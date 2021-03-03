Украина дисциплинированно исполняла роль планетарной зерновой житницы. Экспорт зерна последние годы не опускается ниже цифры в 40 миллионов тонн, и более 60% украинского урожая зерновых отправлялось на экспорт. Последний маркетинговый год оказался менее удачным. По состоянию на 15 февраля экспорт зерновых с Украины достиг 30,38 миллиона тонн, что на 7,98 миллиона, или на 21%, ниже результата за аналогичный период прошлого маркетингового года (38,36 миллиона).

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

То есть практика показала, что результаты сельского хозяйства зависят не столько от американских желаний, сколько от иных условий: погоды, осадков, затрат и тому подобного. А безмятежный экспорт зерновых приводит к кризису другой отрасли сельского хозяйства, животноводства. По данным latifundist.com, на 1 июня 2020 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) на Украине достигло почти 3,47 миллиона голов, что на 6,6% меньше показателя на аналогичную дату 2019 года. С остальным мясом не лучше: поголовье свиней сократилось на 5,9%, овец и коз — на 6,3%, и даже птицы — на полтора процента. То есть сама идея «аграрной супердержавы» — это фантом.

Заброшенный коровник. Украина

Но сейчас речь пойдет не о головах или тоннах, а о рынках. Да, Украина за эти годы стала четвертым (после Бразилии, США и Китая) поставщиком агротоваров, а богатейший европейский рынок активно ищет новые. Так, в 2020 году Украина открыла для своей продукции 12 новых рынков, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла два аудита ЕС по системе оценки государственного контроля. И в настоящее время Украине принадлежит первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, второе — орехов, третье — меда, ячменя, рапса, четвертое — кукурузы, пятое — пшеницы, седьмое — сои, восьмое — курятины, десятое — яиц куриных, одиннадцатое — муки. Аграрная продукция является основой внешней торговли Украины. В 2020 году было экспортировано агропродовольственной продукции на сумму почти $22,4 млрд. А это — 45% всего экспорта страны (Ольга Ходаковская, заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики»).

С точки зрения количества все прекрасно. Но вот качество экспорта-импорта вызывает откровенную тревогу. В первую очередь европейского. По данным Института аграрной экономики, в 2020 году взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом составляла 10,2 миллиарда долларов США. Этот показатель, хотя и не превысил рекорд 2019 в 10,6 миллиардов, но стал вторым результатом во времена действия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Urban3p.ru Заброшенный мясокомбинат. Киевская область. Украина

Однако не следует спешить радоваться. В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран — членов ЕС на сумму около 3,6 миллиарда долларов США, и это на 13,4% больше, чем в 2019 году.

Причем следует обратить внимание на структуру импорта.

Больше всего — 386 миллионов долларов — Украина истратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных. Поставки табака и табачных изделий увеличились по сравнению с 2019 годом на 16% — до 323 миллионов. Значительную долю импорта (7,9%, 279 миллионов) заняли молокопродукты, и в первую очередь сыры (207 миллионов). В группе продуктов «какао-бобы, шоколад» импортировался в основном шоколад — на 228 миллионов, рост 24%. Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов закупили на 338 миллионов долларов, а готовых продуктов из зерна — на 209 миллионов баксов.

Даже из этого краткого перечня понятно, что на Украину большей частью завозят продукцию высокой переработки, в то время как Украина «гонит» в Европу сельскохозяйственное сырье: растительное масло, зерновые, мед. То есть и в случае сельского хозяйства Украина является сырьевым придатком Европы. Причем экспорт падает, а импорт растет. А экспорт украинской продукции условно «высокой переработки», например муки, падает особенно быстро: в 2020—2021 маркетинговом году в два с половиной раза. Или сливочное масло: экспортная выручка по этой группе в 2020 году составила 400 тысяч долларов, в 2019-м — 7,2 миллиона. Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году на Украине, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в 100 (!!!) раз превысил экспорт.

Да и в любом случае иметь столь вялое положительное сальдо в торговле своей основной товарной группой с таким вожделенным «союзником и другом» — Евросоюзом — для аграрной державы это совсем не «супер».

Но и это еще не все. «Сверхдержавная» политика — «все на экспорт» — может иметь неожиданные и неприятные последствия для внутренней жизни Украины. В агрокругах все чаще раздается слово «агфляция», сиречь процесс опережающего роста цен на продовольствие по сравнению с общим ростом цен. В странах с высоким уровнем доходов он обычно не заметен. Но в условиях, когда затраты на ЖКХ и продукты питания составляют 80−90% доходов потребителя, то, например, подорожание яиц на 15% (что произошло на Украине в феврале) существенно облегчает карман этого потребителя. Агфляция всегда связана с подорожанием аграрного сырья. А когда это сырье в массе выводится в экспорт, то такое подорожание внутри страны становится неизбежным.

Вот такая получается «ухмылка аграрной супердержавы» — пирожники без пирожка в руке. И на прощание… «Агфляция» в переводе на общедоступный язык означает «голод».