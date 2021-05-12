Украинский президент Зеленский как-то назвал себя и премьера украинского правительстваДениса Шмыгаля«мастерами спорта по борьбе с коронавирусом». Хорошо, что не «отличником», «пятерочником», как говорили в моем детстве. Потому что тогда пришлось бы задаваться вопросом: а по какой шкале оценка? По 12-балльной, что ли?

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Потому что имеющие память сразу вспомнят те скандальные проблемы, что сопровождают украинскую ковидную историю последних пятнадцати месяцев: массовый экспорт масок в начале эпидемии, дефицит перчаток, оборудования, кислорода. Сам я из числа тех самых «ковид-диссидентов», но то, что мне пишут из регионов (Закарпатье, Винница, Одесса, Чернигов, Николаем), уже давно заставляет усомниться в своей фронде.

Еще большие поводы для сомнения дает статистика. Весь мир с содроганием наблюдает за валом болезни в Индии: 4205 смертей только 11 мая, при средней недельной летальности в 4001. Но это при населении в 1,4 миллиарда человек. На Украине в этот же день 119 смертей, при официальной цифре населения в 41,5 миллиона (данные минфина Украины). Достаточно составить банальную пропорцию, чтобы понять: летальность на Украине выше индийской.

И ситуация намного хуже. Потому что Индия — сама производитель вакцин и Serum Institute of India (Институт сыворотки крови) — это значительная величина в мировой фармацевтике. Украинская власть отказалась от собственного производства вакцин только потому, что технологию предложила Россия, а обеспечивать проект взялся электоральный конкурент Зеленского и, самое страшное обвинение на нынешней Украине, «кум Путина» — Виктор Медведчук. Помнится, тогда (февраль 2021 года) украинский президент заявил, что не хочет превращать украинцев в подопытных кроликов для российского «Спутника V». Но в конце марта он с удивительной последовательностью подписал закон № 1353-IX, освобождающий производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19. Хотя «Спутник», «Пфайзер» и «АстраЗенека» — это препараты идентичной эффективности.

Covishield Agência Brasília Индийская вакцина от коронавируса

И с тех пор Украина находится в каком-то состоянии «имени Остапа Бендера»: Запад нам поможет. Украинские власть имущие не понимают/не хотят понять/им не позволяют понять, что COVID-19 уже фрагментировал мир и уже разрушил сложные трансграничные цепочки поставок. Он привел, а дальше приведет еще больше к усилению торгового протекционизма, заставил правительства поставить под вопрос глобализацию, усилил враждебность к миграции и, впервые за более чем четыре десятилетия, открыл устойчивый период, в которой мировая торговля росла медленнее, чем мировое производство. В настоящее время уже можно уверенно говорить о вакцинном национализме, какие бы декларации о временном упрощении правил защиты интеллектуальной собственности на коронавирусные вакцины не продуцировали ВТО и ВОЗ. Но Меркель против…

Но украинская власть упрямо рассчитывает на международные поставки и международную помощь. Хотя эти поставки — это совсем не Святое Писание. Можно вспомнить контракт на ту же индийскую «АстраЗенеку» (CoviShield). Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины, и первая партия в 500 тысяч доз была доставлена на Украину утром 23 февраля. И всё…

Через месяц глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкийсообщил, что «поставка новой партия вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в стране». Хотя на самом деле индусам просто было «не до жиру»: в стране начался ковид-всплеск, на который и сейчас с ужасом смотрит мир.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

В марте было сообщено о будущей поставке 1,9 миллиона доз китайской CoronaVac, и следует отдать должное — к 9 мая китайцы поставили 1,215 тысячи доз. Но вызывает искреннее сомнение перспектива дальнейших контрактов. Причина — тот спектакль, который устроил Киев китайскому бизнесу с продажей предприятия «Мотор-Сич»: нравы китайских бизнесменов — это совсем не Институт благородных девиц. Во всяком случае, перспективы новых контрактов с Китаем в украинском правительстве не оглашаются.

Ну и, конечно, надежды на ставшую уже легендарной программу COVAX. Этот международный механизм был создан ради обеспечения вакцинами всех стран на справедливой основе. За 2021 год в его рамках планируется распространить 2 миллиарда доз вакцин, однако на середину апреля распространено всего около 50 миллионов доз. Среди 92 стран, на которые эта программа распространяется.

В целом же в I квартале 2021 г. Украина ожидала прибытия 3184 тысяч доз вакцин, из которых фактически получено 500 тысяч. Во II квартале — 5016 тысяч, из которых на середину мая поставлено 1699 тысяч доз.

Но украинский министр охраны здоровья Степанов всё плавает в теплой водичке «вакцинной мечты»: «Украина законтрактовала и уже к концу 2021-го должна получить 42 миллиона доз вакцин. Это препараты по прямым контрактам между государством Украина и производителями вакцин. Речь идет о 20 миллионах доз Pfizer, 2 миллионах доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax и 1900 тысячах доз Sinovac».

(сс) Ministerio de Defensa del Perú-1 Китайская вакцина от коронавируса

Но пока Степанов «в ожидании», Украина в списке вакцинации европейских стран занимает третье (с конца) место с результатом 2,13% вакцинированных. В отчаянном рывке опередив Албанию (0,21%) и Косово (1,23%). И уверенно замыкает список по количеству «полностью вакцинированных» (повторной дозой) — 0%.

Зато «не кролики»… А кто-то, может быть, и в плюсе. Потому что для кого-то ковид — это «дышать не могу», а для кого-то — бизнес «и ничего личного». Но это тема отдельного сюжета.