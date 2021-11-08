Американские фондовые индексы в первые дни ноября обновили исторические максимумы на фоне мягкой риторики ФРС, сильных макроэкономических данных, позитивного сезона отчетностей, а также информации о высокой эффективности лекарства от COVID-19 компании Pfizer. Акции технологических компаний и компаний малой капитализации показали опережающую динамику. А заседание ФРС США прошло без сюрпризов.

Pixabay.com Рост экономики

(сс) Tim Reckmann Вакцина Pfizer

Как и ожидалось, ФРС приняла решение о сворачивании программы покупки активов. С начала ноября объемы покупки активов будут ежемесячно снижаться на $15 млрд: $10 млрд трежерис и $5 млрд ипотечные облигации. В случае сохранения данных темпов сокращения ФРС завершит процесс к середине 2022 года. При этом комитет отметил, что готов скорректировать темпы сокращения покупок в случае изменения экономических условий.

Наиболее важные изменения в заявлениях касались инфляции. Так, если ранее в отчете отмечалось, что ускорение инфляции вызвано временными факторами, то теперь же «ожидается», что данные факторы являются временными, так как возникший в период пандемии дисбаланс спроса и предложения вкупе с восстановлением экономики привели к существенному росту цен в отдельных секторах. Однако по мере ослабления проблем в цепочках поставок ФРС ожидает замедление инфляции при восстановлении темпов экономического роста. Касательно роста процентных ставок ФРС отметила, что для их повышения необходимо дальнейшее улучшение на рынке труда, что снизило опасения инвесторов относительно более быстрого поднятия ставок.

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Основными трендами идущего сезона отчетности компаний стали: инфляция, нарушение цепочек поставок, маржинальность, автоматизация, потребительский спрос. На данный момент уже 80% американских компаний предоставили квартальные финансовые результаты. И 81% компаний, предоставивших отчеты, превысили ожидания аналитиков по росту EPS (+41% г/г). В разрезе секторов наибольший рост наблюдался в секторе материалов и промышленности, отрицательные темпы роста EPS наблюдались в секторе коммунальных услуг. 67% компаний, предоставивших отчеты, превысили ожидания аналитиков по росту выручки (+18% г/г).

Менеджмент ряда компаний отметил, что наблюдаются ускорение инфляции издержек и проблемы в цепочках поставок. При этом многие компании отметили, что имеют возможность переложить возросшие издержки на потребителей, таким образом сохранив маржинальность. Компании также отметили сохранение сильного потребительского спроса. Кроме того, наблюдается усиление тренда на автоматизацию среди компаний, учитывая текущие проблемы в цепочках поставок, нехватки рабочей силы и изменившихся предпочтений потребителей на фоне пандемии.

ИА REGNUM Инфляция

Доходность 10-летних трежерис снизились на 10 б. п., до 1,45%, на фоне итогов заседания ФРС. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе (1−14 ноября) в объёме $91 млрд не смогут оказать существенного влияния на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю выросла на 9 б. п., до уровня 2,34%, спрэд расширился до уровня 0,89%.

Влияние Evergrande (CC/Ca/CC) продолжило распространяться на самых кредитоспособных китайских девелоперов. Шестилетние облигации Shimao Property (BBB-/Ba1/BBB-) упали до 65% от номинала и торгуются с доходностью 15%, 9-летние облигации госкомпании Sino-Ocean (--/Baa3/BBB-) упали до 75% от номинала и 9,5% доходности. В Sino-Ocean 29% акций принадлежит минфину Китая напрямую и 29% косвенно через санированную страховую компанию Dajia Insurance (бывшая AnBang Insurance), контролируемую китайским госрегулятором по страховой деятельности. Данная распродажа была вызвана как снижением продаж на 32% г/г в октябре по строительному сектору в целом, так и отдельными слухами о возможной реструктуризации трастовых продуктов (скрытое финансирование), которые были опровергнуты компаниями.

Теперь инвесторы ждут продолжения сезона отчетности. Финансовые результаты предоставят Paypal, AstraZeneca, RingCentral. Дни инвестора проведут NXP Semiconductors, Mastercard, Broadcom.

Среди важной макроэкономической статистики будут опубликованы данные по ИПЦ и индексу цен производителей, которые дадут представление о динамике инфляции в США, также будет опубликован индекс настроений потребителей от Мичиганского университета.