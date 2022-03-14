На прошлой неделе (7−13 марта) на фоне роста геополитических рисков вновь наблюдалась высокая волатильность на рынке акций, что привело к обновлению локальных минимумов 2022 года. На недельном минимуме 8 марта индекс NASDAQ Composite находился на 22%, а S&P500 на 14% ниже своих максимальных значений. В разрезе секторов относительно плохую динамику показали акции компаний, выпускающих товары первой необходимости, чьи бумаги корректировались на фоне приостановки деятельности ряда игроков на территории РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Геополитические риски привели к обновлению многолетних максимумов по ценам на энергоносители, металлы и сырье. Цены на нефть в понедельник, 7 марта, превысили отметку в $139 за баррель, что является максимумом за 14 лет. К середине недели цены на нефть скорректировались, чему послужило заявление представителя ОАЭ о том, что Эмираты выступают за увеличение добычи нефти странами ОПЕК. Также было заявление от МЭА о возможности дополнительного выпуска на рынок нефти из стратегического запаса. Неделей ранее уже было объявлено о продаже 60 млн баррелей из резервов, что примерно равно 4% совокупного объема резервов. Тем не менее стоимость нефти все еще находится на уровне около $110. Примечательна и динамика цен на никель, которые выросли с $30 000 за тонну до $80 000, посл чего торги на лондонской бирже были приостановлены и не были возобновлены в течение недели.

График цен на нефть

Инфляция в США достигла максимальных значений с 1982 года. В начале марта были опубликованы данные по инфляции в США за февраль. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен вырос в феврале на 0,8% месяц-к-месяцу и на 7,9% год-к-году. Данные оказались в рамках ожиданий консенсус-прогноза, но выше показателя прошлого месяца, когда инфляция составляла 7,5% в годовом выражении.

В то же время рынок труда остается стабильным. Так, в четверг, 10 марта, были опубликованы еженедельные данные по рынку труда, согласно которым количество первичных обращений за пособиями по безработице было на уровне 227 тыс., в то время как ожидалось 216 тыс. Число повторных обращений за пособиями по безработице составило 1,49 млн. Консенсус-прогноз ожидал 1,46 млн, а предыдущее значение было на уровне 1,47 млн.

Первоначальные заявки на пособие по безработице в США

Доходности американских казначейских облигаций резко выросли на фоне высокой инфляции. Так, доходность 10-летних трежерис увеличилась за неделю на 26 б. п., до 1,99% на фоне ожидания более высокой инфляции из-за роста цен на сырьё. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства за 7−20 марта в объёме $204 млрд могут оказать давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB выросла на 40 б. п., до 3,77% за неделю, спрэд расширился до уровня 1,77%.

Российский Минфин попробует заплатить в валюте по валютным долгам, если не получится, то в рублях. Согласно официальным данным, утверждён временный порядок выплаты долга в валюте. Сначала Минфин отдаст банку-агенту платёжное поручение осуществить выплату по валютному долгу в валюте. В случае отказа от выплаты она будет осуществлена в рублях. Такой порядок сохраняет возможность не объявлять дефолт, но есть и неопределённость: например, будет ли осуществлено платёжное поручение, если средства на его исполнение включены в заблокированные ЗВР.

Также отметим, что частная компания Норникель смогла оперативно (в течение 1 дня) получить разрешение от Минфина на выплату в валюте по валютному долгу и осуществить такую выплату, что, безусловно, является позитивным сигналом.

На текущей неделе (14−20 марта) инвесторы продолжат следить за геополитикой и ее влиянием на цены на энергоресурсы, металлы и сырье. Также ожидается заседание ФРС США, по итогам которого вероятно повышение ключевой ставки и комментарии относительно дальнейшей стратегии по ужесточению монетарной политики. Среди важной макростатистики будут опубликованы данные по инфляции в Евросоюзе и Великобритании, уровню безработицы в Великобритании и данные по розничным продажам в США.