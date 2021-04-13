Действительно, почему для визитов Зеленского ныне выбраны именно Катар и Турция? Катар последние годы с трудом выкарабкивается из дипломатического кризиса 2017 года, по итогам которого он едва не стал изгоем среди арабских стран бассейна Персидского залива. А Турция стала «занозой» в заднице Европейского союза в результате «кризиса газовых месторождений» в Восточном Средиземноморье. Тем не менее Зеленский поехал в Доху и Стамбул, а не в добропорядочный Эр-Рияд или Манаму.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стрелка

На ответ наталкивает список акционеров «Роснефти», крупнейшей в мире публичной нефтяной компании с не подвергающимся сомнению приоритетным правом государства. К тому же возглавляемой Игорем Сечиным, который на протяжении своей карьеры побывал и в правительстве России (зампред в 2008—2012 годах), и в Администрации российского президента (замруководителя в 1999—2008 годах).

Третьим по размеру акционером «Роснефти» является QH Oil Investments LLC, в своем резюме определяемая как «государственное предприятие». Оно владеет 1 963 898 178 (18,53%) акций российского гиганта. В состав 11 членов совета директоров входят два катарца: Файзал Алсуваиди — представитель Qatar Investments Authority, член попечительского совета Qatar University и Хамад Рашид Аль Моханнади — член попечительского совета Международного катарского фонда энергетики и устойчивого развития, председатель попечительского совета Qatar Community College. Да это же люди прямого контакта с высшим руководством России!

Msb.gov.tr Совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы

Что до Турции, то, какими бы то ни были отношения между Москвой и Анкарой, но эти две страны являются единственными, показавшими результат в Сирии. Во всяком случае на данный момент «Исламский халифат» они задавили. И их опыт совместной деятельности в качестве гарантов астанинского процесса по Сирии никуда не делся.

Отсюда можно предположить: Зеленский и/или силы, Зеленского создавшие, ищут посредников для переговоров с Москвой. Такие попытки неизбежны, потому что простой инстинкт самосохранения подсказывает, что эскалация на востоке Украины может привести к непосредственному силовому контакту ядерных стран. Хотя это и смешно, ибо что такое украинские столкновения в сравнении с событиями на ядерных объектах Ирана или вокруг Тайваня, но смех никогда не отменял летальных последствий.

Кроме естественных опасений ядерного конфликта, у «коллективного Запада» не исключен и «комплекс 08.08.08». В 2008 году армия Грузии была и снабжена, и натаскана не хуже современной украинской, но уже через пять дней после начала боев российские войска и их прокси захватили Поти, Гори и находились на расстоянии «боевого плевка» от Тбилиси. И никто не может гарантировать, что ситуация 08.08.08 не может повториться и на востоке Украины сейчас, спустя 12 лет: «а вдруг русские победят?»

European People's Party Михаил Саакашвили

Потому что имеющие память не могут не вспомнить, что в 2008 году Грузию спасли не грузинская армия, не европейское неодобрение и даже не американцы. Грузины разбежались, европейские локомотивы (Франция и Германия), как дипломатично выражалась «Геральд Трибюн», «воздерживаются от определения виновных в конфликте», а возмущение прибалтийских стран, Украины и Польши Россия откровенно проигнорировала. «Вытащил» Грузию только французский президент Николя Саркози, предложивший Six-Point Plan. Пункты которого полностью удовлетворяли российскую сторону (успех президента Медведева), но оставляли у власти в Грузии президента Михаила Саакашвили (успех президента Саркози). Что сейчас, спустя 12 лет, не может не волновать президента Владимира Зеленского.

Естественно, что скрывать факт подобного рода поиска контактов будут все стороны противостояния: ведь признать его означает «потерять лицо». Но, возможно, именно поэтому украинцы искали контакт через «соратников» России: либо по депозитам «Роснефти» (Катар), либо по борьбе с радикальными исламистами (Турция). Им проще донести новые предложения до российского олимпа, чем Киеву, Брюсселю и Вашингтону, вместе взятым.

В контексте такой версии особое внимание следует обратить на публичный встречный обмен заявлениями, проведенный Киевом и Москвой сразу по возвращении Зеленского с босфорских берегов.

Rosneft.ru «Роснефть»

Украина обвинила Кремль в игнорировании его просьбы о переговорах между президентами двух стран по поводу наращивания российских войск у своей границы. 12 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендельзаявила в комментарии для Reuters, что «офис президента, конечно, обратился к Владимиру Путину с просьбой поговорить. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песковпарировал: «Нет, в последние дни я не видел никаких запросов, мне неизвестно, чтобы были в последние дни какие-то запросы». И добавил: «В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать».

Публичный политический пинг-понг всегда следует читать не прямо, а в нюансах. Если не в интонациях… И данная пикировка пресс-секретарей (подневольные, что с них взять) может читаться как предложение контакта с киевской стороны и согласие (но с условием публичного подтверждения) с московской. Причем в ответе содержится намек на позитивные подвижки в решении вопроса («всегда есть что сказать»).

President.gov.ua Официальный визит Владимира Зеленского в Катар. 5 апреля 2021 года

А это может означать, что некое предложение Украины, переданное через катарских или турецких посредников, вызвало интерес в Москве. И это предложение может исходить не столько от Киева, сколько от сил, стоящих за Киевом. Ведь, что бы то ни было, есть три круга вопросов, которые без России решить невозможно: сдерживание вооружений, иранская проблема и контроль климата. В контексте этих проблем Зеленского могли просто послать на поиск контактов. И, если это так, можно с большими основаниями ожидать новой встречи в «нормандском формате» на высоком уровне. Хотя бы — на уровне министров иностранных дел.

Всё это всего лишь версия, но эмоционально очень хочется, чтобы она оказалась реалистичной. Потому что об иных «реализациях» и думать не хочется. У космологии индуизма есть очень красиво звучащее понятие «цветка Пралайи», расцветающего в конце каждого «дня Бхармы». «Ночь Бхармы» знаменует собой уничтожение этого мира.