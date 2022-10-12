Нейтральная динамика индексов США в начале июня сменилась падением. На прошлой неделе (6—12 июня) S& P 500 упал на 10%, Euro Stoxx потерял 8% (с учетом торгов в понедельник). Статистика по инфляции в США и консервативный прогноз ЕЦБ не позволили индексам расти.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

9 июня руководство ЕЦБ заявило о том, что сворачивает программу выкупа активов в июле. Также регулятор намерен приступить к ужесточению монетарной политики уже в июле. Ожидается увеличение ставки ЕЦБ на 25 б. п. в июле и еще на 50 б. п. в сентябре.

Инфляция в США в мае оказалась выше прогнозов. В пятницу, 10 июня, был опубликован индекс потребительских цен в США, который оказался существенно выше ожиданий (8,6% против прогнозируемых 8,3%). Значительный рост цен сохраняется в сегментах топлива (+49%), транспорта (+19%), товаров длительного пользования (+13%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

За последнюю неделю ожидания относительно ужесточения монетарной политики ФРС США существенно повысились. Так, рынок долга на текущий момент закладывает 80%-ную вероятность повышения процентной ставки на 0,75% против 0,5% неделей ранее на июньском заседании и в среднем повышение ставки на 0,5% в последующие заседания до конца года.

Власти Китая поспособствовали позитивной динамике индексов. Давление на корпоративный сектор со стороны регуляторов ослабевает. В последнее время власти Китая предпринимают меры для стабилизации обстановки как в экономике в целом, так и в отдельных секторах, и снижение давления в технологическом секторе может снизить негативный фон для всего китайского фондового рынка. Так, для компании Didi Global был снят запрет для привлечения новых пользователей и планируется восстановление мобильного приложения оператора в местных магазинах приложений. В понедельник китайские бумаги скорректировались вместе с западными индексами.

Доходность 10-летних американских трежерис выросла за неделю на 23 б. п., до 3,15%, на фоне ускорения инфляции. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе (13—19 июня) в объёме $73 млрд не могут оказать значительного давления на доходности.

На этой неделе (13—19 июня) внимание инвесторов будет в первую очередь обращено на заседание ФРС по ставке. Также будут опубликованы индексы цен производителей и розничные продажи в США наряду со статистикой строительной отрасли.