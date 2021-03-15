Там очень нервничают, поскольку до сих пор не смогли договориться о телефонном разговоре с новоизбранным президентом США Джо Байденом. Хотя с момента его инаугурации прошло уже более пятидесяти дней. Но пока вершиной прямых контактов украинской и американской администраций был телефонный разговор министра Дмитрия Кулебы и госсекретаря Энтони Блинкена от 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Для Киева есть повод понервничать. И не только потому, что телефонный разговор главных дипломатов не получил сколь-нибудь широкого отклика в американских медиа, а скорее потому, что Украина явно выходит из списка приоритетов США. Так, например, во время своей речи перед комитетом палаты представителей по иностранным делам госсекретарь (11 марта 2021 года) Блинкен упомянул 19 стран — от Китая и Южной Кореи до Сальвадора и Йемена. Но слово «Украина» там не прозвучало.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен

В Офисе украинского президента занервничали уже давно. Особенно после того, как Байден поговорил с Путиным об Украине уже через неделю пребывания в должности, причем без предварительных консультаций с Украиной.

И пошли традиционным путем — привлекать старых и новых лоббистов.

Вспомнили о старом добром Курте Волкере, который 20 февраля опубликовал статью «Действия по Украине» в своей колонке на сайте «Центра анализа европейской политики» (CEPA). Лучше бы не публиковал. Потому что там он выдал то, что тщательно скрывал Дмитрий Кулеба. Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины заметил, что «президент Байден подтвердил поддержку США суверенитета Украины, что, конечно, хорошо. Однако при этом непреднамеренно не упоминается, что Соединенные Штаты поддерживают «территориальную целостность» Украины. Такое упущение является критическим и заслуживающим внимания для Украины…» Хотя правды ради следует заметить, что в остальных публичных спичах американский президент подчеркивает, что, поскольку Владимир Путин стремится ослабить европейский проект и НАТО, «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной проблемой» для Запада (Мюнхенская конференция по безопасности, 19 февраля). Но то паблисити, а реальная политика делается, по выражению Черчилля, «под ковром».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Офис привлек и новые силы. Точнее — «ново-старые». Ведь в Киеве никогда не отказывались от найма американских лоббистов. Даже Зеленский, который летом 2019 года в Трускавце рвал на груди тельняшку: «Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей…» Хотя уже с мая месяца вашингтонская лоббистская фирма Signal Group Consulting, LLC «предоставила услуги в интересах иностранного принципала Владимира Зеленского — «Слуги народа». Заняв президентское кресло, Зеленский не изменил своих нравов в отношении лоббизма в вашингтонских кулуарах: он просто сменил партнера.

President.gov.ua Владимир Зеленский

После победы Байдена близкий к политической силе Зеленского «Центр трансатлантического диалога и взаимодействия» (ЦТДВ) заключил лобби-договор (простите, Consalting Agreement, Консультационній Договор) с The Glover Park Group, LLC, позиционирующей себя как «компания государственных дел и коммуникаций». Власть может сколько угодно дистанцироваться от украинского «трансатлантического центра», но против бюрократии не попрешь: в американских регистрационных документах без обиняков зафиксировано, что ЦТДВ «работает в тесном сотрудничестве с политической партией Sluga Narodu, чтобы способствовать диалогу, обменам и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами, а также другими официальными лицами в правительствах стран-партнеров и многосторонних организациях».

Однако пока все эти движения реальной пользы не принесли. И хотя в статье Волкера (чье влияние во властных коридорах Вашингтона уже давно совсем невелико) и провозглашается, что «президенты не обязаны становиться друзьями по переписке, но должны установить контакты на высоком уровне и задать тон сотрудничеству», поэтому телефонный разговор Байдена — Зеленского должен состояться как можно быстрее. Но до настоящего времени его не произошло. Другой «знаток Украины», Виктория Нуланд (номинированная на должность заместителя секретаря Госдепа) тоже уныло молчит. Публичных результатов работы лобистов в Вашингтоне не видно. Песня продолжается, звонка нет.

U.S. Department of State Виктория Нуланд

Украинский «иностранный министр» Кулеба считает, что ничего страшного нет, поскольку Байден занят внутренними проблемами: «Вы можете посмотреть на сайте Белого дома и увидеть, какие телефонные разговоры в последнее время проводил президент США Джо Байден. И увидите, что количество его международных контактов сведено практически к нулю». Но все это похоже на оптимистическую улыбку во время клизмы. Ведь сам Байден уверен в обратном. В своем твиттере он не скрывает: «С момента вступления в должность я звонил лидерам со всего мира с простым посланием: Америка вернулась. Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решать общие проблемы, с которыми мы сталкиваемся».

Gage Skidmore Джо Байден

Помощь Украине, особенно военную, США, безусловно, будут продолжать оказывать. Как и высказывать одобрение всем антироссийским действиям администрации Зеленского: геополитика обязывает. Но волей-неволей всплывает ощущение, что нынешняя украинская власть для Белого дома не отождествляется с «лидерами мира», «международными союзами» и «общими проблемами». А, скорее рассматривается как «простые исполнители чужих решений», которые обычно называются «компрадорами». А с такими исполнителями «визави» общаются предельно редко, предпочитая переговорам указания. И не напрямую, а через третьи руки. Например — через медиа.

Но это уже отдельный сюжет…