В начале декабряамериканскийиндекс S&P 500 продолжил свой рост, обновив при этом исторический максимум. Основным драйвером роста стало снижение опасений по поводу опасности нового штамма коронавируса «Омикрон». Другие основные индексы (Nasdaq, DowJones)также продолжили расти, находясь на уровнях, близких к историческим максимумам. Лучшийперформанссреди секторов показали акции технологических компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Министерство труда США опубликовало еженедельные данные о количестве первичных заявок по безработице, согласно которым число заявок за неделю упало до 184 тыс., что является минимумом за 50 лет (аналитики ожидали снижения показателя до 215 тыс.). Количество новых вакансий, которые являются показателем спроса на рабочую силу, увеличилось на 431 тыс., до 11 млн. Это второй по величине показатель за историю наблюдений.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Статистика по инфляции не превысила прогнозы аналитиков: потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% (максимальный показатель с июня 1982 г.), однако значение данного показателя соответствовало ожиданиям, что стало позитивным фактором для рынков. Основной фактор роста в ноябрьскую инфляцию внес рост потребительских цен на энергоносители (бензин, электроэнергия). Также подорожало продовольствие (+6,4% г/г).

РейтинговоеагентствоFitch понизило рейтингкитайскихдевелоперовChinaEvergrande Group иKaisaGroup до «ограниченного дефолта» из-за неуплаты платежей по долларовым облигациям. Понижение рейтингов произошло в четверг, 9 декабря, несмотря на то, что Evergrande иKaisa официально не объявили о дефолтах, которые могут привести к затяжным процессам реструктуризации долга. Fitch определяет «ограниченный дефолт» как указание на то, что эмитент пережил дефолт или обмен проблемных долгов, но не начал процессы ликвидации, не подал заявкуо банкротствеи продолжает работать.

Между тем в мире наблюдается ухудшение ситуации сCOVID-19. За неделю число выявленных случаев заболеванияCOVID-19 выросло на 0,3 млн и достигло 4,4 млн — заболеваемость в мире вернулась к уровню конца августа. При этомсмертность значительно не увеличивается: число умерших за неделю составило около 53 тыс., что примернона 1 тыс. больше по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего заболевших выявлено в США — около 110 тыс. в сутки, а темпы распространения инфекции снова растут и находятся на уровнях начала осени. В Великобритании впервые с конца октября начали выявлять более 50 тыс. заболевших в день.

(сс) dmbosstone Эпидемия коронавируса в США

Доходность 10-летнихказначейских бумаг СШАвыросла на 14б.п., до 1,48% на фоне«легкого» «Омикрона», ястребиной риторикиФРС и высокой инфляции. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $144 млрд не смогут оказать существенного влияния на доходность. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю выросла на 8б.п., до уровня 2,58%, спрэд расширился до уровня 1,10%.

Нервы китайских локальных инвесторов, держащих облигации девелоперов, не выдержали, спровоцировав новое падение цены на 10−14% от номинала. Предположительно, снижение нормы залога по РЕПО до 35% с 50% и фраза ключевых китайских политиков в конце ежегодной экономической конференции, что «жильё для жизни, а не для спекуляций», породили новую волну распродаж. Данная фраза можетсвидетельствовать о нежелании властей субсидировать и стимулировать жилищный рынок. Так, некоторые локальные облигацииShimaoGroup (BB+/Ba1/BBB-) с погашением в 2022 году торгуются по 46−53% от номинала, при этом долларовые облигации отросли от локальных минимумов (65% от номинала) до 76−80% от номинала. Также компания провела небольшуюдопэмиссиюна $151 млн, или 4% от капитала.

На этой неделе (13−19 декабря) Центробанк России, Банк Англии, ЕЦБ и Национальный банк Швейцарии будут принимать решения о процентных ставках. Заседание ФРС состоится15 декабря, в среду. Назаседаниив повестке — решения по процентной ставке, атакже перспективы программы выкупа активов. Также будут важны данные по новым случаям заражения SARS-CoV-2в мире.