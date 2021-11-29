Новости о выявлении нового штаммакоронавирусной инфекции привели к падению фондовых рынков. Распространение «Омикрон"-штамма может послужить триггером к новым ограничениям в отдельных странах, приводя к замедлению роста деловой активности. Потенциальное введениелокдауноввызывает опасения по поводу снижения спроса натопливо. Нефтяные котировки также упали на фоне негативных новостей о выявлении нового штамма. На сегодняшний день такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Марокко, Япония и Израиль, уже ввели ограничения для прибывающих пассажиров из других стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наблюдаемая девальвация турецкой лирыпродемонстрироваласамое резкое падениенацвалютысреди валют развивающихся стран в 2021 году. Курс турецкой лиры с начала года снизился почти на 40%, около четверти падения пришлосьна последние 7−10 дней. Однакоцепной реакции рыночных потрясений в развивающихся экономиках пока не происходит по следующим причинам: события в Турции обусловлены внутренними проблемами, нехарактерными для других стран; денежная политика в Турции отличается от политики других развивающихся стран; стабильность финансовых систем сглаживает негативные последствия кризисов.

Существенно усложниласьи ситуация с COVID-19 за прошлую неделю (22−28 ноября). Кроме ухудшения ситуации в Европе и США, в фокусвнимания попал новый штаммCOVID-19 под названием «Омикрон», который был зафиксирован в конце ноября в Южной Африке. Пока информации по нему довольно мало, однако вызывает опасение количество мутаций в геноме данного вируса (только вспайк-протеине их 32), что повышает вероятность того, что эффективность текущих вакцин существенно снизится, так как они растаргетируютспайк-протеин. При этом важными остаются два вопроса. Во-первых, насколько опасны данные мутации и как они повлияли на скорость передачи вируса и его патогенность? Во-вторых, в какие страны вирус уже успел распространиться? Так, согласноинформации в ряде СМИ, новый штамм вируса уже был зафиксирован в Нидерландах, Великобритании и ещё нескольких европейских странах. Ответы на данные вопросы будут поступать постепенно в течение пары недель.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

Впрочем, и без «Омикрона» ситуация в Европе также вызывала опасения. В Германии число ежедневных новых случаев заражения за неделю превысило 70 тыс. — это абсолютный максимум с начала пандемии (в предыдущие волны были пиковые значения около 30тыc.). Правда, отметим, что смертность в процентах от новых случаев существенно меньше.

Доходностиамериканских гособлигацийUST снизились на опасениях распространения «Омикрон» —штамма. Так, доходность 10-летнихтрежерисснизилась на 7б. п. — до 1,47%, на фоне новостей о большей заразности и опасности «Омикрон"-штамма по сравнению с «Дельтой». Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $145 млрд не смогут оказать существенного влияния на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю выросла на 3б. п. — до уровня 2,53%, спред расширился до уровня 1,06%.

Госкомпания «Роснано» (--/--/BBB) объявила о возможной реструктуризации долга. Роснано на 100% напрямую принадлежит российскому государству. Денежные средствасоставляют 17,6 млрд рублей — против 21,8 млрд краткосрочного долга (в том числе6,7 млрд краткосрочного долга с госгарантиями). Долг составляет 86,6 млрд, в том числе46 млрд рублей долга, обеспеченного госгарантиями. Капиталсоставляет 25 млрд рублей. Дефолт илиреструктуризация такого эмитента нанесут непоправимый вред стоимости фондирования всех госкомпаний-эмитентов с собственной кредитоспособностью хуже, чем BB+ (РСХБ, ВЭБ, «Аэрофлот», ГТЛК и прочих). Также аналогичная переоценка может быть применена к субординированным облигациям госбанков. В базовом сценарии долг будет рефинансирован. Ближайшее погашение долга, не обеспеченного госгарантиями, на 4,5млрд рублей будет 1 декабря.

karel291 Здание «Роснано»

На американском рынке продолжается сезон отчетности. ФинансовыерезультатыпредоставятSalesforce, Crowsstrike, Splunk, Okta, VeevaSystems, Elastic, MarvellTechnology, UltaBeauty. Среди важной макроэкономической статистики будут опубликованы данные по промышленному производству США, ЕС, Китая, Франции и Германии. США также раскроют данные по потребительской уверенности, Франция и Германия — по инфляции. Также будут объявлены данные по розничным продажам и уровню безработицы в Германии.