Прошедшая неделя (8−14 ноября) оказалась скудной на новости, и даже на негативные данные по инфляции в США рынки отреагировали достаточно мягко, почти отыграв падение к концу недели. Потребительская инфляция в Америке оказалась на максимуме с 1990-х годов — 6,2% год к году. Базовая инфляция, на которую ориентируется ФРС, вышла более сдержанной — 4,6%, что в целом говорит о более сильном повышении цен на углеводороды и продукты питания, так как они исключаются из расчёта базовой инфляции. Стоит отметить, что администрация США уже предпринимает определённые шаги для устранения дефицита на рынке углеводородов: Белый дом просит ОПЕК+ нарастить добычу сверх плана, а собственные компании — нарастить добычу.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

Также администрация США рассматривает введение запрета или ограничения на экспорт нефти и газа. Впрочем, пока эта проблема стоит не так остро, поскольку цена на газ в США в 2−3 раза меньше, чем в Европе и Азии.

Запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах США снизились, но за счёт уменьшения импорта. Так, в частности, запасы нефти, дизельного топлива и бензина сократились за неделю на 2 млн баррелей каждый, но произошло это из-за уменьшения чистого импорта на 8 млн баррелей за неделю. Уровень добычи нефти в США вернулся к 11,5 млн баррелей, как до урагана Ида.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Данные по рынку труда США оказались смешанными: количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось незначительно, с 271 тыс. до 267 тыс., а количество вторичных обращений выросло с 2,10 млн до 2,16 млн. С позитивной точки зрения стоит отметить, что дынные по рынку труда постепенно возвращаются к допандемийному уровню в 200 тыс. по первичным и к 1,7 млн по вторичным заявкам на пособие по безработице.

В США и Европе продолжается сезонный всплеск заболеваемости COVID-19. После нескольких месяцев устойчивого снижения заболеваемости и госпитализаций в США сезонный эффект дал свой результат, но темпы роста пока выглядят линейными, а не экспоненциальными. В то же время в Европе в отдельных странах темпы роста больше похожи на экспоненциальные, например, в Германии, относительно лучше других себя чувствуют Франция и Испания.

(сс) Navy Medicine Медик в защитной одежде в палате для больных COVID-19. США

Сезон отчетности компаний подходит к концу. На данный момент отчиталось 92% компаний, входящих в S&P 500. Из них 68% отчитались лучше ожиданий по выручке и 80% лучше ожиданий по прибыли. Худшими по превышению ожиданий были сектора медиа и телекоммуникаций (48%) по выручке, и ЖКХ и металлы — по прибыли (71% и 64%). Доходность 10-летних трежерис выросла на 11 б. п., до 1,56%, на фоне худшей с 1990-х статистики по инфляции в США.

Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделях (8−21 ноября) в объёме $47 млрд не смогут оказать существенное давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB выросла на 14 б. п., до 2,48% за неделю, спрэд расширился до уровня 0,92%. Китайские девелоперы закрыли неделю позитивно после анонсирования поддержки сектору. Компании начали привлекать капитал и ликвидность в виде допэмиссии и продажи активов. Sunac (BB-/B1/BB) одной из первых привлекла допэмиссию на $953 млн, или 3,5% от чистого долга. В качестве анонса ЦБ Китая опубликовал статистику о стабилизации объёма новых ипотечных кредитов в октябре, давая косвенно понять, что объём ипотеки будет поддерживаться около этого уровня.

На этой неделе (15−21 ноября) заканчивается сезон отчетности S&P 500. Мы ждем отчетность Warner Media, Net Ease, Baidu, Nvidia, Helmerich & Payne, Alibaba, Farfetch, Vipshop, Palo Alto, Bath & Body Works, Applied Materials, Macy’s, Workday. Следим за распространением «Дельта"-штамма, госпитализациями, эффективностью вакцин и одобрением лекарств от Merck и Pfizer, прежде всего, в США, Европе и Великобритании. Онлайн-встреча президентов Китая и США будет в центре внимания инвесторов. Из макростатистики будут опубликованы индексы промпроизводства и розничных продаж в США, а также инфляция в ЕС.