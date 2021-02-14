Но от правды не уйдешь: война выгодна правящим режимам. Азербайджан в триумфе, Алиев — кумир нации, да и в Армении Пашинян на удивление грамотно использует военное поражение страны для укрепления своей власти. Во всяком случае, ни о каком «свержении» Никола речь уже не идет. Да и какое там «свержение»? Даже запрос на организацию досрочных выборов не возник среди широких слоев общественности.

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

Не менее выгодно состояние «вмененной обществу войны» и уже для второго поколения украинских постмайданных режимов. А почему бы и нет? Очередной раз «вспомнить» о украинско-российской войне — и отложить себе про запас право мобилизовать всех: и мужчин, и женщин (конец декабря 2020 года). Или вспомнить о том же — и вперед, на зачистку левооппозиционного информационного поля (февраль 2021-го).

А главное, в таком сценарии можно успешно и осетринкой побаловаться, и сотрястись в конвульсиях оргазма. Ведь версия об «украинско-российской войне» не выдерживает ни исторической, ни правовой, ни даже банальной логической критики. И никогда не выдерживала. Даже летом 2014 года, когда бойцы из украинских 72-й и 51-й отдельных механизированных бригад (от 311 до 438 человек) были вынуждены выходить из окружения донецко-луганскими инсургентами через территорию Российской Федерации. И ведь никакого плена или интернирования: покормили, помыли и передали украинским властям.

Или события холодного января 2016 года, когда в замерзающий Геническ на берегу Азовского моря газ для отопления подавался из в любом случае находящегося под контролем России Крыма. Кто-то может представить себе передачу стратегического ресурса противнику во время военных действий. Даже если этот ресурс формально этому противнику и принадлежит и только хранился в крымском Глебовском газохранилище. Вообще-то, во время войны это называется «добыча» или «трофей».

Vld9 Памятник Дружбы украинцев, русских и грузин в Геническе

Или торговое партнерство. Хорошая получается «война с Россией», когда Российская Федерация спустя 7 лет «войны» только в 2019 году уступила первое место в списке основных торговых партнеров Украины. Хотя жизнь показывает, что этот «пьедестал» — очень условный. Известно, что Украина «не покупает ни капли российского газа». А ведь уже в 2017 году особо не скрывали, что поставки газа из Европы на Украину осуществляются по трем направлениям: из Польши, Венгрии и Словакии. Но, «по молекулам», это так называемый «русский» газ. Сначала «Газпром» поставляет (силами нашего «Укртрансгаза») в Европу через территорию Украины. После того, как этот газ пересекает границу с ЕС (на границе Украина-Словакия), он становится собственностью европейских трейдеров, которые продают его Украине, куда он в итоге и возвращается. Поскольку за последние годы о словацких новых газоместорождениях ничего не слышно, то есть все основания предположить, что такое положение дел сохраняется и поныне.

С точки зрения новой украинской власти война в разгаре. Но опять зима, и опять холодно. А с электроэнергией, как обычно, все нехорошо. По политическим соображениям «войны» запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии Украина ввела в 2015 году, а затем отношения были восстановлены с октября 2019-го до марта 2020-го. 8 апреля 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) вновь запретила импорт. Однако начиная с 1 января 2021 года законные основания для ограничений импорта/экспорта электроэнергии потеряли силу, и очень вовремя. Оказалось, что «наша (украинская — М.С.) энергосистема достигла того состояния, когда мы не может покрывать пики нагрузки без России и Белоруссии. Без импорта будут блэкауты. Я считаю, что это провал работы всего энергетического блока Украины» (Владимир Омельченко, директор энергетических программ киевского Центра Разумкова).

Поэтому уже 18 января «в условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи 18 января из Белоруссии в энергосистему Украины отпущено 3,1 млн кВт/ч электроэнергии». Соседская помощь в предоставлении резерва мощности — это естественное состояние трансграничной работы энергетиков. Но беда в том, что для украинской «зимовки» она в этом году нужна постоянно. Еще 12 января минэнерго сообщило, что на складах украинских ТЭС содержится 621 800 тонн угля, что на 324 тысячи тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Через неделю, 18 января, запасы угля всех марок на теплоэлектростанциях с начала ноября снизились в 5,2 раза. Все это означало одно — перспективу блэкаута и веерных отключений.

(сс) Pavlofox Уголь

Поэтому с 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В этот день ТОО «ОНК-Групп» поставила 1000 мегаватт (мВт). С 7 февраля 2021 г суточное пересечение на импорт электроэнергии из России выкупают уже 2 компании — «Електротрейдинг Групп» и «ОНК-Групп». По данным агентства ExPro, НЭК «Укрэнерго» уже 4 февраля опубликовала допустимые предельные значения импорта электроэнергии в энергосистему Украины из Белоруссии и РФ на 8—14 февраля: наибольшие объемы могут быть импортированы на вечерние пиковые часы ( 17:00—19:00 ) — до 3000 мВт в час. То есть не менее 6000 мВт в сутки, или 180 000 в месяц.

Теперь считаем: в январе текущего года украинское потребление электроэнергии выросло на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2020-го и составило 11 662 миллиона кВт∙час. То есть откровенная необходимость в дополнительной электроэнергии во время пиковых нагрузок в феврале составляет как минимум 1,5%, или более четверти ситуативного увеличения украинских энергозатрат.

При этом следует помнить, что в формате с Белоруссией и Россией, пока Украина является частью единой энергосистемы, существует возможность не покупать электроэнергию, а использовать перетоки. То есть, например, утром нам нужно 100 мВт электроэнергии; мы берем ее из системы, а вечером отдаем столько же, и никто ничего никому не платит. В январском случае с Белоруссией Украина пользовалась именно перетоками.

Однако ЗЕвласть готова отказаться от единой энергосистемы, уповая на европейскую помощь в экстремальных случаях. Несостоявшийся, но упорно продвигаемый вице-премьер Украины Юрий Витренко предлагает отсоединиться от общей с Россией энергосистемы и присоединиться к европейской. Мысль о том, что электроэнергия в самой близкой и дешевой Словакии для населения обходится почти в три раза дороже, чем на Украине (10,74 против 3,88 евроцентов за киловатт), украинскому топ-чиновнику в голову явно не приходит. Политическая цель — «прочь от России» — куда дороже.

Mpe.kmu.gov.ua Вице-премьер Украины Юрий Витренко

В целом же — эталонное поведение компрадорской элиты во время «вмененной войны»: когда холод сквозь кальсоны пробивает — естественные соседско-торговые отношения с элементами взаимовыручки. В иных случаях — «мобилизовать всех — и мужчин, и женщин». Такие дерганья напоминают движения ужа, брошенного на сковородку. И, по логике, ведут и к «ужиному» итогу. Потому что, как ни дергайся, но производство электроэнергии на Украине падает (в 2020 году — на 3,3%), а более 90% всех установленных мощностей находятся за гранью предельного моторесурса (по данным Центра исследований энергетики). Выход из постсоветской энергосистемы означает необходимость проведения технических работ и прохождения процедур по присоединению к европейской системе. А это и сложно, и дорого: «потребуется 5−7 миллиардов долларов, кроме того, этот процесс может растянуться на годы» (Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий). И это не говоря уже о том, что подобный процесс добьет, пожалуй, последнюю конкурентную высокотехнологичную отрасль украинской экономики.

Однако на то и война на дворе, чтобы ошибки списывать…