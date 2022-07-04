Константин Черепанов

Автор

Константин Черепанов, директор по инвестидеям «БКС Мир инвестиций». Имеет значительный опыт работы на фондовом рынке и в инвестиционно-банковском бизнесе. До перехода в Финансовую группу БКС в 2017-2019 гг. руководил командой аналитиков по облигациям в FosunEurasia Capital, московской дочерней компании китайского инвестиционного гиганта Fosun Group. В 2015-2017 гг. был заместителем директора Аналитического центра ТЭК при Министерстве энергетики РФ, в 2007-2015 гг. занимал должность аналитика по нефтегазовому сектору UBS, КИТ Финанс, Rye, Man and Gor Securities. Окончил Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, а также имеет степень бакалавра экономики НИУ ВШЭ.