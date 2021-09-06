Первые дни сентября инвесторы активно оценивали речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул и блок макростатистики за август, что отражалось на динамике фондовых индексов. Заявления Пауэлла о «разделении повышения ставки и сокращении эмиссии» привели к ралли в технологическом секторе, что также было частично поддержано макростатистикой за август в США и Китае. Цены на сырьё бьют рекорды или остаются на высоком уровне, а цена на алюминий демонстрирует продолжение роста после переворота в Гвинее.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Государственный переворот в Гвинее — главном поставщике сырья для алюминия, вызвал рост котировок на металл. Около 20% производителей алюминия используют сырьё (бокситы) из этой страны, там же находится и крупнейшее в мире месторождение бокситов. С учётом растущего спроса на алюминий из-за электромобилей, а также закрытия части неэффективных алюминиевых мощностей в Китае по экологическим причинам, алюминий может продолжить рост.

В свою очередь, ОПЕК+ не преподнесла сюрпризов, увеличив добычу на 0,4 млн баррелей в сутки. В целом мы согласны, что дефицит на рынке нефти даже ухудшился, учитывая положительную динамику отдельных показателей по «Дельта"-штамму, последствия урагана «Ида», который остановил добычу 1,5 млн баррелей в сутки минимум на одну неделю, а также отличный отчёт по запасам, озвученный еще до урагана. Так, запасы нефти и нефтепродуктов в США показали сильное снижение: на 14 млн баррелей, в том числе 7 млн нефти, 2 млн авиатоплива, 2 млн дизеля и 4 млн прочих нефтепродукты. Единственным показателем, который продемонстрировал рост, стал бензин — запасы выросли на 1 млн баррелей. В результате для того, чтобы покрыть дефицит, США даже импортировали дополнительные 3 млн баррелей нефтепродуктов. Поэтому спрос в коммерческом секторе растёт, что говорит о восстановлении активности.

Vmzko.ru Производство алюминиевых труб

Августовская макростатистика показала влияние «Дельта"-штамма на экономику. Так, индексы деловой активности (PMI) в Китае показали резкое замедление: неофициальный индекс показал падение активности, а официальный — минимальное увеличение. Причиной такого замедления могут быть жёсткие меры по ограничению «Дельта"-штамма, но, учитывая текущую положительную динамику, мы ожидаем восстановления показателя в сентябре.

Отчёт по новым рабочим местам в США вне с/х сектора за август показал увеличение на 350 тыс. — в два раза ниже ожиданий, что, вероятно, также может быть связано с «Дельта"-штаммом. Но мы ожидаем первого эффекта окончания действия повышенных пособий и улучшения ситуации с «Дельта"-штаммом в сентябре-октябре, что должно подтолкнуть рынок труда в США.

При этом количество ежедневных госпитализаций в США начало снижаться. Согласно предварительным данным, среднедневное количество ежедневно госпитализированных снизилось за неделю на 2%. Что отражает общую нормализацию ситуации с «Дельта"-штаммом, даже с учётом роста количества новых случаев. Во Флориде и Луизиане — лидерам по новым случаям — началось устойчивое снижение после достижения пика на 50% выше январского уровня.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

На этой неделе (6−12 сентября) подходят сроки возобновления добычи в Мексиканском заливе. Напомним, что около 1,5 млн баррелей нефти в сутки добывающих и перерабатывающих мощностей ещё простаивают в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Мы ожидаем их планомерного запуска в течение 1−2 недель. Среди важных макроэкономических данных на этой неделе стоит отметить публикацию данных по инфляции в США, Европе и Китае, что может оказать влияние на доходности трежерис и решения центральных банков. Среди компаний, публикующих отчетность, на этой неделе будет интересен Carnival, который предоставит инвесторам квартальные результаты.