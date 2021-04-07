Офис президента Украины в экстазе осуществленного желания и обычной для себя манере превратил публикацию о звонке в шоу-программу одного актера, который рассказал американскому президенту о следующем:

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Сотрудничество

Украина стоит «плечом к плечу» с США в «укреплении наших демократий»;

деолигархизации на Украине;

реформах, в том числе о «развитии независимой антикоррупционной инфраструктуры, сообщил о внедрении земельной реформы и реформе судопроизводства, а также о реформировании Конституционного суда»;

ситуации в Донбассе;

инициативе саммита Крымской платформы и пригласил Байдена принять участие в первом форуме.

В эйфории украинские авторы «релиза о звонке» забыли даже упомянуть ковидную тему, что ныне является откровенно дурным тоном.

Американский Readout (отчет о разговоре) в два с половиной раза короче украинской версии, и из него следует, что Байден дважды «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», похвалил за реформы и указал, что «эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины».

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

Особые ухмылки зеленских критиков вызвал пассаж украинской версии о том, что президент Байден выразил удовлетворение «лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами». А ведь зря ухмыляются! Когда не о чем говорить, паузу заполняют комплиментами — это знает не только каждый дипломат, но и каждый мужчина (хотелось бы верить).

А ведь создается ощущение, что с Зеленским Сонному Джо было явно не о чем говорить. Возьмем для сравнения два предыдущих «рэдаута» Белого дома. Даже из очень краткого релиза разговора с премьером английским Борисом Джонсоном (26 марта) заметно, что это разговор двух равных: обсуждаются ковид (сейчас это «обязательная программа), климатическая программа и приоритеты внешней политики — Индия и Китай.

Facebook.com/borisjohnson Борис Джонсон

В разговоре уровнем пониже — вице-президента Камалы Харрис и президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи — обсуждались конкретные региональные проблемы и встречные предложения по их преодолению: о пандемических рисках миграции (в документе это даже деликатно названо «путешествиями») в США; об усилиях Соединенных Штатов по увеличению гуманитарной помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору; о новациях в создания рабочих мест и улучшении условий для всех людей в Гватемале и регионе; об изменении климата и коренных причин миграции в США. И даже о безопасности на южных границах Гватемалы.

Согласитесь, что подобные программы разговора в корне отличаются от «украинского кейса», более похожего на отчет о выполненной работе с оценкой и новым заданием строгого, но благожелательного учителя. Однако не секрет, что публичные документы подобного рода политических действий обычно согласовываются сторонами. А это означает, что американцы, несмотря на явное содержательное несоответствие редакций, не возражают против предложенных Киевом формулировок.

И это для украинской стороны самый значимый результат: самим разговором ей выдается индульгенция «высшей» силы на продолжение деятельности, несущей, по мнению этой «высшей силы», «справедливость, безопасность и процветание народу Украины». То обстоятельство, что пока все это принесло «народу» правовой коллапс, канун открытой войны с заведомо более сильным противником и социальную деградацию, в зону ответственности США не входит.

Итак, звонок Байдена Зеленскому — это несомненный успех украинского президента, ближайшим результатом которого будет «закручивание гаек» во внутриполитической жизни страны под лозунгами российской военной угрозы, мобилизации, борьбы с олигархами, оппозиционерами-террористами, контрабандистами, Конституционным судом. Президент Зеленский становится всемогущим на внутреннем поле, получив американское разрешение на снятие конституционно-правовых ограничений своей власти.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Однако это ни в коей мере не облегчает внешнеполитическое положение страны, во всяком случае — в его нынешней форме. Украинские правительственные медиа наполнились уверенностью в гарантированной военной помощи НАТО в случае горячего конфликта с Россией. Основаниями являются контакты последнего времени Андрея Ермака, шефа офиса президента, с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном;Андрея Тарана, министра обороны Украины, с министром обороны США Ллойдом Остином;Руслана Хомчака, главнокомандующего ВС Украины, с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. И вот теперь разговор на высшем уровне. Где президент Байден подтвердил (affirmed) «неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».

В памяти всплывают подобного рода обещания и помощь в адрес Грузии накануне войны 08.08.08. Все закончилось русскими войсками в Поти и телом Саакашвили, спрятанным под грудой бронежилетов. Сейчас ставки куда выше, но (хотя это только личные ощущения) стороны начинают искать встречные пути. Свидетельство тому и разговор генерала Милли с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым, и какие-то необычные темы, поднимаемые, например, президентом авторитетнейшего Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом в статье «Как предотвратить катастрофу и обеспечить стабильность в многополярном мире»: о необходимости создания «концерта ведущих держав» в составе Китая, США, Евросоюза, Индии, России и Японии. Который позволит предложить «лучший и наиболее реалистичный способ улучшить координацию между великими державами, поддержать международную стабильность и продвигать порядок, основанный на правилах».

Mil.ru Валерий Герасимов.

Все это, конечно теория, но картинкой в пазл ложится «случайная» встреча в холле гостиницы в Нью-Дели министра иностранных дел России Лаврова с экс-госсекретарем США, а ныне посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри. Керри и Лавров — это друзья старые, в 2016 году даже говорили об их «бромансе». Когда-то они весело подарками друг друга забрасывали: Керри подарил две картофелины из Айдахо, Лавров отдарился помидорами из Сочи. Над этой «дружбой» можно иронизировать сколько угодно, но нельзя не признать факта — именно в результате их сирийских действий был «задавлен» (хотелось бы верить, что окончательно) «Исламский Халифат» в Сирии.

А сейчас они случайно встречаются в потенциально взрывоопасном Индо-Тихоокеанском регионе. Где американцев ОЧЕНЬ волнует российско-китайское сближение, а россиян — появление КВАД (Quad, «Четырехсторонний диалог по безопасности», реализуемый США, Японией, Индией и Австралией и очень быстро принимающий формы военно-политического союза). Если грохнет здесь, то все конфликты в Центральной Европе покажутся детскими игрушками.

Ныне в посольстве США в Дели заявили, что джентльмены «случайно столкнулись друг с другом», русские добавили, что перемолвились словечком о климате. Хотя инстинкт самосохранения хочет верить, что происходит нащупывание путей избегания планетарного конфликта. Но за любое встречное движение надо платить, и снижающееся значение «украинского случая» превращает страну из «объекта торга» в «монету торга».

Не так давно президент Зеленский публично обещал, что первым вопросом в общении с Байденом будет: «Господин президент США, почему мы еще не в НАТО?» Общение произошло, но Украина получила только «подтверждение» и задание «для евроатлантических устремлений Украины» (о членстве в ЕС речь уже даже не идет). Монета явно теряет в цене.

Очень неприятно говорить, но все это напоминает девушку из необычной песни барда Юрия Визбора, которая сказала:

«Милый мой,У меня есть замечательное предложение —Давай мы с тобой поженимся»,А он ей ответил — «Созвонимся…»