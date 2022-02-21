



Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Рост напряженности на границе с Украиной не только ударил по рублевым активам, но и стал негативно влиятьна динамику американских фондовых индексов. Так, индекс S&P 500 закрылся ниже 4350 пунктов на прошедшей неделе (14−20 февраля) на фоне объявления об эвакуации населения из непризнанных республик на Украине.

Американское правительство продолжает предупреждать союзников о возможном наступлении российских войск в ближайшие дни. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров согласился встретится с американским коллегой. Однако дальнейшее развитие ситуации остается под вопросом.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

В середине прошедшей недели (14−20 февраля) был опубликован протокол ФРС США, который оказался без значительных сюрпризов для рынка. Ожидания по подъему ставки в 2022 уже находятся на достаточно высоком уровне (5−7повышений). Последние данные по инфляции показывают более устойчивый характер роста цен. Поэтому от ФРС ожидают ужесточения монетарной политики для сдерживания инфляции. Вопрос остается открытым относительно количества и масштаба повышения ключевой ставки. Повышение на мартовской встрече на 25 б.п. уже будет скорее позитивной новостью.

Сезон отчетности в США продемонстрировал сильные финансовые результаты компаний за 4-й квартал при смешанных прогнозах. Так, 84% компаний из индекса S&P500 предоставили финансовые результаты, из которых 77% и 70% компаний отчитались лучше консенсус-прогнозов по чистой прибыли и выручке. Из 151 компаний, предоставивших прогноз на 1 кв., прогнозы 52% компаний не дотянули до консенсуса. При этом на текущий момент консенсус по агрегированной прибыли и выручке компаний, входящих в индекс S&P500, существенно не изменился: +0,5% к прогнозу до старта сезона отчетностей.

Представители демократов в США предлагают на время убрать федеральный налог в бензине в $0,18 за галлон. Республиканцы уже раскритиковали предложение демократов убрать налог до 2023 года, указав на ошибки в энергетической стратегии правящей партии, которые привели к текущем высоким ценам на энергоресурсы. Фискальная мера выглядит, как способ сдерживания инфляционного давления. Также американское правительство активно ведет переговоры с Ираном о возвращении в ядерную сделку, что может вернуть на рынок дополнительные нефтяные поставки, и, соответственно, снизить цену на нефть. За неделю цена марки Brent упала на 3% несмотря на сохранение геополитических рисков.

En.mfa.ir Переговоры в Вене

Доходность 10-летних американских казначейских облигаций увеличилась за неделю на 1 б. п. до 1,94%, показав защитное качество на фоне роста геополитических рисков на Украине и в России. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе (14−20 февраля) в объёме $155 млрд не оказали существенного давления на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB выросла на 10 б.п., до 3,35% за неделю, спрэд расширился до уровня 1,42%.

На текущей неделе (21−27 февраля) инвесторы продолжат оценивать предоставляемые финансовые результаты и прогнозы компаний. Так, финансовую отчетность предоставят Alibaba, Dell Technologies иBlock. Среди важной макростатистики будут опубликованы индексы промышленного PMI в развитых странах, а также инфляция в Европе и индекс потребительской уверенности в США. Разумеется, инвесторы продолжат следить и за геополитикой.