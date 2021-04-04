Маневры — это естественное состояние любой армии в условиях отсутствия боевых действий. Однако «сезон маневров 2020/21» демонстрирует какое-то неестественное оживление действий, связать которое проще всего с ожиданием реальных военных действий в Центральной Европе.

Адольф Гебенс. Песенники лейб-гвардии Семёновского полка

Хотя порой простота хуже воровства. Если внимательно присмотреться к содержанию военных маневров зимы-весны 2021 года, то возникает ощущение, что это не более чем серия теоретических демонстраций.

Так, учения «Умка-2021», деликатно названные россиянами «комплексной арктической экспедицией», были призваны теоретически продемонстрировать, что могут сделать три атомные подводные лодки из-подо льда Северного Ледовитого океана. Имеющий ум — поймет.

Mil.ru Российская атомная ракетная подводная лодка всплывает из-подо льда в Арктике

Или польские учения «Зима-20» (Zima-20) призваны были показать польское видение решения проблем на восточных рубежах страны, в районе Кенигсберга/Калининграда. В отличие от «Умки» там получился конфуз. В военно-штабной игре в аудиториях Военно-художественной академии в Рембертове было доказано, что в условиях реального конфликта Польша продержится не более пяти дней. И это при том, что польская «сторона» была снабжена техникой, пока только заказанной министерством обороны у американцев: комплексами противовоздушной обороны MIM-104 °F Patriot, РСЗО M142 HIMARS и многоцелевыми самолетами Lockheed Martin F-35A.

Но Калининград с его Балтийским морем — это пусть и старая, но всего лишь одна проблема европейской безопасности. Для моей страны куда более актуально другое море, Черное. Как, впрочем, и для многих, поскольку, по мнению «Вашингтон Таймс», оно является «линиями разлома между основными кластерами глобальной силы: Европа на западе, Китай и Россия на востоке, а также Иран и Сирия на юге», и, главное, «проецировать силу на Восточное Средиземноморье и другие страны Леванта».

20 марта в западном секторе Черного моря стартовали военно-морские маневры Sea Shield 2021 с участием 2400 военнослужащих из восьми стран — Болгарии, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Турции и Греции. 18 боевых кораблей и судов обеспечения включали в свой состав американские крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner, которые в совокупности способны дать залп из 212 крылатых ракет «Томагавк». Прикрытие с воздуха осуществляли 10 самолетов: F-16 «Fighting Falcon» и МиГ-21 из Румынии, а также истребители Eurofighter Typhoon из Испании.

Mil.gov.ua Корабль ВМС США в Чёрном море вблизи от берегов Украины

Трудно сказать, насколько эти учения НАТО «испугали» российский Черноморский флот, но отреагировать заставили достаточно нервно. Действия кораблей Альянса круглосуточно мониторились, основной флотский «козырь» русских — шесть подводных лодок «Варшавянка» — был выведен в море, более 50 самолетов морской и оперативно-тактической авиации (Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М, Су-34) сопровождали маневры корабельных ударных групп. В целом учения Альянса стали «хорошим фоном» для отработки русскими флотских учебно-боевых задач в условиях реальной обстановки.

Довольны и в НАТО: «Наши операции в Черном море демонстрируют нашу приверженность партнерам по НАТО и поддерживают обеспечение стабильности в морской среде за счет уверенного присутствия активных военно-морских сил для сдерживания дестабилизирующей деятельности» (Джозеф А. Баггетт, командир «Монтерей»). В этой оргии удовлетворения остается задаться патриотическим вопросом: а где здесь удовольствие Украины?

Прошлый «Морской щит», 2019 года, откровенно работал на интересы Киева, рассматривая в качестве сценария боевые действия в районе Крымского моста. Спустя два года в фокусе, скорее, интересы Румынии — в контексте поглощения ею Молдавии. Румыния осуществляла общее руководство учениями. Да и вообще, сами учения Sea Shield включены в Совместную расширенную программу подготовки НАТО (CJET) комплексной концепцией подготовки сил союзников, предложенной именно Румынией во время «Встречи на высшем уровне» НАТО в Варшаве в 2016 году: для усиления безопасности на юго-восточном фланге Европы. «Морской щит» этого года должен напомнить России и ее приднестровским прокси о том, что существует «надежный и сложный пакет сил, способных провести военно-морскую операцию НАТО в ответ на геополитический кризис региона». И здесь бы следовало напрячься самой Украине, поскольку «геополитический кризис» может быть связан не только с «фактором России», но и самой Украиной. Ведь исторические претензии Будапешта на бессарабские украинские земли никуда не делись. И не только на бессарабские. Румынское губернаторство Транснистрия, существовавшее в 1941−45 годах на территории части оккупированной Одесской, Винницкой и Николаевской областей УССР, граничило с землями «Рейскомиссариата Украина» по Южному Бугу.

Но украинский «патриотический» сегмент интернета «невероятно возбудился» в канун учений, особенно после того, как «Монтерей» прошел Босфор. Хотя непонятно почему. Украина даже для проформы не была приглашена принять участие в учениях. В публичных документах учений нет акцента на украинской проблематике. Корабли Альянса даже не нанесли публичный демонстрационный визит в Одессу. Поэтому на вопрос: «Являются ли учения актом демонстрации военной поддержки Украины?» — пока следует ответить «нет».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как не будет являться таким актом и главное «маневр-шоу» года — учения DEFENDER-Europe (Защитник-Европа), запланированные на весну-лето этого года. Да, там Украина отмечена среди 26 стран, принимающих участие в учениях. Но «быть отмеченной» и «принимать участие» — это всё-таки «две большие разницы», как говорят в Одессе. Украины нет среди 16 стран, «проводящих мероприятия, связанные с учениями». Нет среди 12 стран, «проводящих одновременные боевые стрельбы». Нет в списке используемых портов, аэропортов и логистических центров. Нет всего того, что есть, например, у Албании.