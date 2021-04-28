



Александр Горбаруков ИА REGNUM Как из рога изобилия

— Мне нужно 500 тысяч, и по возможности сразу, а не частями. — Может быть, все-таки возьмете частями? — Я бы взял частями, но мне нужно сразу! — «Золотой теленок»

Красной нитью всей официальной медиаинформации последних лет проходит мысль о беззаветной помощи Соединенных Штатов украинскому правительству. Вот и совсем недавно: США «продолжают непоколебимую поддержку Вооруженных сил Украины, министерства обороны Украины путем предоставления помощи на сумму 7 850 000 долларов». Причем все это — в рамках «оказания помощи в области безопасности на общую сумму более 2 миллиардов долларов с 2014 года». Именно «помощи» (assistance).

И, без сомнения, можно только искренне поблагодарить Америку за помощь, представляемую «для защиты украинцев от последствий чернобыльской катастрофы» и «в целях улучшения жизни украинцев по всей стране». Я имею в виду $400 миллионов, о предоставлении которых 26 апреля сообщили в американском посольстве. Насколько это связано с борьбой между американской Westinghouse Electric Company и российским ТВЭЛом за поставки ядерного топлива на реакторы украинских АЭС — это вопрос отдельный, но всё равно спасибо.

Однако есть и другое «направление помощи», которое в документах Агентства сотрудничества в области безопасности обороны (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) проходит под кодом «Ukraine Security Assistance Initiative» (USAI). Эта инициатива «оказывает помощь, включая обучение; оборудование; смертоносное оружие оборонительного характера; материально-техническое обеспечение, поставки и услуги; поддержку и разведывательную поддержку вооруженных сил и сил национальной безопасности Украины, а также для замены любого оружия или оборонительных средств, предоставленных правительству Украины из инвентаря Соединенных Штатов». Опять «помощь» (assistance). Но в начале документа, называемого «Историческая книга продаж», Historical Sales Book (HSB), используется совсем другой термин, а именно Sales, «продажи». Возникает вопрос: если DSCA продавец, то кем в этой операции выступает Украина? Которой, судя по «Книге», за 2016−2020 годы оружия и прочей амуниции было продано на 1 420 776 552 доллара?

Mil.gov.ua Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»

Причем, что интересно: продажи оружия нарастают. Если в 2019 фискальном году Украине продали вооружения на 272 465 442 доллара, то в 2020-м — на 510 598 973. И это при том, что на самой Украине, еще в начале года, имело место мнение, что «оружие больше не нужно на линии фронта из-за того, как изменился конфликт… В последние пару месяцев они не используют ни танки, ни бронетехнику, ни даже артиллерию. Это были снайперы, поэтому нам определенно не нужны ни «Джавелины», ни украинские противотанковые ракеты, чтобы противостоять им» (Александр Данилюк, председатель Украинского центра оборонной реформы, заявление от 18 февраля).

Вполне можно поверить, что именно сейчас Украина не платит «живые деньги» за весь спектр своих «покупок» — от катеров до ракет. Для этого у США достаточно целевых программ, от общих FMF (Иностранное военное финансирование) до конкретно украинской USAI (Инициатива содействия безопасности Украины). Но Штаты в любом случае не в накладе: по итогам 2020 финансового года«разрешенный экспорт оружия (включая как управляемый государством, так и коммерческий) увеличился в общей сложности на 2,8 процента, с 170,09 млрд долларов до 175,08 млрд долларов, что укрепило альянсы США и привлекло новых международных партнеров, а также добавило тысячи рабочих мест в экономику США, поддерживая еще многие тысячи».

На фоне цифр оборонного бюджета США, выделенных на проведение операций за рубежом (по данным Синьхуа — 69 миллиардов долларов), расходы на Украину практически незаметны: 150 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Каких-то 0,22%. Но в результате американцы оставили за собой право не открывать финансирование «до тех пор, пока министерство обороны и Госдепартамент не подтвердят, что Киев добился «достаточного прогресса» в усилиях по военной реформе». То есть на Киев надет «строгий ошейник» американских оценок политических усилий украинской власти.

И надо сказать, что Украину как «покупателя» в своих финансовых гроссбухах фиксирует не только Вашингтон. В октябре прошлого года украинские медиа с восторгом обсуждали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о выделение Киеву кредита в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов на 10 лет для переоборудования Военно-морских сил Украины. Который предусматривал строительство восьми ракетных катеров типа «Барзан» для нашего «москитного флота».

Катер класса Barzan

Не буду расстраиваться, вспоминая, что Британия не строит ракетные катера начиная с конца прошлого века. Но следует отдавать себе отчет, что военно-морской «меморандум Тарана/Уоллеса — это даже не государственный кредит, это банальная «продажа в рассрочку» английской продукции украинскому государству. Хотя, может быть, Украине что-то и перепадет, поскольку корпуса шести «Барзанов» обещают клепать в украинском Николаеве.

Но уж точно Украине ничего не перепадет из обсуждаемой закупки у Франции тяжелых многоцелевых истребителей Rafale. Потому что если английские джентльмены готовы пусть и в кредит, но полностью оплатить катера, то французские шевалье гарантируют только 85% этого контракта, уже забронировав на это в бюджете 1,5 миллиарда евро.

Но и английский, и французский, и даже турецкий контракт (с «Байрактарами») — это какие-то «разовые» коммерческие операции: «срубить деньжат по-легкому». Пусть даже и в рассрочку, все равно из бухгалтерских книг клиент никуда не уйдет. Если искать ассоциации с «Золотым теленком», то вспоминается Шура Балаганов, который «несмело улыбаясь… объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо».

США в этой ситуации — откровенный Бендер, которому по частям не надо, а надо сразу и все. Поэтому Украина не только заняла должное место в американском гроссбухе покупателей, но и даже в трафарете парламентского творчества. Если сравнить столь греющие душу украинской власти сенатские билли «Об обеспечении безопасности и стратегической поддержке Украины, а также для других целей» за 2020-й и проект 2021 года, то несложно заметить практически полную идентичность текстов. В текст 2021 года, в первую его часть, добавлена только одна фраза: «26 февраля 2021 года президент Джозеф Р. Байден подтвердил, что Крым украинский и что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией». Зато все остальные статьи (а их 24) совпадают дословно. Документ явно готовился «по трафарету» прошлых лет.

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И это правильно: зачем сенаторам изобретать велосипед? Ведь цена «помощи» (или «счет за продажи»?) сформирована уже давно и повторяется из билля в билль:

Украина зарекомендовала себя как ценный партнер США в сфере безопасности, а не просто как получатель помощи;

в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов продолжать и углублять сотрудничество с Украиной в сфере безопасности.

Этот пятый и шестой пункт 3-й части билля 2020 года дословно воспроизведен в 5-м и 7-м пунктах билля-2021. Добавлено только очень тревожное: «…посредством предоставления летальной и нелетальной помощи».

То есть Штаты будут по-прежнему фаршировать Украину оружием, стоимость которого будет тщательно подсчитываться в гроссбухах DSCA. И в удобное время этот счет будет выставлен к оплате.