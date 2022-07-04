Первое полугодие 2022 завершилось падением индексов глобальных рынков. Индекс технологических компаний показал максимальное падение среди американских индексов: Nasdaq Composite, S& P 500 и Dow Jones Industrial просели на 30%, 21% и 16%, соответственно. Индекс облигаций инвестиционного уровня снизился на 11%.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

В Европе полугодовое падение индексов Stoxx Europe 600 и DAX установилось на отметках в 18% и 29%. Азиатские рынки показали меньшую просадку: китайские Shanghai Composite и Hang Seng просели на 6%, а японский Nikkei 225 — на 10%.

На первый план выходит ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ. Так, ключевым событием минувшей недели стало выступление главы ФРС США на форуме ЕЦБ. Джером Пауэлл и Кристин Лагард обсуждали дальнейшее повышение ставок на фоне растущей инфляции. Пауэлл заявил о необходимости борьбы с высокой инфляцией, даже несмотря на то что резкое повышение ставок может спровоцировать рецессию. Ближайшее повышение ставки ФРС возможно на следующем заседании 26–27 июля.

Ключевая экономическая статистика по США выходит противоречивой. Индекс деловой активности в производственном секторе Штатов на минувшей неделе вышел хуже ожиданий: 53 пункта (-5,5% м/м) при прогнозе 54,6, что свидетельствует о продолжающемся расширении деловой активности, но с более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Индекс потребительского доверия от Conference Board снижается второй месяц подряд: в июне показатель упал с 103,2 до 98,7 (-4,4% против ожиданий — 3,1%). Впрочем, рынок труда в США остается сильным: за неделю первоначальные заявки на пособие по безработице сократились на 0,9% до 231 тыс. (ожидания — 229 тыс.); количество продолжающихся заявок незначительно сократилось на 0,2% до 1,328 млн (ожидания — 1,318 млн).

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Спрос на товары длительного пользования и недвижимость в мае оказался выше уровня предыдущих значений. Объемы заказов на ТДП увеличились на 0,7% против ожиданий в 0,4% за счет повышенного спроса на автомобили, компьютеры и военную авиатехнику; незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости выросли на 0,7% против ожиданий по снижению на 3,5%.

Статистика по уровню июньской деловой активности в Китае вышла лучше ожиданий. PMI в производственном секторе 50,2 (+1,2% м/м) при ожиданиях на уровне 50,5, PMI в непроизводственном секторе — 54,7 (+14,4% м/м) против ожиданий 50,4.

На этой неделе будут опубликованы данные за июнь в США по индексу деловой активности в сфере услуг, уровень безработицы, число рабочих мест.