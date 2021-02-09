Как выпускник Кривого Рога выпускника Сиракуз дураком норовил сделать
И даже о нарастании вирусной опасности уже даже не для здоровья украинской экономики (которого нет), а просто для жизни украинских граждан. Это в условиях, когда весь «продвинутый» мир уже начал сплошную вакцинацию своих граждан (начато уже в 73 странах), а Украина все еще стоит с протянутой рукой в ожидании вакцинной милости от правильных производителей.
И, как ребенок, радуется холодильникам для вакцины фирмы Pfizer, которые с барского плеча пообещала временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Холодильники! Украине!!! Американские дипломаты с явной брезгливостью замечают, что «государственный сектор здравоохранения не имеет необходимых технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах». Заявляют стране, где существовала не только целая сеть «Институтов холода», но и свой «Союз холодильщиков Украины». И которая теперь не может создать банальный «холодовый коридор».
Но, кроме вопросов, эти самые интервью с видеообращениями предлагают и более чем конкретные ответы. В том числе и ответ о профессиональном качестве той команды, которая эти предлагаемые «инфоповоды» клепает. Например — интервью программе Axios, выходящей на платформе HBO (23 января 2021 года). В котором президент суверенной страны Украина задает президенту Соединенных Штатов виртуальный вопрос: «Если без этих фраз, что мы все будем думать, мы будем общаться, для меня первый вопрос звучал бы так: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?»
Такой вопрос просто не вправе задавать даже выпускник Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета. Хотя бы для того, чтобы не позорить свою «альма-матер», ведь заканчивал-то он его по специальности «правоведение». А значит, должен знать, что процедура присоединения к Североатлантическому альянсу отработана десятилетиями и восемью волнами его расширения.
Кандидату-претенденту необходимо пройти семь этапов:
- вступительные переговоры с командой НАТО;
- официальное письмо о намерениях вступления в альянс;
- протоколы о присоединении к Вашингтонскому договору;
- ратификация протоколов о присоединении к Вашингтонскому договору;
- генеральный секретарь НАТО приглашает государство присоединиться к Североатлантическому договору;
- приглашенные присоединяются к Североатлантическому договору в соответствии с их национальными процедурами;
- сдав свои документы о присоединении в Государственный департамент США, приглашенные официально становятся членами НАТО.
Это обязательная программа для любой страны… Украина с 2018 года является страной-аспирантом. Иными словами, государством, заявившим о своей заинтересованности в присоединении к альянсу (а это уровень второго этапа). И совсем не факт, что остальные члены НАТО горят желанием видеть Украину в своих рядах. Как, например, Венгрия, которая не церемонясь заявляет о своих планах препятствовать Киеву в его НАТО-интеграции. Или Нидерланды, чьи антиукраинские настроения в 2016 году были утихомирены только гарантиями Европейского Совета НЕ предоставлять Украине перспектив на вступление в ЕС, НЕ предоставлять коллективные гарантии безопасности или военную и финансовую помощь и право Евросоюза включать временное приостановление любых своих прав или обязательств.
Особенно если учесть требование к «аспирантам» об исповедовании принципов Вашингтонского договора 1949 года. Напомню: «основанного на принципах демократии, индивидуальной свободы и верховенства закона». Тех самых принципах, что не предполагают внесудебного (а значит — диктаторского) закрытия средств массовой информации и наложения удушающих санкций на индивидуальный бизнес.
Любой человек имеет право на глупость (или «на ошибку», как провозгласили еще не так давно «Слуги народа»). Но не стоит вкладывать свои глупости в чужие рты, что в интервью посчитал возможным сделать президент Зеленский. «Господин президент, мы чувствуем Украину как стратегического партнера. Мы понимаем, что у Украины сегодня действительно мощная армия в Европе, которая защищает на востоке страны не только украинских граждан, но и европейских. Поэтому в течение моей каденции Украина должна быть в НАТО» — такие слова, может быть, и хотел бы услышать выпускник Криворожского экономического. Но выпускник-юрист «Кьюза» (Сиракузского университета: пусть и не Лига плюща, но все-таки Ассоциация американских университетов), при всем желании, вряд ли сможет такое сказать. Потому что это глупость, как и любое невежество. А выпускник Сиракуз все-таки знает, что решение о расширении альянса принимается с рядом условий, а, главное, общим консенсусом. Пусть даже если все НАТО, весь его бюджет — на 80% это Соединенные Штаты.
Если же быть проще, то можно предположить: ничто в последнее время не сделало больше, чтобы осложнить процесс украинской НАТО-интеграции, чем январское интервью Владимира Зеленского. Глупость легко и, главное, демонстративно забывается, но никогда не прощается в серьезных отношениях.