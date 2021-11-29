«Омикрон» обрушил фондовые рынки
Новости о выявлении нового штаммакоронавирусной инфекции привели к падению фондовых рынков. Распространение «Омикрон"-штамма может послужить триггером к новым ограничениям в отдельных странах, приводя к замедлению роста деловой активности. Потенциальное введениелокдауноввызывает опасения по поводу снижения спроса натопливо. Нефтяные котировки также упали на фоне негативных новостей о выявлении нового штамма. На сегодняшний день такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Марокко, Япония и Израиль, уже ввели ограничения для прибывающих пассажиров из других стран.
Наблюдаемая девальвация турецкой лирыпродемонстрироваласамое резкое падениенацвалютысреди валют развивающихся стран в 2021 году. Курс турецкой лиры с начала года снизился почти на 40%, около четверти падения пришлосьна последние 7−10 дней. Однакоцепной реакции рыночных потрясений в развивающихся экономиках пока не происходит по следующим причинам: события в Турции обусловлены внутренними проблемами, нехарактерными для других стран; денежная политика в Турции отличается от политики других развивающихся стран; стабильность финансовых систем сглаживает негативные последствия кризисов.
Существенно усложниласьи ситуация с COVID-19 за прошлую неделю (22−28 ноября). Кроме ухудшения ситуации в Европе и США, в фокусвнимания попал новый штаммCOVID-19 под названием «Омикрон», который был зафиксирован в конце ноября в Южной Африке. Пока информации по нему довольно мало, однако вызывает опасение количество мутаций в геноме данного вируса (только вспайк-протеине их 32), что повышает вероятность того, что эффективность текущих вакцин существенно снизится, так как они растаргетируютспайк-протеин. При этом важными остаются два вопроса. Во-первых, насколько опасны данные мутации и как они повлияли на скорость передачи вируса и его патогенность? Во-вторых, в какие страны вирус уже успел распространиться? Так, согласноинформации в ряде СМИ, новый штамм вируса уже был зафиксирован в Нидерландах, Великобритании и ещё нескольких европейских странах. Ответы на данные вопросы будут поступать постепенно в течение пары недель.
Впрочем, и без «Омикрона» ситуация в Европе также вызывала опасения. В Германии число ежедневных новых случаев заражения за неделю превысило 70 тыс. — это абсолютный максимум с начала пандемии (в предыдущие волны были пиковые значения около 30тыc.). Правда, отметим, что смертность в процентах от новых случаев существенно меньше.
Доходностиамериканских гособлигацийUST снизились на опасениях распространения «Омикрон» —штамма. Так, доходность 10-летнихтрежерисснизилась на 7б. п. — до 1,47%, на фоне новостей о большей заразности и опасности «Омикрон"-штамма по сравнению с «Дельтой». Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $145 млрд не смогут оказать существенного влияния на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю выросла на 3б. п. — до уровня 2,53%, спред расширился до уровня 1,06%.
Госкомпания «Роснано» (--/--/BBB) объявила о возможной реструктуризации долга. Роснано на 100% напрямую принадлежит российскому государству. Денежные средствасоставляют 17,6 млрд рублей — против 21,8 млрд краткосрочного долга (в том числе6,7 млрд краткосрочного долга с госгарантиями). Долг составляет 86,6 млрд, в том числе46 млрд рублей долга, обеспеченного госгарантиями. Капиталсоставляет 25 млрд рублей. Дефолт илиреструктуризация такого эмитента нанесут непоправимый вред стоимости фондирования всех госкомпаний-эмитентов с собственной кредитоспособностью хуже, чем BB+ (РСХБ, ВЭБ, «Аэрофлот», ГТЛК и прочих). Также аналогичная переоценка может быть применена к субординированным облигациям госбанков. В базовом сценарии долг будет рефинансирован. Ближайшее погашение долга, не обеспеченного госгарантиями, на 4,5млрд рублей будет 1 декабря.
На американском рынке продолжается сезон отчетности. ФинансовыерезультатыпредоставятSalesforce, Crowsstrike, Splunk, Okta, VeevaSystems, Elastic, MarvellTechnology, UltaBeauty. Среди важной макроэкономической статистики будут опубликованы данные по промышленному производству США, ЕС, Китая, Франции и Германии. США также раскроют данные по потребительской уверенности, Франция и Германия — по инфляции. Также будут объявлены данные по розничным продажам и уровню безработицы в Германии.