Основные индексы США закрыли минувшую неделю (18−24 апреля) сильным падением. Акции роста показали динамику хуже, чем акции стоимости. Также важно отметить, что акции крупной капитализации были под большим давлением, чем акции средней и малой капитализации.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовая биржа США

В лидерах падения были акции сектора коммуникационных услуг, что связано с крайне негативной отчетностью компании Netflix. В разрезе S& P 500 по итогам недели только сектор потребительских товаров закрылся на положительной территории.

Представители ФРС вновь высказывались о возможности более быстрого ужесточения монетарной политики. Руководитель ФРС США Джером Пауэлл на мероприятии, проводимом МВФ, высказался о готовности рассмотреть повышение ставки на 0,5% на ближайшем заседании (3−4 мая). Повышение ставки сразу на 0,5% одномоментно станет первым таким резким повышением с мая 2000 года. Такая риторика главы ФРС привела к усилению коррекции рынка в конце недели. Также негатива добавило высказывание Джеймса Булларда (президент резервного банка Сент-Луиса) о том, что ФРС необходимо более быстрыми темпами поднять ставку до нейтрального уровня и рассмотреть возможность повышения ставки сразу на 0,75% для борьбы с инфляцией.

Federalreserve Джером Пауэлл

Рынок труда остается стабильным. Количество новых заявок на пособие по безработице составило 184 тыс. (прогноз 180 тыс., неделей ранее было 185 тыс.). Число повторных заявок на пособие по безработице составило 1,41 млн (прогноз 1,45 млн, неделей ранее было 1,47 млн).

Статистика по рынку жилищного строительства оказалась чуть лучше ожиданий. На неделе были опубликованы данные по рынку жилищного строительства в США. Количество выданных разрешений на строительство в США в марте составило 1,87 млн, в то время как консенсус-прогноз ожидал 1,83 млн, а месяцем ранее было также 1,87 млн. Количество новостроек выросло с 1,77 млн до 1,79 млн. Ожидания консенсуса были на уровне 1,75 млн.

Вышла смешанная макростатистика из Китая. Так, ВВП Китая в 1-м квартале 2022 года вырос на 4,8 г/г, что оказалось выше ожиданий консенсус-прогноза в 4,4%. В марте розничные продажи в Китае снизились на 3,5% год к году, в то время как ожидалось снижение на 1,6%. Промышленное производство в Китае выросло за год на 5%. Консенсус-прогноз ожидал роста на 4,5% г/г.

Доходности американских казначейских бумаг стабилизировались из-за ухода инвесторов от рисков. В частности, доходность 10-летних трежерис снизилась за неделю на 3 б. п. — до 2,83% на фоне падения рынка акций США после неудачной отчётности Netflix. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $63 млрд не оказали давления на доходности.

Gage Skidmore Стенд Netflix

В то же время вышли обнадёживающие данные по инфляции в России (0,2% за неделю). Это поддерживает рынок ОФЗ (доходность 10% на 10 лет) и ожидания снижения ключевой ставки с 17% до 15%. Темпы роста цен в России резко снизились до 0,2% на неделе с 9 по 15 апреля с более чем на 2% в отдельные недели марта и на 0,66% на предыдущей неделе. Это происходит благодаря укреплению рубля на 40% с минимумов, а также благодаря экспортным ограничениям, что создаёт профицит отдельных товаров внутри России. Ожидаем, что недельная инфляция может показать отрицательную динамику в конце апреля или в мае.

На текущей неделе (25−30 апреля) в США продолжится сезон отчётностей за 1-й квартал 2022 года, в рамках которого отчитаются следующие компании: Apple, Microsoft, Visa, Alphabet, PayPal, Amgen, PepsiCo, Spotify, Ford и другие. Среди важной макростатистики будут опубликованы первая оценка ВВП США за 1-й квартал, а также статистика по динамике личных доходов и расходов в США за март.