Геополитические риски вкупе с ростом инфляционных ожиданий привели к высокому уровню волатильности на рынках США. В начале недели (28 марта — 3 апреля) американские фондовые индексы показали рост на фоне достижения определенного прогресса в переговорах между Россией и Украиной. Однако к концу недели энтузиазм инвесторов снизился в условиях сохранения геополитической напряженности и возросших инфляционных ожиданий на фоне сохраняющихся высоких цен на сырье и рисков срыва цепочек поставок из-за введенных карантинных ограничений в Китае.

Иван Шилов ИА REGNUM Паника на бирже

Статистика рынка труда США указывает на дальнейший экономический рост. По итогам марта количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 431 тыс. против 490 тыс. консенсус-прогноза. При этом данные за февраль были пересмотрены вверх — 750 тыс. против 678 тыс. ранее. Уровень безработицы снизился до 3,6%. Необходимо отметить, что снижение уровня безработицы наблюдается при росте доли экономически активного населения: так, значение по итогам марта составило 62,4% против 61,5% годом ранее. Данный тренд указывает на существенный спрос на рынке труда, который перекрывает дополнительное предложение.

Доходность 10-летних американских казначейских облигаций снизилась за неделю до 2,38% на фоне увеличения риска рецессии. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделях в объёме $121 млрд не оказали давления на доходности.

На Нью-Йоркской фондовой бирже

Доходности 10-летних российских ОФЗ на прошлой неделе (28 марта — 3 апреля) снизились до 11% годовых. При этом недельная инфляция снизилась до 1,16% с около 2% на прошлых неделях на фоне стабилизации ситуации с курсом рубля, падением спроса на отдельные товары и признаками стабилизации геополитической ситуации. При этом аналитики расходятся во мнении по поводу действий ЦБ на следующем заседании, в основном из-за динамики инфляции — многие ожидают увидеть инфляцию более 20% годовых уже в 2022 году. Прогнозы по снижению ключевой ставки в основном расходятся от 0 до 5% на следующем заседании 29 апреля 2022 года.

На этой неделе ряд компаний проведет ежегодное собрание акционеров и День инвестора, включая таких игроков, как Broadcom, Merck, Accenture, Carnival, Discovery. Среди важной макростатистики будут опубликованы индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM, число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс деловой активности от Markit. Также будут опубликованы протоколы FOMC, в рамках которых инвесторы ожидают предоставления планов ФРС по срокам сокращения баланса.