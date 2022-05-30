Ключевые американские индексы в конце мая прервали коррекционное движение и показали уверенный рост. Индекс S& P 500 показал рост в 6,5%, Dow Jones в 6,2%, а Nasdaq в 6,8%. Этот рост прервал 7-недельное снижение индексов. Основная часть повышения котировок реализовалась под конец прошлой недели, в четверг и пятницу (26 и 27 мая). Факторами выступили сильные отчетности компаний потребительского сектора, а также позитивные сигналы в данных по инфляции в преддверии трехдневных выходных из-за Дня Памяти в понедельник, 30 мая.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

Президент Джо Байден объявил новую стратегию в азиатском регионе. В рамках новой экономической стратегии в регионе США намерены уйти от токсичного периода президентства Дональда Трампа, когда велись ожесточенные торговые войны. В планах США усилить свои конкурентные позиции в рамках сотрудничества с такими странами, как Австралия, Сингапур, Япония, Малайзия, Индия, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам.

Протокол майского заседания ФРС оказал позитивное влияние на динамику рынка. Итоги заседания ФРС убрали неопределенность относительно дальнейших действий регулятора. ФРС сфокусирована на инфляционном давлении и намерена поднять ключевую ставку на 50 б. п. на заседаниях в июне и июле. Отдельные представители считают, что инфляционное давление не будет усиливаться. На рынке восприняли протокол, как сигнал к более мягкой политике, так как поднятие ставки на 50 б. п. уже воспринималось, как базовый сценарий. При этом в протоколе не было упоминаний о возможности поднятия сразу на 75 б. п. за один раз.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Доходность 10-летних американских трежерис снизилась за неделю на 7 б. п. до 2,74% на фоне роста риска рецессии в США и более мягкой риторики ФРС. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $100 млрд не окажут существенного давления на доходности.

Боржоми ожидает возобновления нормальной деятельности после того, как Альфа-Групп передаст часть акций правительству Грузии безвозмездно. Находящаяся под жёсткими санкциями Альфа-Групп владела 60% Боржоми и предоставила правительству Грузии официальное предложение о безвозмездной передаче части акций, которое снизит долю Альфа-Групп до менее, чем контрольной и позволит правительству Грузии участвовать в управлении. Также компания сообщила, что средства под выплату купона в августе 2022 уже зарезервированы, а украинские заводы работают в обычном режиме. Ближайшая крупная выплата — оферта по облигациям в 2024 году.

На этой неделе (30 мая — 5 июня), после выхода инвесторов с длинных выходных из-за Дня Памяти в США, можно ожидать фокус на обсуждении ЕС нового пакета санкций против России. На данный момент на рынке не ожидают успешности в одобрении из-за разногласий внутри ЕС. В середине недели пройдет очередная встреча ОПЕК+, от которой на рынке не ожидается сюрпризов.

Среди важной макростатистики будут опубликованы данные по строительному сектору, автоиндустрии и промышленным заказам за май. Ожидания по безработице предполагают небольшое изменение: снижение доли безработицы с 3,6% до 3,5%.