факторов.

Ну, и два «контрольных поцелуя в голову», из азов истории и современности государства Украина:

только 16,8% участников знали, что по летописной легенде князь киевский Владимир Святославович в 988 году выбирал новую религию среди христианства, ислама и иудаизма. При том, что другими вариантами ответов были (внимание!!!): «индуизм», «буддизм», «даосизм» и «конфуцианство».

почти 30% участников тестирования считают, что Украина является федерацией, конфедерацией или союзным государством».

И ведь речь идет о базовой, «азбучной» информации. Как бы не относиться к вузам, но это те организации, которые в течение нескольких лет вкладывают (пусть не каждый день, но хотя бы в период сессий) не только специальную, но и общую информацию в совсем незаполненные головы студентов. Снижение не то что качества, но и даже количества образования просто воспитывает дураков. Еще немного, «и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы… Ах, какой ты у нас славный, дурак!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать… А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!)» (А. и Б. Стругацкие «Хищные вещи века, 1964 год).

Гравюра. Праздник дураков (после 1570) (30 х 42.5)

К чему я это? Да к тому, что во Всемирном банке заявили, что «что сеть государственных учреждений высшего образования на Украине (а это 231 вуз) — слишком большая и неэффективная». И, скорее всего, банкиры нашли полное понимание в украинском правительстве, поскольку «в последние годы количество вузов сократилось на 25%, включая колледжи и отраслевые техникумы, которые были «фабриками дипломов», но еще многое предстоит сделать». Господа! Любой вуз — это «фабрика дипломов» по определению, но, в первую очередь, это, все-таки, транслятор информации и знаний.

На Украине большинство вузов и колледжей/техникумов юридически подчинены МОН. Профильный министр, экономист Сергей Шкарлет (какой бы компромат на него не выкатывали в Сети), защищал докторскую по теме «Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития» (2008 год) и должен бы понимать значение инноваций, сиречь новшеств, повышающих эффективность процессов. Но об инновациях речь даже не идет. Потому что ИНВЕСТИЦИЯ ПОБЕЖДАЕТ ИННОВАЦИЮ!

Дурак, и молодая женщина, 1520

Потому что, по мнению ВБ, Украине нужно в дальнейшем объединить связанные категориями университеты, оптимизировать их географическую зону охвата и провести «институциональные аудиты для каждого из них». То есть уменьшить их количество и количество студентов, в них обучающихся. В случае принятия такого решения Украина сможет получить кредит от Всемирного банка размером в 200 миллионов долларов, которые должны потратить на «улучшение системы» высшего образования на Украине. Реализация проекта рассчитана на шесть лет.

Для коллективного Запада это очень выгодная инвестиция, тем более в форме кредита. Инвестиция в перспективное месторождение малообразованной рабочей силы. Ведь уже с этого года для украинских детей будет затруднена возможность получения среднего образования в своей стране: большинство школ лишится права принимать на учебу старшеклассников. Ученикам 10−11 классов придется заново поступать, но выбор будет невелик — из существующих средних школ лишь четверть примет старшеклассников. Остальных — в заведения системы профессионально-технического образования (бывшие ПТУ и техникумы) или в специализированные лицеи. Но количество таких лицеев — четверть от существующих еще школ, где дети учились в старших классах.

Теперь ВБ предлагает ограничить студенческие перспективы украинской молодежи. Результата может быть только два.

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490-1500

Первый:«Если нашим детям не дадут возможности получать среднее образование здесь, они, вполне вероятно, могут выбрать лицеи, а потом и вузы в Польше, Чехии, Германии и т. д.» (Татьяна Пашкина, эксперт в области трудоустройства). Далее все понятно: отток рабочей силы, дефицит мозгов и дальнейшее пике в демографическую яму.

Второй: интеллектуальная деградация остальной части молодой генерации, превращающая все «неэлитное население» в малообразованную, невежественную, но «довольную собой» (по Наполеону) и легкоуправляемую толпу.

Ту самую, с которой так легко разнести «всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков». Все равно, ведь что такое «тирания — коррупция — хаос — террор» толпа особо знать не будет.