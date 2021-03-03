Как ухмыляется «аграрная супердержава»
Украина дисциплинированно исполняла роль планетарной зерновой житницы. Экспорт зерна последние годы не опускается ниже цифры в 40 миллионов тонн, и более 60% украинского урожая зерновых отправлялось на экспорт. Последний маркетинговый год оказался менее удачным. По состоянию на 15 февраля экспорт зерновых с Украины достиг 30,38 миллиона тонн, что на 7,98 миллиона, или на 21%, ниже результата за аналогичный период прошлого маркетингового года (38,36 миллиона).
То есть практика показала, что результаты сельского хозяйства зависят не столько от американских желаний, сколько от иных условий: погоды, осадков, затрат и тому подобного. А безмятежный экспорт зерновых приводит к кризису другой отрасли сельского хозяйства, животноводства. По данным latifundist.com, на 1 июня 2020 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) на Украине достигло почти 3,47 миллиона голов, что на 6,6% меньше показателя на аналогичную дату 2019 года. С остальным мясом не лучше: поголовье свиней сократилось на 5,9%, овец и коз — на 6,3%, и даже птицы — на полтора процента. То есть сама идея «аграрной супердержавы» — это фантом.
Но сейчас речь пойдет не о головах или тоннах, а о рынках. Да, Украина за эти годы стала четвертым (после Бразилии, США и Китая) поставщиком агротоваров, а богатейший европейский рынок активно ищет новые. Так, в 2020 году Украина открыла для своей продукции 12 новых рынков, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла два аудита ЕС по системе оценки государственного контроля. И в настоящее время Украине принадлежит первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, второе — орехов, третье — меда, ячменя, рапса, четвертое — кукурузы, пятое — пшеницы, седьмое — сои, восьмое — курятины, десятое — яиц куриных, одиннадцатое — муки. Аграрная продукция является основой внешней торговли Украины. В 2020 году было экспортировано агропродовольственной продукции на сумму почти $22,4 млрд. А это — 45% всего экспорта страны (Ольга Ходаковская, заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики»).
С точки зрения количества все прекрасно. Но вот качество экспорта-импорта вызывает откровенную тревогу. В первую очередь европейского. По данным Института аграрной экономики, в 2020 году взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом составляла 10,2 миллиарда долларов США. Этот показатель, хотя и не превысил рекорд 2019 в 10,6 миллиардов, но стал вторым результатом во времена действия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Однако не следует спешить радоваться. В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран — членов ЕС на сумму около 3,6 миллиарда долларов США, и это на 13,4% больше, чем в 2019 году.
Причем следует обратить внимание на структуру импорта.
Больше всего — 386 миллионов долларов — Украина истратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных. Поставки табака и табачных изделий увеличились по сравнению с 2019 годом на 16% — до 323 миллионов. Значительную долю импорта (7,9%, 279 миллионов) заняли молокопродукты, и в первую очередь сыры (207 миллионов). В группе продуктов «какао-бобы, шоколад» импортировался в основном шоколад — на 228 миллионов, рост 24%. Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов закупили на 338 миллионов долларов, а готовых продуктов из зерна — на 209 миллионов баксов.
Даже из этого краткого перечня понятно, что на Украину большей частью завозят продукцию высокой переработки, в то время как Украина «гонит» в Европу сельскохозяйственное сырье: растительное масло, зерновые, мед. То есть и в случае сельского хозяйства Украина является сырьевым придатком Европы. Причем экспорт падает, а импорт растет. А экспорт украинской продукции условно «высокой переработки», например муки, падает особенно быстро: в 2020—2021 маркетинговом году в два с половиной раза. Или сливочное масло: экспортная выручка по этой группе в 2020 году составила 400 тысяч долларов, в 2019-м — 7,2 миллиона. Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году на Украине, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в 100 (!!!) раз превысил экспорт.
Да и в любом случае иметь столь вялое положительное сальдо в торговле своей основной товарной группой с таким вожделенным «союзником и другом» — Евросоюзом — для аграрной державы это совсем не «супер».
Но и это еще не все. «Сверхдержавная» политика — «все на экспорт» — может иметь неожиданные и неприятные последствия для внутренней жизни Украины. В агрокругах все чаще раздается слово «агфляция», сиречь процесс опережающего роста цен на продовольствие по сравнению с общим ростом цен. В странах с высоким уровнем доходов он обычно не заметен. Но в условиях, когда затраты на ЖКХ и продукты питания составляют 80−90% доходов потребителя, то, например, подорожание яиц на 15% (что произошло на Украине в феврале) существенно облегчает карман этого потребителя. Агфляция всегда связана с подорожанием аграрного сырья. А когда это сырье в массе выводится в экспорт, то такое подорожание внутри страны становится неизбежным.
Вот такая получается «ухмылка аграрной супердержавы» — пирожники без пирожка в руке. И на прощание… «Агфляция» в переводе на общедоступный язык означает «голод».