



Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

Киевская власть:

не реагирует на предпринимаемые попытки снятия российских санкций с украинских предприятий, предложенные по итогам московских переговоров лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука , а значит — фактически отказывается от возвращения украинской продукции на российский рынок;

, а значит — фактически отказывается от возвращения украинской продукции на российский рынок; отказывается от предлагаемого в результате этих переговоров снижения цен на российские углероды, а значит — от снижения жилищно-коммунальных тарифов, основной «точки раздражения» в сегодняшнем украинском обществе;

отказывается и даже препятствует одностороннему возврату задержанных в отдельных районах Донецкой/Луганской области, а значит — ради своих политических амбиций или того хуже — политической зависти к успехам оппонентов — готова держать своих граждан в неволе за решеткой;

отказывается даже не от поставок — производства антикоронавирусных вакцин, а значит — готова убивать своих граждан. Точнее — не препятствовать гибели, но это одно и то же.

С точки зрения здравого разума может показаться, что это безумие. Но это не безумие. Это «околоумие». То, что древние греки назвали «паранойей», психозом.

За без малого два года правления ЗЕ-власть не то что не смогла предоставить программу преодоления постмайданных социальных и экономических кризисов, — наоборот, она загнала страну еще глубже в эту кризисную яму. С неизбежным сопутствующим резким падением уровня жизни основной массы населения.

Всегда и во все времена такому падению сопутствовала радикализация общества. Та самая радикализация, что сносит режимы и ставит к стенке всяких Чаушеску. Власть, естественно, боится такой радикализации и пытается ее канализировать, то есть переключить социальное возбуждение на искусственно создаваемый «образ врага» в лице России и ее руководства. Чтобы маленький «пересічний» украинец» не задумывался: «А может, настоящая причина моей бедности/всех моих проблем — это компрадоры при власти? Может, корень основных бед Украины — это политика «местных слуг иностранного капитала, нацеленная на то, чтобы угодить «вашингтонскому обкому?» Поэтому на самом деле действия власти во главе с Зеленским, как и действия любого параноика, целенаправленны, упорядочены, последовательны и в значительной степени предсказуемы. Кто виноват? Да что за вопрос? Во всём виноваты Россия и «пророссийские» политики, «российские агенты» и прочие агенты влияния и «наймиты Кремля».

President.gov.ua Владимир Зеленский в Верховной раде Украины

Сейчас не место и не время обсуждать интересы России на Украине. Они, конечно, есть, и грош цена была бы российскому государству, если бы их не было. Но именно сейчас получается, что «пророссийские» — это те, кто выразил недовольство ненормально высокими коммунальными тарифами; те, кто хочет, чтобы закончилась война в Донбассе; те, кто хочет нормальной жизни, наконец. Поэтому не должно удивлять, что у действующего ЗЕ-режима на Украине много критиков и политических противников (Порошенко, Тимошенко, национал-радикалы и даже в какой-то мере «соросята»), — ведь недовольство избирательной массы своим положением является универсальным средством политической борьбы. Но единственным его «концептуальным оппонентом» являются сторонники нормализации отношений и сотрудничества с Россией. То есть возвращения Украины на то политическое поле, в котором она была по-настоящему суверенным и самостоятельным персонажем планетарной политики. Пусть даже со всеми родимыми пятнами «дикого капитализма и болезненной олигархизации». И при всём персональном скепсисе трудно не признать, что единственным таким оппонентом на нынешнем политическом поле Украины является ОПЗЖ.

Однако «ЗЕленые», как и их предшественники во власти, ищут не решения проблем, а разовых финансовых подачек (простите, «кредитов международных финансовых организаций»). И поэтому последовательно и целенаправленно, то есть параноидально разыгрывают антироссийскую карту как в зоне конфликта на востоке страны, так и на всём украинском социальном поле, нанося удары по языку, книгам, образованию. Это не защита национальных интересов. Защита — это когда принимают «протекционистские законы», а власть, к примеру, испуганно и на уровне президентских писем отказывается от закона о локализации, который позволил бы производить оборудование и комплектующие на заводах Украины. А когда принимают «удушающие» законы, особенно удушающие значительную часть украинской экономики и общества, — это нельзя назвать иначе, чем именно психозным поиском того образа, на который можно сбросить свои же провалы. Это именно параноидальный (последовательный и упорядоченный) поиск, который не имеет никакого отношения к реальности.

А ведь украинские оппозиционеры показали примеры именно защиты интересов страны, а не «поиска виновных» в ее проблемах. В Москве Медведчук показал, как защищаются украинские интересы в отношениях с Россией: это и снятие санкций с предприятий, и одностороннее освобождение задержанных, и перспектива 25%-го снижения цены на газ, и вакцинные договоренности. Власть откровенно испугалась таких позитивных результатов и предпринимает шаги, чтобы превратить их в «ноль». Ей просто выгоднее, чтобы ее граждане, женщины, сидели в подвалах мятежников на востоке страны, а не вытаскивались оттуда (пусть и поодиночке) усилиями оппозиционеров.

Kremlin.ru Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Но мир всё-таки держится на разуме. И украинский избиратель не может не догадаться, чья программа действий создает перспективу будущего для него и его детей. Любой политик или политтехнолог знает, что не стоит безоглядно доверять публичным результатам социологических опросов. Но также и не секрет, что в комплексе такие исследования дают достаточно верную картину развития процесса.

И эта динамика показывает, что действия ОПЗЖ и ее лидеров находят одобрение у украинцев. Месяц назад ОПЗЖ, судя по опросу Киевского международного института социологии, вышла на первое место в рейтинге партий с результатом 21,3% от определившихся с выбором. «Специалисты по запретам» из «Слуг народа» стали вторыми (20,9%). Конечно, это можно было бы рассматривать как случайность.

Но на исходе января КМИС опубликовал результаты нового исследования, которые показали, что «Слуг народа», еще недавно безусловных лидеров избирательных симпатий, вообще вытолкнули из тройки рейтинговых лидеров. В январе на первом месте вновь ОПЗЖ (20,7% среди определившихся). Далее — рвущаяся к реваншу партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко (15,3%), третья — политически бессмертная «Батькивщина» с новым лицом Юлии Тимошенко во главе (12,6%). И только потом, на четвертом месте — не без труда перевалившая за «десятку» политическая сила Владимира Зеленского (11,2%). И вряд ли февральский опрос изменит ситуацию для «Слуг народа» к лучшему: после того, как в начале февраля украинцы получат новые жилищно-коммунальные платежки.

Torange.biz Тарифы на газ

Лидеры «Слуг народа» не могут не бояться такой динамики настроений когда-то их искренних и беззаветно преданных избирателей. Но из параноидального состояния практически невозможно выйти — оно затягивает и критически сужает окно возможностей. В конечном итоге — становится ловушкой. Украинские «Слуги народа», превратившиеся за полтора года в откровенных, похлеще порошенковских, «Слуг США», уже не смогут переключиться на другую политическую программу: во-первых, хозяева не позволят и, во-вторых, там место уже занято оппозиционерами.

Поэтому в ближайшем будущем следует ожидать эскалации антироссийской пропаганды и антирусских действий на украинском политическом поле. И, естественно, «эскалации пропагандистской ненависти» власти и ее медийных ауксилариев по отношению к ОПЗЖ в целом и персонам ОПЗЖ в частности. Которые показали, что корень украинских проблем лежит только и не столько в России, сколько в коррупционности и компрадорстве нынешнего режима. И, что главное, проблемы-то решаемые.